Les détenus de San Quentin trouvent une communauté grâce au tennis

À L’INTÉRIEUR DE LA PRISON D’ÉTAT DE SAN QUENTIN, Californie (AP) – Stefan Schneider avait besoin d’un surnom, ou d’une poignée comme ils l’appellent en prison.

Les détenus ont donc rapidement commencé à réfléchir au joueur de tennis universitaire effectuant sa première visite à San Quentin.

“Finesse”, a proposé Braydon Tennison, 22 ans.

“Twinkle Toes”, a suggéré un autre détenu nommé Kenny, qui a préféré ne pas donner son nom de famille par respect pour la famille de sa victime.

Un gagnant – Twinkle Toes a immédiatement collé.

“Scintillez pour faire court”, a déclaré Tennison avec un sourire. “Nous ne pouvions pas lui en donner un hardcore parce qu’il a l’air d’un si gentil garçon.”

Plus tard, “Ten” rayonnait et applaudissait alors que Schneider, maintenant âgé de 20 ans, montrait à tout le monde son jeu fort.

“Vous voyez, je savais que vous y alliez doucement”, a déclaré Tennison avec insistance.

Pendant quelques heures, ces prisonniers n’étaient que des joueurs de tennis pour s’amuser en compétition et une chance d’oublier leur vie derrière les barreaux pendant un petit moment – même avec les blocs de cellules en vue dans toutes les directions.

Des centaines de détenus remplissent la cour d’exercice tentaculaire de San Quentin tous les samedis matins pour s’entraîner de toutes les manières – fentes, tractions, tractions et pompes, coups dans un sac de boxe, mouvements abdominaux, même tables de pique-nique. Il y a des matchs de basket-ball et de baseball qui se déroulent simultanément dans l’espace, environ trois terrains de football.

Chaque coin est rempli d’activité et d’énergie. D’autres attendent leur tour pour se faire couper les cheveux ou pour jouer aux dames, aux dominos et aux fers à cheval.

Un seul court de tennis se trouve d’un côté du terrain, ses clôtures arrière si près des lignes qu’un lob bien placé enverra quelqu’un s’écraser dans les maillons de la chaîne avec peu de chances de garder un point en vie. Une demi-douzaine d’habitués commencent à jouer à 8 heures du matin

« Êtes-vous prêt, Ten ? » hurla le détenu James Duff, rayonnant. Il n’a commencé le tennis qu’en août dernier et est déjà un joueur hautement qualifié.

Tennison – qui note “vous ne croirez jamais mon nom de famille, j’étais censé jouer” – chérit la chance d’être de retour sur le terrain. Le gaucher de 6 pieds 3 pouces a commencé à jouer au tennis au lycée à 16 ans.

“J’aurais continué à jouer mais j’ai eu des ennuis judiciaires”, a déclaré Tennison, qui écrit également de la poésie et joue en prison des pièces shakespeariennes. “J’ai juste un amour suprême pour ça, j’adore ça. Je suis juste reconnaissant d’être quelque part où je peux jouer.

L’équipe de tennis très soudée se réunit à chaque occasion, nombre d’entre eux visant à sortir sur le court tous les jours, généralement après leurs quarts de travail ou leurs cours universitaires. Ils sont ravis d’être à nouveau dehors après un confinement presque constant pendant 2 ans et demi pendant la pandémie.

“Cela nous donne un morceau de communauté pour sortir du mode de corvée de la prison”, a déclaré Earl Wilson, capitaine de l’équipe de tennis de San Quentin qui est incarcéré depuis 1985 – environ 37 de ses 60 ans. « Cela nous donne un sentiment de famille. Les gens adorent venir et disent que c’est mieux de venir ici parce que nous ne nous disputons pas.

C’est parce qu’ils ont leur propre étiquette de tennis : toutes les balles proches sont généralement appelées pour éviter la confrontation.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bavardage. Lorsqu’il ne joue pas au baseball à proximité, Kolby Southwood pourrait rejoindre le groupe de tennis et frapper Matt “Doc” Montana en l’appelant “Grand-père” et en coupant une balle courte pour faire courir Montana.

Ancien professionnel du tennis et leader clé dans l’amélioration des joueurs, Montana tient facilement le coup. L’ancien chiropraticien de 67 ans est originaire de la Bay Area et a enseigné pendant 30 ans. Il a passé d’innombrables heures avec certains des détenus, les guidant dans les fondamentaux tout en envoyant toujours de nouveaux arrivants au mur de frappe afin qu’ils puissent développer un rythme par eux-mêmes.

