Les détenus manifestent alors que Boris Becker devient assistant de classe en prison

La légende allemande du tennis et triple champion de Wimbledon, Boris Becker, aurait décroché un emploi en prison pour enseigner les sciences du sport, mais d’autres détenus s’élèvent contre les autorités pour avoir accordé un “traitement préférentiel” à l’homme de 54 ans, qui purge une peine de deux ans. – Peine d’un an et demi pour avoir dissimulé 2,5 millions de livres sterling d’actifs et de prêts pour éviter de payer des dettes.

Bien que Becker continue de nier avoir enfreint les lois britanniques sur l’insolvabilité après avoir été déclaré en faillite en 2017, détenant près de 50 millions de livres sterling, il a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation par un jury en vertu de la loi sur l’insolvabilité et envoyé en prison.

Un rapport dans The Sun a déclaré que Becker avait le «rôle à temps partiel d’assistant de classe, enseignant la théorie de l’EP et les avantages de l’exercice à d’autres prisonniers», mais le déménagement n’a pas été bien accueilli par d’autres détenus qui accusent les autorités de favoritisme.

Le rapport ajoute que certaines des familles des détenus se sont plaintes auprès du gouverneur concernant Becker, qui est hébergé au HMP Huntercombe de catégorie C dans l’Oxfordshire.

Un initié a été cité comme disant dans le rapport qu’il faut purger des années pour obtenir un emploi d’assistant de classe, ce que Becker a obtenu en quelques semaines seulement.

«Vous devriez normalement servir des années avant d’obtenir un emploi d’assistant de classe, car cela est considéré comme un privilège. Mais Becker a obtenu le poste quelques semaines après avoir été condamné. Il y a beaucoup de ressentiment à ce sujet et les familles de certains prisonniers ont écrit des lettres de plainte », a déclaré l’initié.

« Il est faux de suggérer qu’un traitement préférentiel a été accordé. Les délinquants peuvent accéder à une variété d’opportunités de travail et d’éducation pendant leur incarcération », a déclaré un porte-parole du service pénitentiaire cité dans le rapport.

Le rapport ajoute que Becker pourrait être rapatrié en Allemagne d’ici novembre dans le cadre du programme de retrait anticipé du Royaume-Uni.

Le triple champion de Wimbledon a remporté son premier titre à l’Open d’Australie en 1991. L’année 1991 est devenue importante pour Becker car il est également devenu le joueur le mieux classé au monde. Becker a remporté le deuxième titre de sa carrière à l’Open d’Australie cinq ans plus tard, en 1996.

Après sa retraite, Becker a rejoint les commentaires et plus tard en 2013, l’ancien joueur de tennis allemand de 54 ans est devenu l’entraîneur de Novak Djokovic.

