Les deux côtés de la frontière attendent avec impatience la fin du titre 42

M. Morua a déclaré qu’il se préparait également à une crise plus immédiate : comment fournir un abri à ceux qui en ont besoin lorsqu’un fort front froid balaie la région frontalière à la fin de la semaine. Il a déclaré que les responsables de la ville envisageaient de créer des abris temporaires séparés pour les résidents locaux et pour les migrants, et même de placer les gens dans le centre civique.

La ville a été le centre de l’effort de plusieurs milliards de dollars du gouverneur Greg Abbott sur près de deux ans pour renforcer l’application de la loi le long de la frontière, connue sous le nom d’Opération Lone Star. Mais ni le mur de conteneurs entre les ponts internationaux d’Eagle Pass, ni la clôture à mailles losangées qui serpente sur des kilomètres le long de la berge – tous deux placés là par la Garde nationale du Texas – ne semblent avoir modifié le rythme des arrivées.

Une rupture dans la clôture de l’État a pu être vue avec un champ de vêtements jetés et de déchets, signes d’un grand nombre de personnes traversant récemment. “Vous pouvez voir des vêtements tout le long de l’eau”, a déclaré le lieutenant Donny Kindred, pilote d’hélicoptère au ministère de la Sécurité publique du Texas.

Des migrants repérés depuis un hélicoptère mercredi après-midi à la périphérie d’Eagle Pass semblaient chercher à se rendre à la patrouille frontalière, la première étape de la demande d’asile. A un endroit, un groupe de plus d’une dizaine rassemblé par un véhicule de la Garde nationale. Dans un autre, trois personnes marchaient le long d’une route de ranch, cherchant apparemment quelqu’un à qui se rendre, traînées par trois têtes de bétail.

L’hélicoptère a survolé un endroit où les migrants cherchant à échapper aux autorités semblaient s’être cachés parmi les arbres bas et les mesquites, laissant derrière eux un sac à dos et d’autres effets personnels. Il a survolé une route nationale qui a été un itinéraire courant pour les passeurs et pour les soldats de l’État qui les poursuivaient à grande vitesse.

“Il y a eu plusieurs poursuites ce matin”, a déclaré le lieutenant Kindred. “C’était juste écrasant.”

Eileen Sullivan a contribué aux reportages de Washington et Steve Fisher de Matamoros, Mexique.