Les deux hommes du Legia Varsovie arrêtés après la défaite de l’AZ Alkmaar

La police néerlandaise a arrêté deux joueurs du Legia Varsovie après le match du club contre l’AZ Alkmaar jeudi soir. L’équipe polonaise s’est rendue aux Pays-Bas pour disputer un match du groupe E de la Ligue Europa Conference. L’AZ a remporté le match de justesse 1-0, mais le Legia est plus préoccupé par l’incident par la suite.

La police locale a annoncé avoir arrêté un Serbe de 28 ans et un Portugais de 33 ans après le match. Les médias polonais affirment que le duo est composé de Radovan Pankov et Josue. Les deux joueurs du Legia ont débuté et ont joué les 90 minutes complètes du match.

Le gardien rapporte que la police a retiré Pankov et Josue de l’équipe et les a emmenés dans un commissariat. TVP, un média polonais, a obtenu des images de Josué menotté. En outre, la chaîne a ajouté que la police avait frappé au visage le président de l’équipe de Legia, Dariusz Mioduski, lors de l’incident.

Des supporters en visite ont attaqué la police avant le match

Les supporters du Legia se sont affrontés avec la police néerlandaise locale avant le match. Les responsables de la zone ont affirmé qu’un policier avait perdu connaissance pendant la bagarre. Après le match, le bus de l’équipe polonaise a eu du mal à quitter l’arène. La chaîne privée polonaise RMF FM affirme que la police néerlandaise a déclaré que les arrestations qui ont suivi étaient dues au « harcèlement ».

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a condamné l’événement sur les réseaux sociaux. « J’ai ordonné au ministère des Affaires étrangères de prendre des mesures diplomatiques urgentes pour vérifier les événements de la nuit », a posté Morawiecki sur X. « Les joueurs et supporters polonais doivent être traités conformément à la loi. Il n’y a aucun consentement à le rompre.

Legia quittera les Pays-Bas sans joueurs arrêtés

Le porte-parole du Legia, Bartosz Zaslawski, a déclaré à RMF que le club retournerait en Pologne sans les deux joueurs arrêtés. « Pour autant que nous le sachions, ils sont au poste de police », a déclaré Zaslawski. « Nos représentants sont avec eux, dont l’avocat du club. Nous attendons que la police bouge.

Le club polonais accueillera ensuite Raków Częstochowa à l’Ekstraklasa le dimanche 8 octobre. L’AZ, en revanche, affrontera l’Ajax le même jour.

