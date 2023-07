Les détenteurs de passeports australiens peuvent accéder à 186 destinations sans visa

POINTS CLÉS Les Singapouriens ont désormais le passeport le plus puissant du monde, selon le dernier indice Henley.

Le Japon a été renversé et n’a plus le passeport le plus puissant du monde, selon le dernier indice Henley, qui montre que l’Australie a grimpé dans le classement.

Après cinq ans au sommet, le Japon a été renversé par Singapour, où sont en mesure de visiter 192 destinations de voyage sur 227 dans le monde sans visa.

L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont toutes passées à la deuxième place avec un accès sans visa à 190 destinations.

Les détenteurs de passeports japonais rejoignent ceux de six autres nations – l’Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède – à la troisième place, et le Royaume-Uni a franchi un cap et est passé à la quatrième place après une baisse de six ans.

L’Australie est passée de la huitième à la sixième place du classement, avec capable de voyager vers 186 destinations ( ) sans visa, ou lorsqu’ils sont en mesure d’obtenir un visa, un permis de visiteur ou une autorisation de voyage électronique (ETA) à leur arrivée.

Selon le Henley Passport Index, Singapour possède le passeport le plus puissant au monde, tandis que l’Australie se classe sixième. Source: Actualités SBS Les États-Unis ont poursuivi leur dégringolade d’une décennie dans l’indice, perdant encore deux places à la huitième place avec un accès à 184 destinations sans visa.

Le Royaume-Uni et les États-Unis occupaient conjointement la première place de l’indice il y a près de 10 ans en 2014, mais sont depuis sur une trajectoire descendante.

L’Afghanistan reste au bas de l’indice, avec un score d’accès sans visa de seulement 27, suivi de l’Irak à 29 et de la Syrie à 30 – les trois passeports les plus faibles au monde.

Qu’est-ce que le Henley Passport Index ?

Il utilise les données de l’Autorité du transport aérien international (IATA) pour comparer l’accès sans visa des passeports de 199 nations à 227 destinations.

Henley & Partners, une société de conseil en migration d’investissement basée à Londres, la dirige depuis 18 ans.

Alors que le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 109 en 2023, l’écart entre le haut et le bas est plus large qu’il ne l’a jamais été.

Selon l’indice 2023, les citoyens de Singapour, les mieux classés, peuvent accéder à 165 destinations de plus sans visa que ceux d’Afghanistan.

Quels pays n’ont pas besoin de visa?

Henley & Partners a également publié des recherches sur la relation entre l’ouverture d’un pays aux étrangers et la liberté de voyager de ses propres citoyens.

Le nouveau classe les 199 pays du monde selon le nombre de nationalités auxquelles ils autorisent l’entrée sans visa préalable.

Les 20 premiers pays « les plus ouverts » sont tous de petits États insulaires ou États africains, à l’exception du Cambodge.

Il existe 12 pays complètement ouverts qui offrent une entrée sans visa ou avec visa à l’arrivée pour les 198 autres passeports dans le monde.

Les pays complètement ouverts sont le Burundi, les Comores, Djibouti, la Guinée-Bissau, les Maldives, la Micronésie, le Mozambique, le Rwanda, les Samoa, les Seychelles, le Timor-Leste et Tuvalu.