La communauté des acteurs a toujours eu ses parias, et l’un des plus controversés est Mad Max la vedette Mel Gibson. Alors que l’acteur américain a fait carrière en incarnant des hommes troublés par leurs démons intérieurs, cet acteur a longtemps eu du mal à contenir le feu intérieur.

Alors que le scénariste et réalisateur Shane Black, qui a travaillé avec Gibson sur le Arme mortelle série, comparait son approche dramatique à un «démon violent», c’était aussi une description sinistrement appropriée pour l’homme derrière des personnages célèbres à l’écran tels que Max Rockatansky, Martin Riggs et, bien sûr, le combattant de la liberté écossais, William Wallace.

Les roues ont commencé à tomber pour Gibson en 2006 après qu’il ait été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool et qu’il ait déclenché une tirade au vitriol et horrible d’insultes antisémites contre l’un des policiers qui l’arrêtaient. À juste titre, cela l’a chassé du sanctuaire intérieur d’Hollywood, où il résidait depuis longtemps, un statut renforcé par des moments de réalisateur tels que Un cœur brave et La Passion du Christ.

Puis, seulement quatre ans plus tard, son déclin s’est exacerbé lorsqu’il n’a pas contesté une accusation de délit de batterie après que sa partenaire Oksana Grigorieva ait imposé une injonction à son encontre. Cependant, étant donné la nature de l’homme, ces deux incidents ne représentaient que la pointe de l’iceberg, et avant et après eux, des allégations concernant sa personnalité ont été déposées, allant de l’homophobie à un antisémitisme accru, comme Winona Ryder l’a affirmé à plusieurs reprises.

Naturellement, les rôles de premier plan sont difficiles à obtenir depuis lors. Cependant, Gibson a fait un retour en force sur le plan du jeu et de la réalisation grâce à sa performance dans Bord des ténèbres et son drame de guerre primé aux Oscars Crête de scie à métaux. Ce dernier a même obtenu des nominations pour le « Meilleur film » et le « Meilleur réalisateur ».

Il faut dire, cependant, que malgré ces pousses vertes, Gibson s’est lui-même ostracisé sans aucun retour, et ses récents commentaires en faveur de Trump ne risquent pas de trouver leur place dans une industrie connue pour ses tendances libérales. Ces jours-ci, il a quelque chose d’étrange à la Steven Seagal, à l’exception de l’allégeance à la Russie, et d’une quantité beaucoup plus grande de talent.

Même si Gibson a vécu une vie extrêmement mouvementée, avec de nombreux moments véritablement ahurissants, il a vécu des bizarreries qui n’étaient pas de sa faute. Ils représentent la nature particulière d’Hollywood, dont il a longtemps fait partie. L’une d’elles était que lorsqu’il était au sommet de sa renommée en tant qu’acteur dans les années 1980 et 1990, il n’était pas autorisé à se trouver dans la même pièce que deux autres hommes recherchés, Richard Gere et Denzel Washington.

Gibson a parlé de l’impact positif que son agent de longue date, Ed Limato – un agent talentueux renommé – a eu sur son succès. Cependant, quelques années après sa mort en 2010, il a révélé les règles étranges que Limato mettrait en place, dans lesquelles il voulait l’empêcher d’interagir avec ses autres clients célèbres, dont Gere et Washington.

Parler à Accéder à HollywoodGibson a révélé comment Limato lui avait interdit d’être dans la même pièce que les deux hommes mentionnés ci-dessus. « [Washington] et Richard Gere et moi avions le même agent, et l’agent ne nous laisserait jamais tous être dans la même pièce en même temps », se souvient Gibson. «Cela avait quelque chose à voir avec [Limato’s] affaires… Quand vous veniez chez lui, il changeait les cadres de l’arrière vers l’avant pour donner l’impression que vous étiez le plus important.

Gibson déclare également que le trio d’acteurs était souvent en compétition pour les rôles, bien qu’il n’ait jamais révélé lesquels. Dans un moment de rare tendresse, il expliqua qu’après que Limato ait finalement cédé à son combat contre l’emphysème, ils se sont tous les trois assis ensemble pour la première fois. Ils ont porté un toast à leur défunt agent et ont passé un bon moment.

