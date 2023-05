Les détenus disent que le totem qu’ils ont aidé à sculpter dans la prison de la Colombie-Britannique est un catalyseur de changement remarquable

De gauche à droite : L’ancien détenu du Centre correctionnel régional de l’île de Vancouver Eddy Cliffe et le détenu actuel Roger Der aux côtés des frères et sculpteurs Tsawout Perry et Tom LaFortune. Le mât était dédié au défunt père de Max Henry, agent de liaison culturel autochtone de la prison, Max Henry Sr., lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 11 mai. (Austin Westphal/News Staff) Le mât totémique de 12 mètres et demi sculpté par environ 160 détenus qui se dresse à l’extérieur du centre correctionnel régional de l’île de Vancouver à Saanich. (Austin Westphal/équipe de presse)

Après plus de deux ans depuis sa création, le mât totémique sculpté par les détenus du Centre correctionnel régional de l’île de Vancouver à Saanich rappelle maintenant à ceux qui se trouvent à l’extérieur que la véritable réhabilitation se déroule à l’intérieur.

Les aînés, les dirigeants communautaires et les membres des Premières Nations locales ont convergé près de l’entrée de l’établissement le 11 mai pour consacrer le poteau, ainsi que pour honorer les quelque 160 détenus qui – même si ce n’est que brièvement – ont aidé à façonner la bûche de cèdre vieille de 340 ans du Jourdain. zone.

Max Henry, agent de liaison culturel autochtone de la prison, a déclaré avoir constaté des changements remarquables chez certains des détenus, autochtones et non autochtones, à la suite de leur participation au projet au cours des deux dernières années.

«C’est un petit pas vers le retour de nos enseignements culturels, les coutumes de nos aînés et de nos peuples, au lieu de simplement mettre les détenus dans une cellule et de les laisser purger leur peine. Cela leur donne un but », a-t-il déclaré.

Henry a présenté et dirigé le projet avec l’aide du sculpteur de la Première Nation Tsawout Tom LaFortune, de ses deux frères Aubrey et Perry LaFortune et de feu l’aîné Max Henry Sr., à qui le mât totémique a été dédié lors de la cérémonie de jeudi.

Des images de l’aigle, du hibou, du loup, de la grenouille, du castor sont gravées de manière complexe dans le mât totémique – tous des symboles importants de force, de guérison, de communauté et de famille – et quatre pagaies représentant les Salish de la côte, Nu-Chah-Nulth, Peuples Kwakwaka’wakw et peuples non autochtones.

« C’est un moment surréaliste pour moi », a déclaré l’ancien détenu Eddy Cliffe, qui travaille maintenant aux côtés de LaFortune dans son atelier du Grand Victoria.

« Ce pôle a changé ma vie de nombreuses manières différentes – il a fait de moi un meilleur ami, il a fait de moi un meilleur père et a fait de moi un meilleur humain tous ensemble. »

