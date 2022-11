Les détenteurs d’hypothèques paient des centaines de plus à mesure que les taux d’intérêt augmentent

En quelques mois seulement, Lauren Gilbert affirme que ses versements hypothécaires mensuels à taux variable ont augmenté de près de 1 000 $ à la suite d’une série de hausses de taux d’intérêt imposées par la Banque du Canada.

Gilbert et son partenaire, Curtis, ont acheté leur première maison ensemble à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique, l’année dernière. En mars 2022, leurs paiements mensuels s’élevaient à environ 2 400 $. Mais après plusieurs hausses du taux d’intérêt directeur de la banque centrale, dont une augmentation de 1% en juillet, Gilbert a vu sa facture mensuelle grimper à environ 3 300 $ à la fin septembre.

“C’était juste vraiment beaucoup de panique”, a déclaré Gilbert à CTVNews.ca le 3 novembre. “C’est tellement au-dessus de notre budget. Quelque chose qui est vraiment important pour nous est [having] une famille, mais quand on pense à la perte de 1 000 $ sur autant d’années que cela dure, c’est assez difficile à avaler.

Gilbert est l’un des dizaines de Canadiens qui ont contacté CTVNews.ca pour partager l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur leurs finances personnelles. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Les Canadiens ayant des hypothèques à taux variable sont particulièrement sensibles aux hausses de taux d’intérêt, car les niveaux d’intérêt sur leurs prêts fluctuent en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. Cela signifie que leurs paiements d’intérêts mensuels augmenteront dès que la banque centrale augmentera son taux directeur.

Il existe également différents types de prêts hypothécaires à taux variable. Avec un prêt hypothécaire à taux révisable, les hausses de taux d’intérêt par la Banque du Canada entraîneront une augmentation de la totalité du paiement hypothécaire. Le principal, qui sert à rembourser le prêt, reste le même, tandis que le montant payé en intérêts augmente.

Avec un prêt hypothécaire à taux variable standard, cependant, les emprunteurs effectuent des paiements fixes qui sont constants d’un mois à l’autre, mais le montant d’argent affecté au principal par rapport aux intérêts fluctuera.

Lorsque la Banque du Canada augmente son taux d’intérêt directeur, il est possible pour ceux qui ont des hypothèques à taux variable standard d’atteindre ce qu’on appelle un taux de déclenchement. C’est le moment où le taux d’intérêt sur l’hypothèque d’une personne a tellement augmenté que ses versements réguliers ne suffisent plus à couvrir tous les intérêts qu’elle doit.

C’est ce qui est arrivé à Gilbert, qui a un prêt hypothécaire standard à taux variable. La hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada en septembre l’a amenée à dépasser son taux de déclenchement de 4,77 %, ce qui a entraîné une augmentation de ses versements mensuels alors que le couple s’est mis d’accord sur un taux de déclenchement plus élevé à l’avenir.

Lauren Gilbert et son partenaire, Curtis, apparaissent dans leur maison de Pitt Meadows, en Colombie-Britannique

Pour sa maison en rangée de trois chambres, Gilbert paie maintenant un taux variable de 5,29 %. Après la dernière hausse de la banque centrale en octobre, un peu moins de 800 dollars sont désormais affectés à son principal chaque mois et près de 2 500 dollars sont payés en intérêts, a-t-elle déclaré.

“Nous avons un peu plus d’un an pour avoir une maison, donc c’est assez terrifiant”, a déclaré le joueur de 28 ans. “Nous savions que ce serait vraiment stressant en tant que propriétaire, mais loin d’être à ce point.”

Le taux d’intérêt de référence de la Banque du Canada se situe actuellement à 3,75 %. Avec la dernière hausse, qui a eu lieu le 26 octobre, la banque centrale a relevé son taux directeur six fois depuis mars de cette année. Les augmentations visent à réduire le taux d’inflation élevé au Canada, qui était de 6,9 ​​% en septembre. L’objectif de la banque est de ramener ce chiffre à un objectif de 2 %.

“CHAQUE OPTION EST SUR LA TABLE”

Pour des parents comme Puneet Mahajan, l’augmentation des versements hypothécaires a un impact significatif sur les finances de sa famille. Être en mesure de payer leur maison et d’autres dépenses quotidiennes est une préoccupation, a-t-il dit, sa famille devant puiser dans ses économies pour joindre les deux bouts.

“Nous avions l’habitude d’économiser de l’argent dans un CELI, mais cela a disparu”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique le 1er novembre. “Presque tout ce à quoi nous pensons et parlons [is] quelles dépenses couper.

L’homme de 45 ans vit à Whitby, en Ontario, avec sa femme et ses deux enfants. Suite à la hausse des taux d’intérêt du 7 septembre, Mahajan a déclaré avoir reçu un appel de sa banque indiquant qu’il devrait augmenter son versement hypothécaire mensuel de 800 $ pour maintenir le même montant de capital qu’il payait en avril.

“Je pouvais me permettre 400 $ [more] seulement, donc je paie beaucoup moins de principal maintenant », a écrit Mahajan dans un courriel à CTVNews.ca le 1er novembre. Il a dit qu’il payait actuellement 2 200 $ par mois en hypothèque, avec un taux d’intérêt de 4,61 %.

Puneet Mahajan, père de deux enfants vivant à Whitby, en Ontario, apparaît sur cette photo.

