Il a fallu quelques minutes à Vignesh Sundaresan et Anand Venkateswaran pour se rendre compte qu’ils s’étaient séparés de 69,3 millions de dollars pour une œuvre d’art numérique stockée dans un fichier JPEG, assurant par coïncidence leur place dans l’histoire de l’art.

«Nous n’étions pas sûrs d’avoir gagné», a déclaré Venkateswaran, décrivant les derniers moments éprouvants de la vente aux enchères en ligne pour un collage de 5 000 images de l’artiste connu sous le nom de Beeple. « Nous avons continué à actualiser la page. »

La vente aux enchères du 11 mars chez Christie’s à Londres a immédiatement fait de l’œuvre de Beeple l’une des pièces les plus chères jamais vendues par des artistes vivants, rejoignant une peinture de piscine bien connue de David Hockney et une sculpture de lapin en acier inoxydable emblématique de Jeff Koons.

Venkateswaran a déclaré que lui et son ami et partenaire commercial, Sundaresan, tous deux dans la trentaine, étaient toujours en train de s’entendre avec leur achat historique. Ils ont également dû faire face à des préoccupations extérieures selon lesquelles la transaction aurait pu être un stratagème alambiqué pour gonfler la valeur du portefeuille d’investissement de la paire. C’est parce que Venkateswaran et Sundaresan ont investi massivement dans une nouvelle forme de collection numérique avec le nom peu maniable de jetons non fongibles, ou NFT. Basés sur la technologie de crypto-monnaie connue sous le nom de blockchain, ces objets numériques fonctionnent comme des certificats d’authenticité exclusifs, permettant de transformer des fichiers numériques facilement copiés en objets de collection uniques – parfois valant des dizaines de millions de dollars.

La vente Beeple a battu un record pour le NFT le plus cher jamais vendu et a lancé une conversation mondiale sur les NFT, leur valeur et s’ils sont un ajout durable au paysage numérique. Mais la somme époustouflante impliquée a fait la une des journaux mondiaux et certains soupçons qu’elle aurait pu être conçue pour la publicité qui a attiré davantage l’attention sur les NFT, ce qui pourrait augmenter la valeur des avoirs existants de la paire.

L’implication de Christie’s, une maison de vente aux enchères vieille de plusieurs siècles, devrait suffire à rassurer les sceptiques, a déclaré Venkateswaran lors d’un appel depuis son domicile dans le sud de l’Inde. «Je pense que le plus gros problème ici est que les gens pensaient que ce serait impossible.»

C’est certainement le cas de Beeple lui-même, qui dans la vraie vie est un artiste numérique du nom de Mike Winkelmann. « Tout ce truc de NFT n’était pas quelque chose que j’ai vu venir, du tout », a-t-il dit. Lors de la vente aux enchères, l’artiste se trouvait dans son salon près de Charleston, en Caroline du Sud, entouré de sa famille et d’une équipe de vidéo, et a déclaré qu’il avait l’impression qu’une «bombe a explosé dans la pièce» alors que les enchères montaient rapidement. Un autre soumissionnaire et entrepreneur de crypto-monnaie, Justin Sun, a perdu dans les dernières secondes après que les enchères aient dépassé son maximum précédemment fixé.

Le marché du NFT décollait déjà, les transactions ayant quadruplé l’année dernière pour atteindre 250 millions de dollars, selon un rapport de NonFungible.com, un site Web qui suit le marché. La vente de Beeple a dynamisé cette croissance et a aidé à transformer les NFT de jetons de niche principalement attrayants pour les nerds de la crypto-monnaie vers un nouveau type d’actif numérique qui a attiré l’attention du monde de l’art, de l’industrie de la musique, du sport et des spéculateurs.

Pour ne pas être en reste, la rivale de la maison de vente aux enchères Sotheby’s prévoit sa propre vente de NFT, en collaborant avec l’artiste numérique pseudonyme Pak dans une vente le mois prochain.

Winkelmann a commencé à voir les possibilités des NFT pour les artistes numériques en octobre lorsqu’il a testé les eaux avec une première «goutte» de son travail. «Les gens peuvent réellement posséder mon art et le collectionner et, vous savez, payer beaucoup d’argent», a-t-il déclaré dans une interview cette semaine.

C’est après une autre vente à la fin de l’année dernière qu’il a contacté l’un des enchérisseurs perdants, Sundaresan, qui utilise le pseudonyme de Metakovan.

Le monde de l’art n’était pas un sujet de discussion commun pour Sundaresan et Venkateswaran lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois en 2013 alors qu’ils travaillaient pour The Hindu, un quotidien à Chennai, en Inde. Sundaresan était un consultant en technologie d’une vingtaine d’années; Venkateswaran était journaliste.

Tous deux ont eu une éducation modeste. Sundaresan n’avait pas les moyens d’acheter un ordinateur portable lorsqu’il apprenait à coder, alors il se promenait avec une clé USB et empruntait les ordinateurs portables de ses amis, a déclaré Venkateswaran.

