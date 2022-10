Les deux candidats courtisent les vétérans lors de la course au Sénat du Nevada

RENO, Nevada (AP) – Le bon sens plus que toute stratégie de campagne a dicté à Adam Laxalt de ne pas claironner son propre service militaire lors de la primaire parfois chauffée du Sénat républicain du Nevada.

Après tout, l’ex-procureur général, qui a été juge-avocat général de la marine en Irak, se présentait contre le capitaine de l’armée à la retraite Sam Brown, un héros de guerre qui a failli être tué par une bombe en bordure de route en Afghanistan et dont le visage gravement cicatrisé sert de un rappel plus puissant de son sacrifice que son Purple Heart.

Mais avec son ancien ennemi devenu allié patriotique, Laxalt, fils d’un sénateur américain et petit-fils d’un autre, tente de tirer le meilleur parti de sa propre carrière militaire.

Il s’appuie sur des mots à la mode familiers du GOP pour appeler les vétérans à aider à sauver le pays de la «gauche» et appeler les démocrates le parti des «mégariches» alors qu’il tente de renverser la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto.

Dans certains cas, il capitalise également davantage sur son expérience militaire – et le manque de Cortez Masto – avec des liens vers des problèmes conservateurs allant de la sécurité des frontières américaines à la portée excessive du gouvernement sur des choses comme COVID-19.

Il met en garde contre les dangers des terroristes afghans, prématurément libérés de captivité, se faufilant aux États-Unis et s’engage à réintégrer les militaires qui ont été libérés pour avoir refusé de se faire vacciner contre le coronavirus.

C’est le genre de problèmes de campagne qui touchent une corde sensible avec de nombreux rassemblements autour de candidats comme Laxalt, soutenus par l’ancien président Trump sur un champ de bataille occidental que les républicains considèrent comme l’une de leurs meilleures chances de transformer un siège bleu au Sénat en rouge.

« D’abord et avant tout, rien ne remplace le service. Et nous le savons tous », a récemment déclaré Laxalt au Veterans of Foreign Wars à Reno, où lui et Brown ont servi des hot-dogs gratuits. “De toute évidence, le sénateur Masto n’a pas servi.”

C’est une ligne qu’il ne pouvait pas utiliser dans les débats avec Brown, qui a dénoncé Laxalt lors de la primaire comme faisant partie de l’« élite » de l’establishment de Washington.

Laxalt – le petit-fils de l’ancien sénateur américain et gouverneur du Nevada Paul Laxalt, et fils de l’ancien sénateur Pete Domenici, RN.M. – a passé une grande partie de sa jeunesse dans la région de DC.

Il est diplômé de la faculté de droit de Georgetown, a été professeur adjoint de droit à la US Naval Academy et a servi dans le JAG Corps en Irak, mais ne s’est pas engagé dans le genre de combat sur le terrain que Brown a vu avec le 1st Infantry en 2008.

Au VFW, Laxalt a été présenté par un ancien commandant d’une équipe de test B-2 qui a créé un moment potentiellement gênant en faisant référence au rôle de Laxalt dans l’armée avant que la salle n’explose de rire.

“Je lui pardonnerai d’être un JAG”, a déclaré le colonel de l’Air Force Tony Grady. “Mais alors, pas vraiment, parce que quand j’étais commandant, le JAG était dans ma poche de hanche, pour m’éviter des ennuis.”

Brown n’a jamais prétendu que son bilan militaire dépassait celui de Laxalt, mais il a fait des références voilées pendant la primaire à la façon dont chacun est arrivé là où il se trouve.

“Je ne suis pas né au pouvoir”, a déclaré Brown dans sa première publicité, décrivant la bombe talibane qui “a failli me tuer”, les soldats qui ont traîné son corps brûlant en lieu sûr sous des tirs de mortier et ses 30 opérations ultérieures.

Chaque pitch se terminait par le même slogan : « Les politiciens de carrière ne peuvent pas réparer Washington ; ils l’ont cassé.

Initialement, la citation était juxtaposée à des images de Cortez Masto et du président Joe Biden, mais a ensuite été accompagnée de photos de Cortez Masto et Laxalt.

Maintenant, Brown chante les louanges de Laxalt et supplie les vétérinaires de toutes les allégeances politiques de se rallier à lui.

“Ce que nous faisons dans les primaires en tant que républicains, c’est identifier qui peut tirer le plus efficacement possible, et ils deviennent l’effort principal”, a déclaré Brown. “Notre devoir est d’aller là-bas et d’être ces fantassins pour Adam Laxalt.”

Au VFW, Laxalt a lié Cortez Masto aux politiques démocrates qui, selon lui, ont affaibli l’armée américaine, manqué de respect à ses soldats et rendu les jeunes Américains moins susceptibles de s’enrôler. Ses plus grands applaudissements sont venus quand il a ridiculisé ceux qui “se demandent pourquoi” le recrutement militaire est en baisse.

“Eh bien, que diriez-vous parce qu’ils ont expulsé les membres du service pour avoir refusé de prendre les vaccins COVID?” dit Laxalt. «Nous avons Navy SEALS après 12 ans d’investissements et 15 missions dans des endroits terribles. Je suis un vote garanti pour réintégrer ces personnes.

Laxalt a dit qu’il avait entendu dire que Cortez Masto n’avait pas tenu de réunion publique avec des vétérans depuis au moins un an.

Ce n’est pas vrai, a déclaré sa campagne.

Cortez Masto, dont le père et le grand-père ont servi dans l’armée américaine, a organisé au moins une douzaine d’événements avec des vétérans du Nevada au cours de l’année écoulée “pour s’assurer qu’elle entend leurs préoccupations et qu’elle est en mesure de fournir le soutien fédéral dont ils ont besoin”, a déclaré sa campagne dans un email.

Ses réalisations comprennent l’approbation de la construction d’un cimetière national pour anciens combattants à Elko que les habitants réclamaient depuis près d’une décennie.

Elle a aidé à faire adopter un projet de loi garantissant des prestations de santé et d’indemnisation aux anciens combattants exposés à l’agent Orange. Sa législation visant à protéger les prestations d’AV pour les étudiants anciens combattants a été promulguée, tout comme une mesure qu’elle a soutenue pour améliorer l’accès des anciens combattants aux services de santé mentale.

Comme il l’a fait lors de la primaire, Laxalt rappelle aux vétérinaires qu’il a fondé le premier bureau d’État des services juridiques militaires du Nevada en tant que procureur général du Nevada – une création que le Pentagone a finalement adoptée et que plusieurs États ont adoptée plus tard.

Il vante son travail du JAG en Irak – où son équipe juridique a supervisé plus de 20 000 détenus – lorsqu’il a fustigé le retrait de l’administration Biden d’Afghanistan, « laissant derrière lui des milliards de dollars d’armes » pour des terroristes potentiels.

Il a déclaré que la “débâcle afghane” marquait la première fois que les Américains “prenaient la mesure de ce commandant en chef et savaient qu’il n’était pas à la hauteur”.

“Sén. Masto ne le tient pas responsable », a déclaré Laxalt. « Un terroriste qui a été libéré en Afghanistan pourrait en fait se trouver dans ce pays aujourd’hui. C’est un énorme problème, et c’est vraiment dommage que le sénateur Masto reste silencieux à ce sujet.

Cortez Masto insiste sur le fait qu’elle a repoussé la méthode de retrait de Biden d’Afghanistan après avoir critiqué la proposition de Trump de se retirer sans plan en place.

Elle obtient des notes élevées de Ross Bryant, un vétéran de l’armée à la retraite qui est le directeur exécutif du Military & Veteran Services Center de l’UNLV à Las Vegas.

Bryant se décrit comme un républicain modéré qui a voté pour des candidats des deux partis. Il est heureux lorsque les vétérans sont élus au Congrès et reconnaît que la communauté des vétérans “est parfois très dure : ‘Si vous n’êtes pas vétérinaire, vous ne savez pas ce que c’est.'”

Il a dit que Laxalt “a fait du bien pour nous” en tant que procureur général, et que le soutien de Brown devrait avoir du poids pour certains : “Il a été blessé, c’est l’un des nôtres.”

Mais, a-t-il dit, il est faux de présenter Cortez Masto comme autre chose qu’un défenseur fidèle et efficace des anciens combattants. Il coche une liste qui comprend l’extension de la couverture de l’agent orange aux expositions aux foyers de combustion toxiques, la pression sur les agences fédérales pour qu’elles installent des stands lors des salons de l’emploi pour anciens combattants de l’UNLV et l’inversion des formules d’avantages pendant la pandémie de COVID qui auraient considérablement réduit 9 millions de dollars d’avantages vétérinaires. pour les étudiants à distance à l’UNLV uniquement.

«En fin de compte, elle a livré. Elle a été une rock star pour nous », a déclaré Bryant.

Scott Sonner, l’Associated Press