“Je donne à ces gars quelques conseils pour essayer de les aider”, a déclaré Montana, qui s’étire et fait également du yoga sur le terrain. « Cela a été très difficile avec la pandémie. Nous avons eu confinement après confinement. »

Montana, qui est à San Quentin depuis 3 ans et demi et suit des cours de sociologie et de psychologie, est tellement reconnaissante d’avoir le tribunal.

“Quand le bus est arrivé ici et que j’ai vu le court de tennis, je me suis dit ‘Ahhh'”, se souvient-il.

Patrick Leong aide à gérer le programme “Inside-Outside” en coordonnant les joueurs bénévoles en visite comme Schneider pour jouer en double avec les détenus de San Quentin. Professeur d’anglais au Diablo Valley College, Leong joue également. Il arbore un bandeau de la vieille école, et les détenus applaudissent affectueusement leur ami “Alley Pat” – la poignée est un clin d’œil à sa précision précise sur les lignes.

Schneider et sa mère, Margie Moran – une joueuse de tennis de longue date de la banlieue d’East Bay à Alameda qui joue dans plusieurs équipes de l’USTA à la fois – ont été parmi les premiers visiteurs autorisés à San Quentin pour ce programme alors que les restrictions pandémiques étaient levées.

Ces programmes sportifs uniques ne sont pas nouveaux. Le directeur général des Golden State Warriors, Bob Myers, a joué à San Quentin il y a cinq ans, une tradition selon laquelle les employés de l’équipe affrontaient les détenus. San Quentin a également accueilli des athlètes de softball, de football, de flag-football et un club de course de 100 miles.

L’expérience de ceux qui sont invités à participer à la prison change souvent la vie, offrant un aperçu profond de ce que c’est pour une population qui est largement oubliée.

“Je ne m’attendais pas à quelque chose comme ça… il y en a tellement au même endroit”, a déclaré Schneider. “J’ai vraiment aimé la façon dont ils ont trouvé une communauté pour le tennis avec ces 10 gars, et il semblait qu’ils s’amusaient beaucoup. Ils sont évidemment vraiment bons pour le temps qu’ils ont joué, donc c’était plutôt cool à voir.

Wilson retient les raquettes, dirige les essais de l’équipe de tennis et est responsable de l’équipement.

Il aime les jours où les joueurs viennent donner à l’équipe de San Quentin la compétition dont elle a tant besoin. Cela égaie la monotonie de la vie carcérale.

La mère de Wilson l’a initié au tennis vers l’âge de 7 ans. Pourtant, il s’est toujours attaché aux sports majeurs en grandissant – le football, le basket-ball et le baseball, qui “étaient en conflit avec le tennis” au printemps. Wilson espère un jour jouer à nouveau au-delà des murs.

“Continuez à apprendre, restez en bonne santé et rejoignez ma mère avant qu’elle ne décède”, a-t-il dit à propos de ce qui le maintient après près de quatre décennies à l’intérieur. “Elle est mon rocher.”

“Waouh ! Bon coup, Stefan !” cria Wilson.

“Oui, Kenny ! Bien reçu !” s’exclama Moran.

Coups de poing. Les raquettes cliquent pour célébrer les bons coups ou pour encourager la prochaine chance. Cela ressemblait énormément à une journée amicale de tennis qui aurait pu se dérouler dans n’importe quel parc public plutôt qu’à l’intérieur de ces murs de prison.

À la fin d’une session de deux heures et demie en ce matin ensoleillé et chaud de la mi-août, avec un modeste orateur sous le banc jouant tranquillement du rock classique, Wilson a réuni le groupe pour un caucus d’équipe : « Un, deux, trois , Tennis Intérieur-Extérieur !

Ils se sont dit au revoir et les visiteurs ont franchi les portes de la prison, pour se revoir dans deux semaines.

À ce moment-là, Ten s’était entraîné à affronter Twinkle Toes – et le détenu a fièrement frappé un as devant Schneider.

« J’ai atteint mon objectif ! J’ai surpassé Stefan ! il a annoncé.

“Cela a fait sa journée”, a déclaré Moran, ravi de l’exploit de Tennison.

Alors, que diriez-vous d’un surnom pour la mère de Twinkle, Moran ?

Un Ten souriant a juste haussé les épaules, mis un doigt sur sa tête comme s’il réfléchissait, puis a expiré: “Ces choses prennent du temps.”

McCauley, un ancien joueur de tennis collégial qui est revenu au sport de manière compétitive en 2021 après plus de deux décennies d’absence, a été invité à participer au programme par Leong en tant que joueur de tennis. Les responsables de San Quentin lui ont permis d’écrire sur l’expérience.

