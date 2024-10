Les deux derniers mois ont été très bons pour l’aéroport de Peoria. Voir les chiffres records

L’aéroport de Peoria a connu deux mois records en 2024, attirant plus de passagers que jamais auparavant au cours des mois d’août et de septembre. Cette année, c’est la première fois que l’aéroport établit un record mensuel depuis avant le début de la pandémie de COVID-19.

L’aéroport international général Wayne A. Downing Peoria a accueilli en août 57 353 passagers sur 400 vols commerciaux, soit une hausse de 1,3 % par rapport au précédent record d’août de 56 639 passagers, établi en 2019.

L’aéroport a également connu le mois de septembre le plus chargé de son histoire, avec 385 départs commerciaux et 53 796 passagers. Septembre est généralement le mois le moins chargé, a déclaré le directeur des aéroports, Gene Olson, mais les données de trafic de cette année pour le mois ont dépassé de 4 % le précédent record de l’aéroport établi en 2014.

Les deux mois ont dépassé de plus de 10 % les totaux de 2023 pour ces mois.

Olson a déclaré que Peoria International avait comparé ses données récentes sur le trafic de passagers à celles des cinq années précédant les perturbations pandémiques. Alors que janvier et février 2020 ont également établi des records de passagers, le transport aérien a chuté de façon spectaculaire en avril, n’ayant attiré que 2 800 voyageurs, soit une diminution de 97 %.

Mais l’aéroport a persévéré, a déclaré Olson, et a dépassé le trafic moyen depuis juin de cette année. Il a attribué cela au simple fait que de plus en plus de personnes voyagent à nouveau, notamment pour leurs loisirs. Allegiant, qui vole au départ de Peoria, dessert également plus de villes qu’avant la pandémie.

« Pendant longtemps, ils ne pouvaient pas voyager ou ne se sentaient pas en sécurité », a-t-il déclaré. « Maintenant, je pense que l’économie a repris et que les gens se sentent à l’aise, et je pense qu’ils voyagent un peu parce qu’ils ne le pouvaient pas. »

Peoria International ajoutera-t-il de nouvelles routes cette année ?

Peoria dessert actuellement 13 destinations sur trois compagnies aériennes, et l’aéroport cherche à s’étendre à davantage de villes sur les marchés de l’ouest et du sud-ouest, a déclaré Olson.

L’année dernière, l’aéroport a reçu une subvention de 500 000 $ du Programme de développement des services aériens pour les petites communautés du ministère américain des Transportsqui fournit des fonds aux communautés locales pour développer le service aérien et résoudre les problèmes de tarifs aériens.

Olson a déclaré que l’aéroport avait reçu une lettre de soutien d’American Airlines concernant la desserte de Phoenix et que United Airlines souhaitait voler vers Houston et Denver depuis Peoria. Cependant, les compagnies aériennes sont toujours en discussion et aucune décision finale n’a été prise.

Aéroport de Peoria : L’aéroport de Peoria est l’un des sept à être honoré par l’Illinois

L’un des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les petits aéroports comme Peoria est la crise de production de Boeing, a déclaré Olson. Le nombre réduit d’avions et les limites de capacité rendent plus difficile pour les marchés de petite et moyenne taille d’attirer de gros avions au-dessus des grands aéroports.

Un autre problème, a déclaré Olson, est que de nombreuses personnes se rendent à l’aéroport international O’Hare de Chicago pour prendre l’avion vers certaines destinations, ce qui dissuade les compagnies aériennes d’étendre leurs services à Peoria.

« Lorsque nous remplissons les avions dont nous disposons, cela nous fournit une base pour nous adresser aux compagnies aériennes et essayer d’obtenir des vols supplémentaires et de nouvelles destinations et d’ajouter des fréquences sur les routes que nous avons déjà », a déclaré Olson. « C’est vraiment une situation où il faut l’utiliser ou le perdre. »

2024 pourrait-elle battre un record annuel ?

En règle générale, a déclaré Olson, mars, juin et juillet sont les plus chargés, avec de nombreux vacances de printemps et vacanciers d’été quittant l’aéroport. À l’approche des vacances d’hiver, l’aéroport se prépare à un nouvel afflux de voyageurs rentrant chez eux pour les vacances ou fuyant le froid imminent du Midwest.

L’année la plus importante de Peoria International a été 2019, avec un total de 689 416 passagers. Jusqu’en octobre 2024, l’aéroport a accueilli 522 278 passagers au total, soit seulement 2,7 % de moins qu’en 2019.

Mais même si les chiffres sont proches, Olson a déclaré que les données sur le trafic de passagers du début de 2024 – qui étaient juste en dessous de celles de 2019 la plupart des mois – le laissent douter que l’aéroport atteigne un autre record.

« Nous espérons que les passagers continueront à voyager assez régulièrement jusqu’à la fin de l’année, mais je pense que c’est probablement un peu trop espérer un record annuel. »

Cet article a été initialement publié sur Journal Star : L’aéroport de Peoria a établi un record de passagers en août et septembre 2024