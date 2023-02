Les deux garants des obligations de Sam Bankman-Fried révélés après le descellement

Les noms de deux des garants du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont été révélés mercredi, après qu’une requête de descellement de sociétés de médias, dont CNBC, a été accordée par un juge fédéral de Manhattan. Bankman-Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars en décembre après avoir été inculpé de fraude criminelle. En tout, il y avait quatre garants, dont ses parents, pour assurer la coopération de Bankman-Fried avec les exigences de la détention provisoire. Les deux autres garants sont maintenant connus pour être Larry Kramerqui est président de la Fondation William et Flora Hewlett et doyen émérite de la Stanford Law School, et Andreas Paepcke, chercheur principal à l’Université de Stanford. Leurs noms avaient été scellés, mais plusieurs médias ont décidé de rendre leur identité publique.

L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried (C), arrive pour plaider devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan, New York, le 3 janvier 2023. Ed Jones | AFP | Getty Images

Les deux parents de Bankman-Fried, Joe Bankman et Barbara Fried, font partie de la faculté de Stanford. Ils habitent près de l’université. “Joe Bankman et Barbara Fried sont des amis proches de ma femme et moi depuis le milieu des années 1990”, a déclaré Kramer à Eamon Javers de CNBC. “Au cours des deux dernières années, alors que ma famille faisait face à une bataille acharnée contre le cancer, ils ont été les plus fidèles des amis – apportant de la nourriture, apportant un soutien moral et intervenant fréquemment à tout moment pour aider. En retour, nous avons cherché à soutenir eux alors qu’ils font face à leur propre crise.” Kramer a déclaré qu’il agissait “à titre personnel” et qu’il n’avait “aucune relation d’affaires ni aucun intérêt dans cette affaire autre que d’aider nos amis fidèles et inébranlables”.

