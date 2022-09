Les deux buts de Sean Flannery mènent Lockport devant Lincoln-Way Central – Shaw Local

LOCKPORT – Sean Flannery n’a pas encore réussi de tour du chapeau cette saison.

Il a cependant disputé plusieurs matchs au cours desquels il a marqué deux buts.

Ajoutez le match de jeudi contre son rival Lincoln-Way Central à cette liste, alors que l’aîné de Lockport a marqué deux buts en première mi-temps, et la défensive avare des Porters, avec le gardien Luke Cibula, les a fait se lever dans une victoire 2-1 .

Vers 18:00 de la première mi-temps, Dominic Williams de Lockport a dépassé le gardien de Lincoln-Way Central Ryan Marszalek et a lancé le ballon vers le but. Le ballon semblait se diriger vers le but, mais Flannery lui a donné un coup de pied supplémentaire juste pour être sûr, et les Porters (10-2-1) ont pris une avance de 1-0. Quelques minutes plus tard, Flannery a de nouveau lancé un tir dans le but et Lockport menait 2-0.

Plus tard dans la première mi-temps, Flannery a eu une chance de faire un tour du chapeau, mais son tir sur un rebond est sorti du poteau de but.

« J’ai disputé quatre matchs avec deux buts cette année, mais je n’ai pas encore réussi de tour du chapeau », a déclaré Flannery. “Je ne suis pas inquiet. Je sais que ça viendra.

Les Knights (8-4), qui ont infligé à Lockport sa seule défaite en saison régulière la saison dernière lorsque les Porters ont terminé troisième de l’État en classe 3A, ont maintenu la pression tout au long de la seconde mi-temps, marquant finalement sur un but d’Edward Rafacz au 19h46 marque. Rafacz a réussi deux autres tirs au but en seconde période, mais Cibula les a sauvés tous les deux. Il a également réalisé des arrêts sur deux tirs de Nico Espinoza et un de Dylan Maksa.

Luke Cibula de Lockport reçoit le tir pour l’arrêt contre Lincoln-Way Central jeudi à Lockport. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les Porters étaient bien conscients que Lincoln-Way Central les avait battus la saison précédente.

“Je voulais jouer à ce jeu depuis longtemps”, a déclaré Flannery. “Ils nous ont battus l’année dernière. Je sais qu’il y a des joueurs différents dans les deux équipes de l’année dernière, mais nous voulions quand même les battre.

“J’ai l’impression que, même avec la perte de certains joueurs de l’année dernière, nous nous entendons plutôt bien. Je pense que l’équipe de cette année est assez solide aussi.

Le match a été très physique, les joueurs des deux équipes se sont percutés pour tenter de prendre l’avantage.

Edward Rafacz de Lincoln-Way Central travaille le ballon contre Lockport jeudi à Lockport. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“C’est ce que j’attends d’un match Lockport-Lincoln-Way Central”, a déclaré l’entraîneur de Lockport Chris Beal. “C’est toujours une bagarre et une bataille quand nous jouons l’un contre l’autre.

“Ils nous ont battus ces deux dernières années, donc c’était bien de sortir de celui-ci avec une victoire.”

L’entraîneur de Lincoln-Way Central, Dave Brown, a fait écho aux sentiments de Beal.

“Lorsque ces deux équipes se rencontrent, c’est toujours une bataille de 80 minutes”, a déclaré Brown. « C’est un match très disputé et il faut être prêt à partir dès le départ.

«Les 40 premières minutes, nous avons été un peu hésitants. Peut-être qu’il jouait sur gazon pour la première fois, peut-être parce que c’était un départ à 4h30 au lieu d’un match de nuit, je ne sais pas. Mais nous avons encaissé deux buts, et vous ne pouvez pas faire ça contre Lockport. En seconde période, nos enfants ont creusé profondément et se sont battus, mais nous n’avons manqué qu’un seul jeu. »