Faits saillants de l’ISL 2020-21, Bengaluru FC vs Chennaiyin FC: Le Southern Derby se termine dans une impasse alors que les deux équipes ne parviennent pas à trouver le fond des filets. avec 19 tirs au but, Chennaiyin FC ressemblait à l’équipe la plus susceptible de sortir de l’impasse, mais leur incapacité à marquer des buts s’est poursuivie ce soir et ils ont gaspillé un certain nombre d’occasions tout au long du match. Bengaluru FC, d’autre part, n’a pas réussi à créer des chances de coupe claires, même s’ils avaient quatre tirs au but. Memo est venu le plus près pour que le CFC marque le but insaisissable lorsqu’il a frappé la barre transversale sur un coup franc de 40 verges. Isma et Chhangte ont également eu l’occasion de marquer, mais ils n’ont pas pu battre Gurpreet Singh Sandhu au but du BFC. Avec ce résultat, les deux équipes ont conservé leurs positions respectives dans le tableau des points. Bengaluru a maintenant 19 points après 16 matches, tandis que Chennaiyin en a 17 après 16. Le Super Ligue indienne le match numéro 83 se jouait au stade Fatorda.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Haute confiance après avoir cassé leur série de huit matchs sans victoire, Bengaluru FC chercheront à continuer leur bonne forme quand ils prendront Chennaiyin FC dans un Super Ligue indienne match au stade Fatorda vendredi.

Bengaluru semble avoir enfin trouvé le bon équilibre. Ils ont conservé leur première feuille blanche en 11 matchs lors de leur victoire 2-0 contre le SC East Bengal, ce qui était probablement leur meilleure et la plus clinique de la saison.

« Il y a beaucoup de positivité maintenant. Les joueurs, bien sûr, se croient les uns les autres. Mais maintenant c’est davantage à cause de la façon dont nous avons joué les 2-3 derniers matchs. Ils ont été plus compacts », a déclaré l’entraîneur par intérim de Bengaluru Naushad. Moosa.

« Après Hyderabad (match), vous n’avez pas vu les mêmes erreurs se produire lors du dernier match. Tout le monde était plus prudent. Tout le monde était heureux. C’est ce que je vois chez les joueurs », a-t-il ajouté. L’affrontement de vendredi opposera une équipe forte aux coups de pied arrêtés et une équipe qui a eu du mal à se défendre. Chennaiyin a concédé huit buts (50% du total de ses buts) jusqu’à présent.

Mais Moosa prévoit un match difficile puisque Chennayin aura tous ses étrangers disponibles pour la sélection.

« Ils ont souffert parce qu’ils n’avaient pas leur défenseur central à jouer. Mais pour le match de demain, tous les étrangers seront disponibles donc ce ne sera pas facile », a déclaré Moosa, qui a ajouté que son équipe devrait être très prudente en tant que nouvelle Chennaiyin signant Manuel Lanzarote serait également disponible pour le choc.

« Nous devrons être compacts comme nous avons joué contre le Bengale oriental. Ne pas laisser passer les passes pénétrantes dans le dernier tiers. Cela jouera un rôle très important dans la façon dont nous défendrons et ne leur donnera pas d’opportunités de but », a-t-il déclaré.

Bengaluru manquera les services de Rahul Bheke, Juan Gonzalez et Leon Augustin. L’attaque ratée de Chennaiyin les a laissés tomber. L’équipe de l’entraîneur Csaba Laszlo n’a pas réussi à marquer en huit matchs malgré la création d’occasions.

Laszlo a souligné cette préoccupation et a exhorté son équipe à rester concentrée avant l’affrontement. « Si vous voulez être dans le top quatre, nous devons gagner les matchs restants. Ce sont comme cinq finales et c’est ce sur quoi nous travaillons, pour essayer de gagner contre Bengaluru en premier », a déclaré Laszlo.

« J’espère que nous pouvons montrer que nous pouvons marquer des buts parce que le problème est que nous créons beaucoup d’occasions mais ne marquons pas. Nous devons être très concentrés sur le jeu. » Nous sommes ici pour essayer de gagner des matchs. Je ne pense pas à mon avenir mais je pense à l’avenir du club. Je pense que nous avons un match très difficile contre Bengaluru et mon attention est sur la préparation de l’équipe », a-t-il ajouté.