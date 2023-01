Les détenteurs du Real Betis éliminés, l’Atletico Madrid bat Levante pour passer en quarts

Le Real Betis, tenant du titre, a été éliminé de la Copa del Rey après avoir subi une défaite 4-2 aux tirs au but contre Osasuna mercredi, tandis que l’Atletico Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale avec une victoire 2-0 en deuxième division à Levante.

Le Betis a pris les devants à deux reprises contre Osasuna, William Carvalho marquant à la 62e minute et Youssouf Sabaly les remettant en tête en prolongation après que David Garcia eut égalisé à la mort.

Ils n’ont cependant pas pu tenir le coup alors que Ruben Garcia égalisait à nouveau pour les visiteurs, le match se terminant 2-2 après prolongation.

Après avoir perdu aux tirs au but contre Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne la semaine dernière, le Betis a encore une fois raté le tir avec Sergio Canales et Guido Rodriguez absents pour les hôtes, tandis qu’Osasuna a inscrit ses quatre premiers coups de pied pour conclure la victoire.

Une frappe d’Alvaro Morata au début de la seconde période et un but sur le compteur dans le temps additionnel de Marcos Llorente ont donné la victoire à l’Atletico sur Levante lors de leur affrontement des 16 derniers.

Le patron de l’Atletico, Diego Simeone, a joué une équipe presque complète dans le but d’éviter une autre performance décevante dans une saison difficile.

Son équipe, qui a terminé dernière de son groupe de Ligue des champions et quatrième de la Liga, n’ayant remporté qu’un seul de ses six derniers matchs, est entrée dans la pause sans avoir eu de tir cadré.

Il a fallu 54 minutes à l’Atletico pour sortir de l’impasse lorsque le remplaçant Angel Correa a sprinté devant et a vu son coéquipier Marcos Llorente fantôme dans l’espace vide dans le canal droit et a lancé un ballon.

Llorente est entré dans la surface avant de le mettre sur un plateau pour Morata, qui attendait au second poteau pour puiser dans le filet vide.

Llorente a assuré la place de l’Atletico en quart de finale à la 91e minute sur un contre rapide, recevant un long ballon de l’arrière Nahuel Molina dans l’espace et terminant par un tir précis à droite du gardien de but.

Plus tôt mercredi, Valence a battu le Sporting Gijon 4-0 et l’Athletic Bilbao a battu l’Espanyol 1-0 également pour se qualifier pour les quarts de finale. La Real Sociedad et Séville étaient déjà qualifiées après leurs victoires de mardi.

Le Real Madrid affrontera Villarreal et Barcelone se rendra à Ceuta pour terminer les huitièmes de finale jeudi.

