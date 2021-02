Les deux bouledogues français de Lady Gaga ont été rendus sains et saufs, selon le LAPD

Les chiens, nommés Koji et Gustav, ont été renvoyés à 18 heures (heure du Pacifique) au poste de police de la communauté olympique près du centre-ville de Los Angeles, a déclaré un porte-parole du LAPD.

« Les deux chiens de Lady Gaga ont été livrés à un poste de police local, et ils ont été réunis en toute sécurité avec les représentants de Lady Gaga », a déclaré le département de police. via Twitter

L’enquête est en cours et le LAPD travaille toujours pour localiser d’éventuels suspects de l’attaque de mercredi, a déclaré un porte-parole.

Le promeneur de chiens, qui a été abattu par les assaillants, est répertorié dans un état critique mais devrait se rétablir, a déclaré le LAPD plus tôt vendredi.

Une vidéo de surveillance à domicile montre une attaque

Parmi les éléments de preuve faisant l’objet d’une enquête, il y a une vidéo de surveillance qui montre l’attaque horrible.

Les images, enregistrées par une caméra de surveillance à domicile et obtenues par CNN, montrent l’homme marchant sur ce que la police a identifié comme étant l’avenue Sierra Bonita à Hollywood lorsqu’une berline de couleur claire ralentit et s’arrête à côté de lui.

Au moins deux personnes peuvent être vues sortant du véhicule, accostant le promeneur de chien alors qu’une altercation physique s’ensuit. Les images contiennent également un son éclatant dans lequel la victime peut être entendue dire aux assaillants: «Non, non» alors qu’il se débat avec les hommes.

Un attaquant retient la victime, tandis que l’autre semble pointer une arme à feu. Un coup de feu peut être entendu et la victime tombe en arrière alors que les assaillants retournent à la voiture.

«Oh mon Dieu, oh mon Dieu, aidez-moi», crie l’homme avant que la voiture ne démarre. Alors que les voisins se précipitent à l’aide de l’homme, il continue de crier à l’aide, disant qu’il a reçu une balle dans le cœur et les poumons et que deux chiens ont été volés.

Dans une interview accordée à CNN vendredi, le père de Lady Gaga a déclaré que le promeneur de chiens était un ami proche de sa fille. Il reste hospitalisé mais «se rétablit bien», a déclaré jeudi une source proche du chanteur à CNN.

« Vous avez risqué votre vie pour vous battre pour notre famille », a déclaré Gaga à propos de son amie dans son message. « Tu es pour toujours un héros. »

L’artiste elle-même a commenté l’attaque vendredi, via un post Instagram.

« Mes chiens bien-aimés Koji et Gustav ont été emmenés à Hollywood il y a deux nuits », a écrit Gaga. « Mon cœur est malade et je prie pour que ma famille soit à nouveau entière grâce à un acte de gentillesse. Je paierai 500 000 $ pour leur retour en toute sécurité. »

« Si vous les avez achetés ou trouvés sans le savoir, la récompense est la même », a ajouté Gaga.