Mais en 2020, Sundaresan, vivant maintenant à Singapour, s’était enrichi d’une série d’entreprises et d’investissements en crypto-monnaie. Avec l’argent de Sundaresan et l’œil analytique de Venkateswaran, ils ont commencé à explorer les NFT avec un nouveau fonds appelé Metapurse.

Sundaresan, qui a refusé d’être interviewé cette semaine, a créé le personnage Metakovan en référence à son affection pour les mondes virtuels connus sous le nom de «métaverse». Le nom signifie «King of Meta» dans la langue tamoule. Venkateswaran, qui vit à Chennai avec sa femme et ses deux enfants, se fait appeler Twobadour. Dans un article de blog la semaine dernière, le couple a révélé leur véritable identité et a cherché à dissiper une partie du mystère sur leurs motivations.

« Le but était de montrer aux Indiens et aux personnes de couleur qu’ils pouvaient aussi être des mécènes, que la crypto était une puissance d’égalisation entre l’Occident et le Reste, et que le Sud mondial était en train de monter », ont-ils écrit.

C’est en décembre que la paire Metapurse a fait son premier gros investissement Beeple, en achetant 20 de ses œuvres pour 2,2 millions de dollars et en offrant à l’artiste 2% de leur nouveau fonds de jetons NFT, appelés B20, conçus pour permettre à de grands groupes de personnes. partager la propriété d’une œuvre d’art.

C’était le précurseur de la vente historique en mars de «Tous les jours: les 5000 premiers jours» de Beeple, un fichier numérique combinant les œuvres que Beeple avait créées chaque jour de mai 2007 au début de cette année. Beaucoup d’entre eux sont grotesques et caricaturaux sur ce qui se passait dans la politique américaine ou dans la culture pop. Les œuvres suivent également la montée de Beeple d’un graphiste peu connu à une personnalité Internet avec un grand suivi Instagram et des projets multimédias avec des pop stars comme Nicki Minaj et Justin Bieber.

«Si vous regardez chaque image à sa valeur nominale, évidemment, toutes ne résisteront pas à l’épreuve du temps», a déclaré Venkateswaran. «Tous les 5 000 ne sont pas des chefs-d’œuvre. Cela n’a jamais été l’argument. Tout ce que Beeple produit n’est pas en or. Nous n’adorons pas à ses pieds. Ce n’est pas ce que nous voulions. Il s’agit davantage du récit combiné de ce qu’il représente. »

Cet achat a choqué les mondes de l’art et de la finance, mais à certains égards était assez conventionnel, a déclaré l’avocate en art new-yorkaise Leila Amineddoleh.

«Une grande partie du marché de l’art dit: » Je possède quelque chose d’unique, c’est rare, je le possède, regardez-moi. » Ce n’est pas si différent », a-t-elle dit. «Toute la valeur d’un NFT est de pouvoir dire que c’est un original. Vous achetez le droit de se vanter de dire: «Je possède le jeton». Mais vraiment, tout le monde peut accéder à l’art. »

Amineddoleh a déclaré que la technologie de la blockchain qui sous-tend les NFT et d’autres marchés de crypto-monnaie fournit également un registre transparent pour enregistrer les transactions artistiques. Mais pour les sceptiques du monde en grande partie non réglementé de la crypto-monnaie, la vente a invité un examen plus approfondi.

Christie’s a refusé de commenter les détails de la structure financière de la vente, sauf pour dire que le montant total a été payé dans une crypto-monnaie connue sous le nom d’Ether Define, marquant la première fois que Christie a accepté la crypto-monnaie comme paiement.

« Il y a évidemment une piste d’argent et Christie’s avait un ensemble d’échanges avec lesquels ils étaient prêts à travailler, qu’ils ont vérifiés et approuvés », a déclaré Venkateswaran. «Et ce sont les échanges qui ont été utilisés pour effectuer le paiement. Christie’s a donc toutes les informations.

Les échanges de crypto-monnaie peuvent être sujets à un comportement manipulateur, selon une étude co-écrite par Friedhelm Victor de l’Université technique de Berlin. Mais cela implique généralement des investisseurs qui achètent et vendent les mêmes actifs à plusieurs reprises pour créer un faux sentiment d’activité commerciale occupée.

Un tel échange de va-et-vient n’est pas encore devenu courant avec les NFT, en partie parce qu’ils comportent généralement des frais plus élevés, a déclaré Victor. «La spéculation folle n’est pas inhabituelle», a-t-il déclaré à propos de la vente Beeple. «C’est une stratégie vraiment intelligente pour attirer davantage l’attention sur tout cet espace.»

Cela s’est certainement produit. Mais Venkateswaran a déclaré que l’attention ne voulait pas dire que lui et Sundaresan faisaient un gros profit avec les jetons. «Les calculs ne concordent pas», dit-il.