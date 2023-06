Les deux interceptions d’Addie McLaughlin en septième manche déclenchent le retour de Sycamore contre Sterling – Shaw Local

BELVIDERE – Après avoir marché deux fois déjà en direction du septième, Sycomore La première frappeuse Addie McLaughlin a déclaré que la dernière chose qu’elle cherchait était une autre base sur balles.

Elle a obtenu son souhait.

Le premier frappeur de Sycamore a sorti un simple sur le terrain, puis deux interceptions et un lancer sauvage plus tard, McLaughlin a marqué le point égalisateur lors de la victoire 6-5 des Spartans contre Sterling dans le championnat de classe 3A Belvidere North Sectional.

« Quand je me suis levé pour la première fois, je ne cherchais pas une autre promenade », a déclaré McLaughlin. « J’étais fatigué de marcher. »

«Mon esprit est que nous allons aller grand ou rentrer à la maison à ce stade. Aurait-elle pu être expulsée ? Elle aurait pu. Avons-nous encore volé le troisième cette année ? Non, c’était le premier. … Je savais qu’elle pouvait battre la course avec l’arrêt-court qui arrivait, je savais que nous allions faire le faux carie, et nous avons eu de la chance. — Jill Carpenter, entraîneur de softball Sycamore

Les Spartans (29-10) tiraient de l’arrière 5-4 en fin de septième, après avoir marqué la partante de Sterling Sienna Stingley pour quatre points non mérités en quatrième. Après son single, McLaughlin a volé la deuxième place, mais Tia Durst a fini par dessiner une marche.

Kaitlyn Williams est venue au marbre, a montré une carie pour dessiner dans le champ intérieur de la Sterling, puis McLaughlin et Durst ont décollé. McLaughlin – et le lancer du receveur Marley Sechrest – est arrivé troisième avant que l’arrêt-court Katie Taylor ne puisse y arriver. Le ballon est entré dans le champ gauche, McLaughlin a marqué le point égalisateur et Durst a terminé troisième.

« Quand Addie et moi avons fait ce double vol, nous sommes les plus rapides de l’équipe », a déclaré Durst. « J’étais donc heureux quand nous faisions cela. Et puis quand ils ont renversé le ballon, j’ai su à ce moment-là. Puis Kay était debout et c’était bien.

Avec le champ intérieur, Williams a frappé un hélicoptère à court que Taylor a bogué, bien que l’entraîneur de Sycamore Jill Carpenter ait déclaré qu’elle pensait que Durst aurait été en sécurité au marbre de toute façon.

« Mon esprit est que nous allons aller grand ou rentrer à la maison à ce stade », a déclaré Carpenter. « Aurait-elle pu être expulsée ? Elle aurait pu. Avons-nous encore volé le troisième cette année ? Non, c’était le premier. … Je savais qu’elle pouvait battre la course avec l’arrêt-court qui arrivait, je savais que nous allions faire le faux carie, et nous avons eu de la chance.

[ Photos: Sycamore, Sterling softball meet to decide Class 3A Belvidere North Sectional championship ]

C’était en fait la deuxième fois que les Spartiates devaient revenir contre les Golden Warriors (24-12). Sterling a marqué trois buts en début de troisième contre la partante Alyssa Wilkerson. Katie Dittmar et Taylor ont réussi un simple, puis ont toutes deux marqué sur un simple de Mya Lira, qui à son tour a marqué sur un simple de Stingley pour une avance de 3-0.

Trois erreurs de Sterling en fin de quatrième ont permis à quatre points de Sycamore de marquer, le seul point produit de la manche un simple de Brighton Snodgrass qui a marqué Kairi Lantz. Dans le cinquième, Sterling a pris une avance de 5-4 sur le releveur de Sycamore Addison Dierschow sur un triple de Lauren Jacobs qui a marqué Olivia Melcher et Lira.

« Nous l’avons juste laissé un peu s’éloigner de nous là-bas », a déclaré l’entraîneur de Sterling, Donnie Dittmar. « Nous avons frappé, nous avons très bien joué par moments, mais quand les grands moments sont arrivés, nous n’avons vraiment pas réussi les jeux. »

La défense de Sycamore s’est resserrée après le triple, transformant un double jeu sur un entraînement en ligne pour terminer la manche, l’un des trois doubles jeux que les Spartans ont tournés dans le match, dont deux de la variété plus traditionnelle au sol.

En plus d’être impressionnée par sa défense, Carpenter a déclaré qu’elle pensait que Dierschow et Wilkerson avaient très bien lancé, surtout compte tenu de leur charge de travail des deux derniers jours. La demi-finale des Spartans contre Kaneland a débuté mercredi à Belvidere North, mais ils n’ont pu jouer qu’une demi-manche.

Jeudi, la suite a commencé à Belvidere avant qu’un autre long retard ne déplace le lieu vers Sycamore sous les lumières.

« Ils ont dû s’échauffer cinq ou six fois au cours des deux derniers jours », a déclaré Carpenter. « Les ajournements, puis ‘Oh, nous allons commencer.’ « Oh non, nous ne le sommes pas, nous retournons à l’intérieur. » Déplacer le jeu six heures plus tard hier. C’est beaucoup de lancers et beaucoup de lancers de type effort intense et anxiété élevée.

Sycamore a terminé le match avec cinq coups sûrs par cinq joueurs. Dierschow a remporté la victoire et n’a accordé que deux coups sûrs et en a retiré trois. L’un des deux points qu’elle a abandonnés a été mérité. Les Spartans affronteront Antioche à 16h30 lundi dans le Kaneland Supersectional.

Sterling a réussi six coups sûrs dans la défaite et a commis quatre erreurs. Six Golden Warriors différents ont eu des coups sûrs. Stingley n’a pas accordé de point mérité et en a retiré sept sur des prises.

« Nous avons eu des hauts et des bas. Je suis fier de ces gars », a déclaré Donnie Dittmar. « Nous avons fini par gagner 24 matchs. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre en entrant dans la saison. J’ai aimé que nous jouions notre meilleur softball à la fin de l’année. Nous venons d’avoir quelques mauvais jeux dans celui-ci, et cela nous a coûté le match.