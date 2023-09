Les détenus du comté de Belmont participent à la pesée au festival de la citrouille de Barnesville | Actualités, Sports, Emplois

photo par: Kailey Carpino

Les prisonniers de l’Institut correctionnel de Belmont ont planté des citrouilles en mai et prévoient désormais de participer pour la première fois aujourd’hui à la pesée du festival de la citrouille de Barnesville.

L’organisateur de la pesée, Dean Wehr, s’est rendu à l’Institut correctionnel de Belmont pour examiner l’entrée prévue des citrouilles lundi matin et a déclaré qu’elle devrait figurer dans le top 10.

« Nous sommes ravis d’en faire partie. C’est une grande partie de la vallée. Vous savez, c’est notre maison », a déclaré le directeur David Gray à propos des détenus et du personnel.

Gray a déclaré que l’institut avait cultivé des citrouilles l’année dernière pour rivaliser avec d’autres instituts correctionnels de l’Ohio.

Ce concours aura lieu à Mansfield, Ohio, dans quelques semaines et est organisé par le Département de réadaptation et de correction de l’Ohio.

« Nous n’avions même pas l’intention de nous impliquer dans le festival de la citrouille de Barnesville. Il s’agit donc en fait d’un défi interne à l’échelle de l’agence. L’année dernière, nous avons été mis au défi par l’établissement correctionnel de Mansfield, et le directeur a soutenu le défi, et nous l’avons gagné avec une citrouille d’un peu plus de 500 livres. Nous avons beaucoup appris en cultivant cette citrouille », a déclaré Gray.

L’Institut correctionnel de Belmont a remporté le concours l’année dernière avec une citrouille de 596 livres nommée « Pipsqueak ».

Le champ de citrouilles à l’intérieur du terrain de l’institut s’appelle Brooks Bosworth Pumpkin Patch. Bosworth était un agent correctionnel qui a aidé à encadrer les producteurs de citrouilles avant sa mort il y a deux ans. Des personnes incarcérées ont conçu et créé un panneau à la mémoire de Bosworth pour marquer le champ de citrouilles.

John Jaskowiak, membre du personnel de BCI, a supervisé le projet et a guidé les prisonniers sur la façon de prendre soin des citrouilles. Il a dit qu’il s’était fixé comme objectif de cultiver une citrouille de plus de 1 000 livres.

«Cela a vraiment décollé et je crois que la plus grosse citrouille pèse plus de 1 000 livres. Nous en avons un autre qui pèse plus de 500 livres et un troisième qui, je suppose, pèse environ 800 livres », a-t-il déclaré.

La pesée du festival de la citrouille de Barnesville aura lieu aujourd’hui de 18 heures à 21 heures au centre-ville de Barnesville, à l’angle des rues Main et Chestnut. Le concours est ouvert à tous sans frais d’inscription.

La personne avec l’entrée la plus lourde qui remportera le titre de « King Pumpkin » recevra 2 $ par livre après que toutes les citrouilles aient été pesées.

JB Digital Media s’associe à Belmont County Tourism pour diffuser en direct la pesée. Le flux sera visible sur la page Facebook de Belmont County Tourism à partir de 17h30 mercredi.

Gray a déclaré qu’il espère que le personnel et les détenus pourront regarder la diffusion en direct depuis l’institut.

« Nous n’avons pas accès à Facebook ici, mais nous allons essayer de le faire fonctionner », a-t-il déclaré.

Gray a déclaré que le personnel et les prisonniers planifient déjà le champ de citrouilles de l’année prochaine.

« Ils savent déjà où ils auraient pu faire les choses un peu différemment pour aborder la situation. Nous avons doublé notre poids par rapport à l’année dernière. Nous n’en sommes qu’à deux ans. Donc les gars ici ont beaucoup appris de cela et ils veulent continuer », a déclaré Gray.







