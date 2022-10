Les détenues transgenres dans les prisons pour femmes doivent faire face à de nouvelles restrictions

Les détenues transgenres “avec des organes génitaux masculins” ne devraient plus être détenues dans les prisons pour femmes, a annoncé le secrétaire à la Justice.

Dans une déclaration parlementaire, Brandon Lewis a déclaré qu’il présenterait une nouvelle politique sur la question plus tard cette année.

“En vertu des réformes, les détenus transgenres ayant des organes génitaux masculins ne devraient plus être détenus dans le quartier général des femmes”, a-t-il ajouté.

«Ce ne sera pas une règle générale; les dérogations à ces nouvelles règles seront examinées au cas par cas.

“Cela s’appliquera également aux femmes transgenres qui ont été condamnées pour une infraction sexuelle.”

Les chiffres officiels montrent que la grande majorité des détenus trans en Angleterre et au Pays de Galles sont détenus dans des prisons pour hommes, la plupart des 40 dans les prisons pour femmes s’identifiant comme des hommes.

Une commission parlementaire avait précédemment conclu qu’il existait un risque de violence, d’agression sexuelle, d’automutilation et de suicide “lorsque les prisonniers trans ne sont pas localisés de manière appropriée à leur sexe acquis/affirmé”.

Plusieurs femmes trans se sont suicidées dans des prisons pour hommes au cours de la dernière décennie.

La semaine dernière, M. Lewis a déclaré à la conférence du Parti conservateur qu’il n’était «pas juste que les prisonniers transgenres, lorsqu’ils sont reconnus coupables d’infractions sexuelles graves ou ceux qui n’ont pas subi d’opération de réaffectation, soient logés dans le domaine général de la prison pour femmes», jurant: «Ce sera fin.”

Le nouveau secrétaire à la justice a déclaré qu’il y avait eu des agressions sexuelles et des relations inappropriées impliquant des détenus transgenres ces dernières années.

Il a suggéré que l’utilisation de “cellules spécialisées” pourrait être augmentée pour “protéger davantage les femmes en prison”.

La déclaration est intervenue quelques jours après que les chiffres officiels ont montré que les crimes de haine enregistrés par la police ciblant les personnes transgenres avaient explosé de 56% en un an.

Galop, une organisation caritative anti-abus LGBT +, a déclaré que les récits transphobes dans les médias et par des politiciens de haut niveau avaient été autorisés à se développer sans contestation et se traduisaient par une “violence contre notre communauté”.

Le secrétaire à la Justice, Brandon Lewis, a déclaré que le gouvernement avait toujours l’intention de réformer la loi sur les droits de l’homme conformément à son manifeste (Victoria Jones / PA) (fil de sonorisation)

Suella Braverman, la nouvelle ministre de l’Intérieur, s’est concentrée sur les questions trans au cours des dernières semaines, pataugeant dans une dispute sur Twitter sur l’identité de genre d’un agresseur sexuel d’enfants et frappant «des policiers biologiquement masculins fouillant à nu des suspectes».

L’ancienne procureure générale a été stridente dans ses opinions lors d’une série d’événements et d’entretiens, répondant lorsqu’on lui a demandé ce qu’est une femme qu'”une femme a deux chromosomes X, une femme accouche, une femme n’a pas de pénis”.

Les chiffres les plus récents des services pénitentiaires montrent qu’en avril 2021, il y avait 197 détenus transgenres en Angleterre et au Pays de Galles.

Les trois quarts des détenus trans se sont identifiés comme des femmes et 80 % ont déclaré être de sexe masculin.

La grande majorité des femmes transgenres étaient toujours détenues dans des prisons pour hommes, selon un rapport officiel pour 2020-2021, avec seulement 40 détenues transgenres dans des prisons pour femmes. De ce groupe, moins de cinq personnes ont déclaré être de sexe masculin.

Les chiffres incluent les personnes qui « se présentaient dans un genre différent de leur sexe assigné à la naissance », et excluent les personnes qui ont déjà fait la transition et qui ont un certificat de reconnaissance du genre (GRC).

Les juges de la Haute Cour ont conclu que la politique actuelle était légale en 2021, après qu’une détenue qui a déclaré avoir été agressée sexuellement par un détenu trans condamné pour des infractions sexuelles graves a lancé une contestation.

Le ministère de la Justice a fait valoir que sa politique poursuivait l’objectif légitime de « faciliter les droits des personnes transgenres à vivre dans leur genre acquis » et protégeait la santé mentale et physique des femmes transgenres.

À partir de 2011, les directives pour les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles stipulaient que les détenus devraient normalement être situés dans le domaine pénitentiaire de leur sexe, tel que reconnu par la loi britannique, et qu’un certificat de reconnaissance du genre serait normalement nécessaire avant qu’une personne puisse être déplacée.

Après un examen de la politique en 2016, de nouvelles directives stipulaient que « tous les détenus transgenres (quel que soit le lieu de détention) doivent être autorisés à exprimer le genre auquel ils s’identifient ».

Les détenus ont été autorisés à exprimer leur point de vue sur l’endroit où ils devraient être détenus, mais les décisions de les placer dans une prison qui ne correspondait pas à leur sexe légal ont été laissées à un comité des affaires transgenres.

Les directives actuelles stipulent que les décisions sont prises au cas par cas et fondées sur des preuves et des renseignements pour « équilibrer les risques et promouvoir la sécurité de tous ».

“La gestion des personnes transgenres doit chercher à protéger à la fois le bien-être et les droits de l’individu et le bien-être et les droits des autres autour d’eux, y compris le personnel”, ajoute-t-il.

“Lorsqu’une femme transgenre avec un GRC est placée dans le domaine des femmes, tous les risques connus ou probables qu’elle peut poser aux autres femmes du domaine doivent être gérés, avec l’utilisation d’un logement séparé le cas échéant.”