Les détracteurs de Poutine emprisonnés en Russie offrent des messages du Nouvel An

Les messages du Nouvel An des critiques de Poutine sont en quelque sorte une contre-programmation du traditionnel discours de fin d’année du président, qui a prononcé son discours le soir du Nouvel An entouré d’hommes et de femmes en uniforme. M. Poutine a juré de poursuivre son attaque contre l’Ukraine, affirmant que “la justice morale et historique est de notre côté”.

Ilya Yashin, militant anti-Kremlin et homme politique condamné en décembre à huit ans et demi de prison pour “diffusion de fausses informations” sur les atrocités commises dans la ville ukrainienne de Bucha par les troupes russes, a écrit vendredi qu’il avait été transféré dans une prison à Izhevsk, une ville à 600 miles à l’est de Moscou.

“Je vais bien, mes amis”, a écrit M. Yashin. “Je veux vous rappeler que la guerre criminelle contre l’Ukraine doit être arrêtée, que Poutine doit partir et que la Russie doit être libre et heureuse.” Il a ajouté son adresse en prison au message, rappelant à ses partisans qu’ils pouvaient lui écrire via le service en ligne du système pénitentiaire russe.

Mediazona, un média russe indépendant, a publié samedi un article recueillant les vœux du Nouvel An des prisonniers politiques. Aleksei Gorinov, un législateur moscovite condamné en juillet à sept ans de prison pour avoir dénoncé la guerre, a écrit qu’il restait “un optimiste qui croit en l’homme” car “en Russie, il n’y a pas d’autre façon de vivre”, et a souhaité une fin ” à cette guerre inutile et folle.

Vladimir Kara-Murza, un militant et journaliste faisant l’objet d’une enquête pour trahison, a également fait preuve d’optimisme, même s’il risque jusqu’à 20 ans de prison. “L’année écoulée est devenue l’une des plus sombres dans la mémoire des générations vivantes”, a écrit M. Kara-Murza. “Mais l’aube vient même après la nuit la plus sombre – et elle viendra certainement.”