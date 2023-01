Les détenteurs de la FA Cup veulent se venger après que l’humiliation d’Amex ait donné à Jurgen Klopp son “pire match de tous les temps” – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et couverture de talkSPORT

Brighton cherchera à empiler plus de misère sur Liverpool lorsqu’il accueillera les détenteurs de la FA Cup dans un énorme affrontement au quatrième tour cette semaine.

Les Seagulls ont démoli les Reds 3-0 lorsque ces deux équipes se sont rencontrées il y a deux semaines dans un match que Jurgen Klopp a décrit comme son pire.

Getty Elliott a marqué le seul but alors que Liverpool a éliminé les Wolves à la deuxième tentative

L’équipe vieillissante de Liverpool a été séparée par l’équipe énergique de Roberto De Zerbi et a chuté à la neuvième place du tableau.

Les Merseysiders ont légèrement récupéré pour battre les Wolves pour organiser ce match, avant de maintenir Chelsea dans une impasse sans but à Anfield.

Liverpool, qui était à quelques centimètres de terminer un quadruplé sans précédent la saison dernière, est déjà hors course pour le titre de Premier League et hors de la Coupe Carabao.

Cela signifie qu’un triomphe successif en FA Cup représente la chance la plus réaliste du club de remporter l’argenterie cette campagne.

AFP Liverpool a été lourdement battu par Brighton plus tôt ce mois-ci

Brighton vs Liverpool: nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront privés de Levi Colwill en raison d’une blessure, le défenseur rejoignant Jakub Moder sur la touche.

Evan Ferguson pourrait remplacer Danny Welbeck en attaque après son égalisation tardive lors du match nul 2-2 avec Leicester la dernière fois.

Moises Caicedo ne sera pas non plus impliqué après que les Seagulls ont rejeté une offre de 60 millions de livres sterling d’Arsenal pour l’Équatorien, et on lui a dit de prendre du temps jusqu’à la fin de la fenêtre de transfert.

Liverpool a de nombreux problèmes de blessures à affronter, Virgil van Dijk étant le plus proche d’un retour.

Aucun d’Arthur Melo, Luis Diaz, Diogo Jota ou Roberto Firmino ne sera cependant apte à faire le déplacement.

Getty Jurgen Klopp a présenté ses excuses aux fans de Liverpool après leur défaite contre Brighton

Brighton vs Liverpool : que s’est-il dit ?

Le patron des Reds, Klopp, a laissé entendre que la reconstruction proposée à Anfield ne sera pas un processus rapide.

Il a déclaré: “C’est un défi, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé le nouveau contrat parce que je savais que c’était nécessaire et que ça n’irait pas [away] du jour au lendemain – imaginez la situation maintenant avec un autre entraîneur dans le fauteuil.

«Je serais quelque part en vacances et tout le monde crierait mon nom. Tout au long des problèmes que vous avez dans une période de transition, nous avons énormément de blessures, ce qui rend la vie vraiment compliquée.

“Je sais que la majorité du monde ne s’intéresse qu’au court terme, mais nous devons également nous concentrer sur le long terme.”

Brighton vs Liverpool: les faits du match

Dans le format actuel de la compétition (depuis 1925-26), seuls les Wolves (30), Sheffield United (28) et West Ham (27) ont subi plus de sorties au quatrième tour de la FA Cup que Liverpool (26), avec les Reds. perdant quatre de leurs six dernières rencontres de ce type.

Brighton a remporté trois de ses quatre derniers matchs au quatrième tour de la FA Cup, bien qu’il ait perdu 3-1 à Tottenham à ce stade la saison dernière.

Brighton a perdu ses deux matchs de FA Cup contre les tenants de la compétition, les deux matchs précédents se situant au quatrième tour de la compétition (0-2 contre Arsenal en 1979-80, 2-3 contre Arsenal en 2014-15).

Liverpool a progressé de trois de ses cinq matches de FA Cup contre Brighton, le plus récemment une victoire 6-1 en février 2012.

Brighton a marqué trois buts lors de ses deux rencontres avec Liverpool cette saison, après seulement deux de ses 35 premiers contre les Reds toutes compétitions confondues. Les Seagulls cherchent à remporter des matchs consécutifs contre Liverpool pour la première fois de leur histoire, s’imposant 3-0 en Premier League plus tôt ce mois-ci.

