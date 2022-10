Les détenus de la prison d’Indore jouent à Dandiya pour célébrer l’étiquette de la « ville la plus propre d’Inde »

Indore a récemment été nommée la ville la plus propre du pays pour la sixième fois consécutive. Gardant à l’esprit l’esprit festif de Navratri – le festival hindou de 9 jours annonçant la déesse Durga et la victoire du bien sur le mal – les détenus de la prison centrale d’Indore ont joué “dandiya” pour célébrer le prestigieux tag.

Des responsables ont déclaré à l’agence de presse ANI que “tous les prisonniers, hommes et femmes, ont participé à l’événement, qui est généralement organisé pendant le festival Navratri”. Le ministre de la Culture du Madhya Pradesh, Usha Thakur, et le commissaire de police d’Indore, Harinarayan Chari Mishra, ont assisté à l’événement qui s’est tenu le samedi 1er octobre. Le surintendant de la prison, Alka Sonkar, était chargé d’organiser ce programme positif et unique. Thakur a loué les efforts du surintendant de la prison et le rang atteint par la ville d’Indore. Il a déclaré: “Je suis très heureux qu’Indore ait été classé premier en propreté pour la sixième fois.”

Dandiya, une danse folklorique traditionnelle accompagnée des battements de l’énergique «dhol», est la fierté et la joie du Gujarat. Beaucoup pensent que ses origines se trouvent dans l’État de l’Inde orientale et qu’elles sont largement jouées pendant le festival Navratri de 9 jours. Navratri est célébrée partout dans le nord, l’est, l’ouest et le centre de l’Inde. “Dandiya” est généralement configuré pour recréer la “bataille qui a eu lieu entre le Devi et le démon qui signifie la défaite du mal sur le bien”. Au programme organisé à la prison centrale d’Indore, plusieurs autres spectacles de danse ont également suivi.

La capitale du Madhya Pradesh a été classée première dans le Swachh Survekshan 2022 comme “la ville la plus propre du pays pour la sixième fois consécutive”, tandis que l’État lui-même a été jugé l’État le plus propre. Surat, de l’État du Gujarat, et Navi Mumbai, de l’État du Maharashtra, se sont respectivement classés deuxième et troisième. Les résultats de la 7e édition de l’enquête gouvernementale ont été annoncés samedi 1er octobre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici