Les détenus de la prison d’Ambala se connectent à une nouvelle phase avec leur propre station de radio, les prisonniers se transforment en RJ

Après le lancement d’une station de radio interne à la prison centrale d’Ambala, six détenus de la prison ont été choisis pour y être radio-jockeys. La station de radio de la prison a été inaugurée par le secrétaire en chef supplémentaire de Haryana (domicile) Rajiv Arora, ainsi que par le DGP (prisons) K Selvaraj.

L’idée est de promouvoir un sens de la communauté parmi les détenus et de les aider à développer leurs compétences créatives, Hindustan Times a rapporté.

Auparavant, en janvier, l’administration avait lancé des stations de radio dans les prisons de Faridabad et de Panipat par vidéoconférence. Les stations de radio ont été construites pour aider les détenus à s’imprégner de positivité et d’un sentiment d’harmonie communautaire.

UNE Rapport TOI a déclaré que 21 détenus, dont 5 sont des femmes au total de trois prisons, ont reçu une formation sur le jockey à la radio, les programmes d’ancrage et seront également formés sur la façon de les présenter dans les aspects du divertissement.

Une ONG, la Fondation Tinka Tinka, a été directement impliquée auprès des administrations pénitentiaires pour aider à former les prisonniers. Leur fondatrice Vartika Nanda a animé des ateliers pour former les détenus à ce métier.

Haryana a 19 prisons et le programme des stations de radio fait partie d’une longue série de réformes pénitentiaires que l’État entreprend pour le développement global des détenus en prison.

«Le premier segment de la mise en place de radios dans les prisons est terminé et maintenant, il se produira dans quatre autres prisons. Un changement positif serait donc visible parmi les détenus », a déclaré Selveraj.

Les programmes radiophoniques comprendront des chansons à la demande, la loi et l’ordre et des questions concernant les détenus, entre autres. Chaque caserne de prison aura un orateur et les programmes seront diffusés pendant une heure tous les jours.

La prison de Tihar a été la première à avoir commencé cela en 2013 sous le nom de TJ FM Radio.