Les deux candidats au poste de gouverneur tâtonnent des faits au forum agricole – Shaw Local

La politique est souvent un jeu de “qu’avez-vous fait pour moi ces derniers temps”, mais les événements de cette semaine donnent une chance d’être plus avant-gardistes.

L’un des principaux enseignements de la table ronde législative sur l’agriculture de mercredi, comme Capitol News Illinois a rapportéétait le gouverneur JB Pritzker déclarant à tort que la loi de 2021 sur le climat et l’emploi équitable n’a été adoptée qu’après la suppression de tous les termes concernant les pouvoirs de domaine éminents.

L’adversaire de Pritzker en novembre, le sénateur d’État Darren Bailey, R-Xenia, a saisi cette remarque parce qu’il savait que le projet de loi massif permettait à Invenergy d’invoquer un domaine éminent pour obtenir la propriété de sa ligne de transmission Grain Belt Express. Bien que ce potentiel soit limité à sept comtés – Pike, Scott, Green, Macoupin, Montgomery, Christian, Shelby, Cumberland et Clark – et bien qu’Invenergy ait déclaré qu’il utiliserait l’électricité en dernier recours, cela ne change pas le fait que Pritzker était plat mal.

Scott T.Holland

“JB est entré et a menti de manière flagrante aux familles de travailleurs”, Bailey a tweeté jeudi matin. “Il peut porter toute la flanelle qu’il veut, mais son dossier est clair. Il a abandonné les travailleurs de tout l’Illinois et il leur doit des excuses. C’est simple : ne signez pas de loi que vous ne lisez pas et arrêtez de mentir aux gens.

Cependant, Bailey n’est pas sorti indemne du forum.

“Il y a deux semaines, plusieurs comtés de mon district ont subi une baisse de tension de trois heures”, a déclaré Bailey, utilisant l’incident comme un acte d’accusation contre la politique énergétique de Pritzker.

Sauf quand Isabel Miller de Capitol Fax a contacté la Wayne-White Counties Electric Cooperative pour enquêter sur le moment et l’endroit où les baisses de tension se sont produites, ils n’avaient aucune trace d’un tel problème, attribuant les pannes aux tempêtes ou aux arbres abattus.

D’autres experts peuvent débattre de ce qui est pire : ne pas connaître la langue de votre propre accomplissement législatif ou ne pas connaître la réalité de ce qui se passe dans votre propre circonscription législative. Les deux candidats tenteront de clarifier leurs remarques (presque tout le langage du domaine éminent a été frappé, après tout, et l’absence d’une véritable baisse de tension n’enlève rien à la crainte qu’ils pourraient se produire), mais les deux pourraient choisir l’action.

Bailey a voté contre le CEJA et a déclaré que le seul domaine éminent suffisait à alimenter l’opposition, sans parler de toutes les autres parties qu’il n’aime pas. Il pourrait introduire un amendement mettant l’accent sur ce seul problème et faire pression sur Pritzker pour qu’il soutienne un correctif. Ou Pritzker pourrait prendre de l’avance sur cette courbe, en demandant à l’un des nombreux démocrates qui contrôlent l’Assemblée générale de s’impliquer.

Aucun des deux résultats n’est probable, en particulier compte tenu du calendrier législatif et du manque d’intérêt démontré pour une session extraordinaire concernant des questions beaucoup plus susceptibles de susciter le soutien des démocrates, mais la possibilité existe. Une telle action indiquerait que ce sujet n’est pas seulement un sujet de campagne, mais qu’il est vraiment significatif pour les contribuables qui pourraient être touchés.

Que ferez-vous pour moi demain ?

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.