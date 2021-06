Les détenteurs du record du monde Lilly King et Ryan Murphy liés à Tokyo après leurs victoires aux essais de natation aux États-Unis

Les détenteurs du record du monde Lilly King et Ryan Murphy poursuivront l’or à Tokyo après des victoires mardi dans les essais olympiques de natation aux États-Unis.

King a remporté le 100 m brasse féminin en 1 min 04,79 sec – à un cheveu du record mondial de 1:04,72 qu’elle a produit en demi-finale, mais un signal tout de même de ses intentions à Tokyo.

Murphy a remporté le 100 m dos masculin en 52,33 secondes pour se donner une chance de défendre l’or qu’il a remporté à Rio de Janeiro en 2016 avec un record du monde de 51,85

King a rapidement pris les devants en brasse et n’a eu aucun mal à tenir bon.

Derrière elle cependant, les rivales familières Bethany Galat et Annie Lazor ont été dépassées par Lydia Jacoby, 17 ans, qui a terminé deuxième en 1:05,28 pour donner à l’Alaska sa première athlète olympique américaine de natation.

« C’est un peu ce à quoi je m’attendais en arrivant », a déclaré King. « Mais je ne m’attendais pas à ce que Lydia participe à cette course et je suis ravi d’avoir un nouveau partenaire d’entraînement et ravi de voir ce que nous pouvons faire. »

Murphy, qui a remporté le 100 m et le 200 m dos à Rio pour poursuivre la séquence de victoires américaines dans ces épreuves, sera également accompagné d’un nouveau venu olympique au 100 m dos après que Hunter Armstrong, 20 ans, ait rugi de la septième place au virage pour terminer deuxième. en 52.48.

Regan Smith, dont le record du monde du 100 m dos a été éclipsé par Kaylee McKeown lors des essais australiens cette semaine, a eu la chance d’affronter l’Australien à Tokyo avec une victoire sur 100 m dos en 58,35 secondes.

Cela ne s’est pas approché des 57,45 de McKeown, ou de son précédent record du monde de 57,57, mais pour Smith, ce fut « un grand soulagement ».

« Honnêtement, je suis content que ce soit fini », a déclaré Smith, qui est sorti en 27,90 secondes puis a dû s’accrocher à Rhyan White, qui a pris la deuxième place en 58,60.

« J’ai eu beaucoup d’adrénaline, je pense que j’ai sorti les 50 premiers un peu trop vite », a déclaré Smith. « J’étais très conscient des filles autour de moi et à quel point c’était proche. Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais y aller. pour le faire. Je suis très heureux que la course soit derrière moi maintenant. «

Smith a déclaré qu’en connaissant l’éventail de talents auxquels elle serait confrontée lors des essais juste pour avoir une chance d’atteindre les Jeux, elle ne s’était pas encore beaucoup concentrée sur McKeown.

« Je n’ai pas trop réfléchi aux choses à l’international, j’essaie de me concentrer sur les choses ici », a-t-elle déclaré. « Ce record du monde, j’ai du travail à faire et je suis contente d’avoir une autre chance Tokyo pour courir le meilleur des meilleurs. »

– Longue journée pour Ledecky –

Keiran Smith a remporté le 200 m nage libre masculin pour ajouter une deuxième épreuve à son programme de Tokyo.

Smith, 21 ans, qui a remporté le 400 m libre lundi pour former sa première équipe olympique, a réussi un temps de 1:45,29, le plaçant parmi les 10 meilleurs au monde cette année.

Townley Haas a terminé deuxième en 1:45,66 pour se donner une chance d’améliorer sa cinquième place au 200m libre à Rio.

Drew Kibler et Andrew Seliskar ont terminé troisième et quatrième pour réserver des voyages à Tokyo dans le cadre du groupe de relais 4x200m libre.

Katie Ledecky a dominé les temps dans les demi-finales du 200 m nage libre en 1:55,83 alors qu’elle remportait deux autres épreuves olympiques.

Au cours d’une journée mouvementée, le quintuple médaillé d’or olympique a facilement battu les chronos dans les manches du 1500 m nage libre le matin – quelques heures après avoir réalisé le deuxième temps le plus rapide des préliminaires du 200 m libre.

« Longue journée au bureau », a déclaré Ledecky à propos du doublé intimidant, ce qui lui donne sa « plus grande journée de course de haut en bas » dans un programme ambitieux qui comprend les 200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre.

Ledecky s’était qualifiée pour ses troisièmes Jeux olympiques avec une victoire au 400m libre lundi, lorsqu’elle a admis que son temps de 4:01.27 n’était pas aussi rapide qu’elle l’avait prévu.

« J’étais beaucoup plus nerveux que prévu de revenir dans cet environnement », a déclaré Ledecky. « J’avais l’impression que nous étions passés de zéro à 100 en ce qui concerne les fans.

« Même pour quelqu’un comme moi, il faut un certain temps pour s’y habituer », a déclaré Ledecky, ajoutant qu’elle se sentait « beaucoup plus détendue ce soir ».

