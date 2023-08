Les deux membres expulsés du «Tennessee Three» regagnent leurs sièges à la State House – Boston News, Weather, Sports

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Les représentants du Tennessee Justin Pearson et Justin Jones, qui sont devenus des héros démocrates en tant que membres des «Tennessee Three», ont récupéré leurs sièges législatifs jeudi après avoir été expulsé pour participation à un contrôle des armes à feu protestation sur le sol de la Chambre.

Les jeunes législateurs noirs étaient réintégré par les élus locaux après avoir été expulsé de la Statehouse dominée par le GOP, mais seulement à titre provisoire. Ils ont avancé jeudi à travers une élection spéciale pour récupérer pleinement leurs positions. Les deux ont affronté des adversaires dans des districts qui favorisent fortement les démocrates et les ont facilement vaincus selon les résultats non officiels du bureau du secrétaire d’État du Tennessee.

Jones, qui vit à Nashville, affrontait la candidate républicaine Laura Nelson. Pendant ce temps, Pearson, de Memphis, affrontait le candidat indépendant Jeff Johnston.

« Je pense que si nous continuons à courir cette course, il y aura victoire après victoire après victoire », a déclaré Pearson aux supporters jeudi. Il a souligné que sa victoire était en grande partie possible grâce aux femmes noires et au travail d’organisation qu’elles avaient fait pour que lui et d’autres politiciens réussissent.

L’élection de jeudi a eu lieu alors que les législateurs se préparent à retourner à Nashville plus tard ce mois-ci pour une session spéciale pour aborder éventuellement la modification des lois de contrôle des armes à feu de l’État. Alors que la réélection de Jones et Pearson à leurs anciens postes ne fera pas une brèche significative dans la supermajorité républicaine à l’intérieur de l’Assemblée législative, on s’attend à ce qu’ils repoussent fortement certaines des politiques de leurs collègues du GOP.

Jones et Pearson ont été élus à la Statehouse l’année dernière. Les deux législateurs sont passés relativement sous le radar, alors même qu’ils critiquaient les politiques de leurs collègues républicains. Ce n’est que ce printemps que leur carrière politique a reçu un coup de pouce lorsqu’ils ont rejoint leur collègue démocrate Gloria Johnson dans une manifestation pour un contrôle accru des armes à feu à la Chambre.

La manifestation a eu lieu quelques jours seulement après un fusillade mortelle à Nashville dans une école chrétienne privée où un tireur a tué trois enfants et trois adultes. Alors que des milliers de manifestants envahissaient le bâtiment du Capitole pour exiger que la supermajorité républicaine promulgue une sorte de restriction sur les armes à feu, les trois législateurs se sont approchés du devant de la chambre de la Chambre avec un porte-voix et se sont joints aux chants et aux appels à l’action des manifestants.

Les législateurs républicains ont rapidement déclaré que leurs actions violaient les règles de la Chambre et ont décidé d’expulser leurs trois collègues – une décision extraordinaire qui n’a été prise qu’une poignée de fois depuis la guerre civile.

Le déménagement a brièvement laissé environ 140 000 électeurs dans des circonscriptions majoritairement noires à Nashville et Memphis sans représentation à la Tennessee House.

En fin de compte, Johnson, qui est blanc, a évité de justesse l’expulsion tandis que Pearson et Jones a été botté par le caucus du GOP à prédominance blanche.

Les dirigeants républicains de la Chambre ont nié à plusieurs reprises que la race était un facteur dans les audiences d’expulsion. Les démocrates n’étaient pas d’accord, Johnson rétorquant que la seule raison pour laquelle elle n’a pas été expulsée était due au fait qu’elle était blanche.

Les expulsions ont attiré un soutien national pour le nouveau surnommé « Tennessee Three », en particulier pour la campagne de financement de Pearson et Jones. Les deux ont récolté plus de 2 millions de dollars combinés grâce à environ 70 400 dons de campagne de partout au pays. Le montant est bien au-delà de la norme pour les dirigeants législatifs républicains du Tennessee et pratiquement inconnu pour deux démocrates de première année dans une superminorité.

Pendant ce temps, plus de 15 législateurs républicains avaient canalisé de l’argent pour financer les efforts de campagne de l’adversaire républicain de Jones, Nelson. Nelson a amassé plus de 34 000 $ pour la course. L’adversaire de Pearson, Johnston, a recueilli moins de 400 $ pour le concours.

L’élection de jeudi influencera également deux autres sièges législatifs.

À Nashville, l’organisateur communautaire Aftyn Behn et l’ancien membre du conseil du métro Anthony Davis étaient en lice pour se qualifier pour les élections générales pour un siège à la Chambre dans un district de la région nord-est de la ville qui a ouvert ses portes après la mort du représentant démocrate Bill Beck en juin.

Pendant ce temps, dans l’est du Tennessee, le républicain Timothy Hill a affronté la démocrate Lori Love lors d’une élection générale pour le district 3 à tendance républicaine. Le siège est resté vide lorsque l’ancien représentant républicain Scotty Campbell a démissionné suite à la conclusion qu’il avait violé la politique de l’Assemblée législative en matière de discrimination et de harcèlement au travail. .

Hill a servi à la State House de 2012 à 2020 et a accédé au poste de whip de la majorité. Il a ensuite quitté son siège pour briguer un siège ouvert à la Chambre des États-Unis en 2020, mais a perdu dans une primaire bondée contre l’actuelle républicaine américaine Diana Harshbarger.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception