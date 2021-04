Les deux derniers mannequins «Butt Squad» ont finalement été libérés de la prison de Dubaï «enfer» deux semaines après leur arrestation.

La mannequin ukrainienne de Vogue Evgenia Taran, 21 ans, et une autre mannequin nommée Anastasia sont de retour à Kiev après leur arrestation le 5 avril par la police des Émirats arabes unis.

Instagram

La photo montre plus d’une douzaine de femmes nues sur le balcon de l’un des gratte-ciel de la ville[/caption]

Anton Korotchenko

Evgenia Taran a été libérée de prison après son arrestation le 5 avril[/caption]

instagram

Le mannequin Anastasia a passé deux semaines dans la prison de Dubaï[/caption]

Des images prises dans un bâtiment voisin montrent plus d’une douzaine de femmes posent pour le tournage dans un appartement du quartier chic de Marina de la ville.

La police de Dubaï a déclaré avoir arrêté un «groupe de personnes apparues dans une vidéo indécente» sous des accusations de débauche publique.

Des vidéos et des photographies montrant les femmes nues, alignées sur un balcon pendant le tournage, ont émergé sur les réseaux sociaux samedi soir.

La mannequin Evgenia s’est qualifiée de «survivante» lorsqu’elle a quitté Dubaï alors que l’on sait qu’Anastasia avait contracté Covid-19, elle a donc été détenue jusqu’à ce qu’elle soit au-dessus de l’infection.

Les deux femmes faisaient partie du groupe de plus de 20 modèles invités au voyage scandaleux de l’organisateur de playboy Vitaliy Grishin, 41 ans, qui est toujours en détention à Dubaï.

Grishin, qui détient un passeport américain, avait déjà été photographié avec une série de noms célèbres, notamment Barack Obama, Hillary Clinton, George Clooney et Sylvester Stallone.

Il n’était pas immédiatement clair si Grishin restait en détention, mais il avait été poussé à faire face à une peine d’un an et demi pour le scandale.

Vitaliy Grechin

Vitaliy Grechin avec George Clooney[/caption]

Instagram

Le modèle ukrainien jouant du piano dans le tristement célèbre appartement de Dubaï[/caption]

La mannequin de Vogue a admis qu’elle avait été filmée au même piano dans un appartement de luxe à Dubaï que Grishin avait joué lorsqu’il était entouré de 20 femmes nues, pour la plupart originaires d’Ukraine.

Elle a dit à ses partisans qu’elle avait été enfermée pendant 14 jours pour la photo nue, plus longtemps que toutes les autres femmes sauf une.

«La lumière était allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il y avait une climatisation sans fin», dit-elle.

«Le manque de papier hygiénique, de cuillères et d’attitude humaine de la part des employés va sans dire.

« Mais le plus terrible est l’ignorance, car vos questions ne sont pas répondues, et elles vous permettent de contacter le monde selon son humeur et pour de l’argent. »

Elle a dit: «La seule chose qui m’a sauvé là-bas, ce sont les livres que j’ai réussi à demander.»

D’autres modèles publiés plus tôt ont déclaré avoir été traités comme des «animaux».

Les femmes ont été accusées d’avoir enfreint la décence publique et ont été bannies des pays du Golfe pendant au moins cinq ans.

Le photographe Alexander Ten s’est envolé pour la Russie avant que la police de Dubaï ne commence à rassembler les participants.

Il est décrit comme recherché par les forces de l’ordre aux Émirats arabes unis.

Plusieurs mannequins russes se sont échappés de Dubaï avant que la police n’arrête les participants.

L’organisateur ukraino-américain du tournage controversé – Grechin – serait toujours en détention à Dubaï, au milieu des craintes qu’il risque jusqu’à 18 mois de prison.

Et un patron de la société informatique russe Alexey Kontsov, 33 ans, qui aurait posté des photos de la cascade serait également toujours en détention.

S’adressant au média russe Life, Ten a admis qu’il avait pris les photos du balcon – mais a blâmé Grechin pour le scandale.





«Je ne sais pas si je suis recherché à Dubaï», a-t-il déclaré.

«Je n’ai rien proposé. Je suis un photographe ordinaire. C’était un tournage spécial pour Vitaliy Grechin et ses besoins.

«On m’a dit d’arriver à l’heure et au lieu fixés et de prendre des photos des filles, alors je suis arrivé. J’ai été personnellement embauché par Grechin.

Alexandre Ten

Le photographe Alexander Ten est recherché par la police des Émirats arabes unis[/caption]