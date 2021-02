Les téléphones portables de Diego Maradona seront ouverts ce vendredi afin que les procureurs enquêtant sur sa mort puissent obtenir ses derniers messages.

Un juge a approuvé une demande d’accès aux deux smartphones de l’icône du football plus tôt cette semaine.

Les enquêteurs essayant d’établir si la mort de Diego était un homicide involontaire coupable causé par une négligence médicale ont confirmé aujourd’hui que le travail au téléphone commencerait le 19 février.

Maradona (à droite) a subi une chirurgie cérébrale d’urgence pour enlever un caillot sanguin en novembre

Les deux iPhones saisis dans la chambre où il est décédé en novembre dernier resteront jusque-là sous clé dans le bureau du procureur de la République de San Isidro près de Buenos Aires.

Des sources proches de l’enquête criminelle en cours ont déclaré que les enquêteurs chercheraient à découvrir si Diego avait exprimé des inquiétudes concernant sa santé et à qui il avait envoyé un message et parlé dans les jours précédant sa mort d’insuffisance cardiaque dans une maison louée près de la capitale argentine.

Le chirurgien cardiaque Leopoldo Luque, le médecin de Diego, et sa psychiatre Agustina Cosachov faisaient déjà l’objet d’une enquête officielle avant que la liste des « suspects » ne passe à cinq en début de semaine.

Les trois personnes supplémentaires placées sous enquête officielle ont été nommées Carlos Diaz, un psychologue traitant l’ancienne star de Barcelone et de Naples, et les infirmières Dahiana Madrid et Ricardo Almiron.

Ses filles Dalma, 33 ans (à gauche) et Giannina, 31 ans, ont mis en doute la qualité des soins médicaux que leur père a reçus dans les jours et les semaines précédant sa crise cardiaque mortelle le 25 novembre.

Maradona (à gauche) souffrait de problèmes cardiaques, hépatiques et rénaux majeurs avant sa mort

Maradona était l’un des sportifs les plus doués de tous les temps, remportant la Coupe du monde en 1986

Almiron a travaillé le quart de nuit chez l’ancien footballeur loué le jour de sa mort et a déclaré que Maradona dormait lorsqu’il est parti à 6h30 le 25 novembre, environ six heures avant le déclenchement de l’alarme.

La collègue Dahiana Madrid a admis au début de l’enquête du parquet qu’elle avait menti au sujet d’un contrôle tôt le matin à Maradona.

Elle a affirmé qu’elle avait menti sur le fait d’entrer dans sa chambre après avoir été forcée de le faire par le cabinet médical qui l’employait.

Le médecin de Diego a été qualifié de « fils d’ab *** h » par la fille aînée de l’icône du football, Dalma, plus tôt ce mois-ci, à la suite d’une série de messages grossiers qu’il a échangés avec Cosachov et d’autres collègues.

Ils ont été divulgués aux médias argentins après que des experts ont accédé à des téléphones leur appartenant qui ont été confisqués par les enquêteurs à la suite de perquisitions à leur domicile et dans leurs bureaux.

Luque a déclaré à un partenaire commercial sur WhatsApp après l’effondrement de Diego avant de savoir qu’il était mort: « Le gros homme va finir par donner un coup de pied dans le seau. »

Il aurait également dit à Cosaschov lorsqu’elle a confirmé que les efforts pour faire revivre Diego avaient échoué alors qu’il se rendait sur les lieux: « Faites-moi savoir s’ils sont ennuyés contre nous. »

Luque a nié tout acte répréhensible malgré les critiques sur sa supervision des soins de Maradona après sa sortie de l’hôpital après une opération de caillot sanguin cérébral.

Les rapports locaux indiquent que la même technologie logicielle utilisée pour accéder aux données des téléphones appartenant à Luque et Cosachov, y compris les informations déchiffrées et protégées par mot de passe, sera utilisée pour analyser les deux mobiles de Diego.

Dans une dernière vidéo choquante de Maradona prise quelques jours avant sa mort, l’icône argentine insulte ses mots et admet: « Je suis meurtri ».

Leopoldo Luque a déclaré aux journalistes que Maradona était « ingérable » et aurait dû être en cure de désintoxication

L’ancienne star de Naples et de Barcelone, la tête toujours bandée après une opération sur un caillot de sang cérébral, semble parfois avoir du mal à trouver ses mots alors qu’il envoie un message à son médecin depuis la cuisine de la maison louée où il est décédé.

Maradona admet: «Je suis meurtri mais d’accord. Tu sais que je n’aime pas les intimités, mais quand je suis avec de bonnes personnes, je sors de ma tanière.

Montrant qu’il avait toujours le sens de l’humour malgré son inconfort évident, il a signé en plaisantant que son message était destiné à un footballeur argentin à la retraite dont le nom est presque identique à celui de son médecin controversé Leopoldo Luque.

De nouvelles images de Diego Maradona dans les jours qui ont précédé sa mort ont fait surface pour la première fois

S’exprimant alors qu’il fourrait dans un bol de soupe aux côtés de l’ex-petite amie Veronica Ojeda, qui filmait la vidéo de selfie, il a déclaré: « Un baiser Luque. Leopoldo Jacinto Luque. rire de son ex assis à côté de lui.

Sa cuisinière Romina Milagros Rodriguez, qui a révélé le week-end qu’on lui avait demandé de faire le bouche-à-bouche à Maradona après son arrêt cardiaque, pouvait être vue en arrière-plan.

Les images étonnantes, publiées par Cronica TV, ont été décrites en Argentine comme les dernières images de Maradona avant sa mort le 25 novembre des suites d’une insuffisance cardiaque.