La hausse des taux d’intérêt devrait entraîner un ralentissement de l’activité économique qui pourrait mener à une éventuelle récession au premier trimestre de 2023, estiment les économistes de la Banque Royale du Canada. Selon le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, d’autres hausses de taux d’intérêt sont probables.

« Cette phase de resserrement touchera à sa fin », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 26 octobre. « Nous nous rapprochons de ce point, mais nous n’en sommes pas encore là. Nous prévoyons donc que les taux d’intérêt devront encore augmenter et nous déterminerons le rythme en fonction des développements à venir.”

Avec une autre augmentation prévue pour le 7 décembre, Mahajan a déclaré qu’il devra trouver un moyen de débourser encore plus d’argent. Si les hausses de taux d’intérêt ne sont pas réduites ou arrêtées dans un proche avenir, il a déclaré que sa famille pourrait devoir réduire ses effectifs afin de pouvoir faire face à des dépenses importantes à l’avenir, comme envoyer sa fille faire des études postsecondaires à l’étranger.

« C’est l’une de mes plus grandes préoccupations – économiser pour ses études universitaires », a-t-il déclaré. « Si les choses ne s’améliorent pas dans les deux prochaines années, je pense que cela viendra. Toutes les options sont sur la table.

Barrington Williams, père de trois enfants, a déclaré qu’il avait trouvé un autre emploi en juin pour pouvoir payer les versements hypothécaires de sa famille. Après avoir travaillé comme chef de projet le jour, il accède directement à son travail à temps partiel de conducteur d’entrepôt le soir.

“Il n’y a pas d’équilibre travail-vie ici”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 4 novembre. “Pour pouvoir passer du temps avec sa famille, ce temps n’existe pas.”

L’homme de 43 ans a une hypothèque à taux variable d’environ 600 000 $. Les hausses de taux d’intérêt mises en place par la Banque du Canada entre mars et octobre ont fait passer ses versements hypothécaires mensuels d’environ 2 400 $ à 3 600 $, a-t-il déclaré. Le taux d’intérêt sur son hypothèque se situe maintenant à un peu plus de cinq pour cent.

“Il n’y avait aucune anticipation que les choses allaient changer si rapidement”, a-t-il déclaré. “Je m’inquiète de savoir quand cela va se terminer, et dans combien de temps [my family] peut reprendre une vie normale.

“Ce n’est pas normal.”

UNE PERSPECTIVE « SOMBRE » POUR LES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ

Brian Meulendyks apparaît avec son fiancé, Drew, devant leur maison à St. Catharines, en Ontario.

Brian Meulendyks a acheté sa première maison à l’été 2021. Le jeune homme de 25 ans a déclaré que lui et son fiancé devaient mettre en commun leurs économies afin de verser un acompte de 20% sur leur maison à St. Catharines, en Ontario. . Alors que son courtier en hypothèques leur avait suggéré d’opter pour une hypothèque à taux variable à l’époque, Meulendyks a déclaré qu’il souhaitait faire les choses différemment.

“Notre courtier en hypothèques nous a dit que c’était une excellente idée de rester variable simplement parce que vous bénéficiez de taux plus bas”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 3 novembre. allé chercher mon hypothèque, j’aurais définitivement enfermé [a fixed rate].”

Taxes foncières incluses, le couple payait environ 1 500 $ pour sa maison en juillet 2021. Maintenant, leur paiement mensuel s’élève à environ 2 100 $, a-t-il dit, avec un taux d’intérêt de 5,05 %.

“Si vous le regardez par mois, c’est environ 600 $ de plus”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas un petit nombre … J’espère que les taux d’intérêt baisseront d’ici cinq ans pour que cela vaille la peine de rester variable.”

En achetant sa première maison, Adam Pekeski a déclaré qu’il espérait un sentiment de sécurité. Mais avec la hausse des taux d’intérêt qui fait augmenter de plus en plus ses versements hypothécaires mensuels, le seul sentiment qui lui reste est le stress, a-t-il déclaré.

“La toute première chose que vous espérez lorsque vous achetez votre première maison, c’est la stabilité”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 3 novembre. à un point où c’est inabordable.

Pekeski et sa femme ont acheté leur première maison en juin de cette année, une maison individuelle de trois chambres à Calgary. Bien qu’il ait commencé avec un taux d’intérêt de 2,7 %, le couple paie maintenant 4,95 % d’intérêts pour un total d’environ 3 200 $ par mois en versements hypothécaires. Au cours de ces quelques mois, environ 800 $ ont été ajoutés à leur paiement mensuel, a déclaré Pekeski.

Une photo de la maison d’Adam Pekeski à Calgary.

Parallèlement aux prix élevés de l’essence et à la hausse du coût des produits d’épicerie, une augmentation des versements hypothécaires rend plus difficile pour le couple de payer ses dépenses mensuelles, a déclaré Pekeski. En conséquence, ils ont commencé à chercher des moyens de réduire leurs dépenses. Cela inclut d’opter pour un forfait de télévision par câble moins cher et de manger moins souvent au restaurant.

“Réduisez les dépenses et établissez des priorités – à part ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à moins que vous ne vouliez aller chercher un autre emploi”, a déclaré l’homme de 38 ans. “Les choses semblent sombres en tant que propriétaire pour la première fois.”

Avec des fichiers de Jordan Gowling de CTV National News.