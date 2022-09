Les détenteurs de la carte Hayya peuvent amener trois fans sans billet au Qatar

Les détenteurs de billets pour les matches de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar pourront faire venir trois membres de leur famille ou amis qui ne possèdent pas de billets, sur la base de la carte Hayya, un document obligatoire pour entrer dans les stades, ont annoncé jeudi les organisateurs à Doha.

Le directeur général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage, Yasir Al Jamal, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous ne sommes qu’à quelques semaines du plus grand événement sportif jamais organisé dans notre pays et notre région. Nous sommes ravis des ventes de billets jusqu’à présent et nous sommes impatients d’accueillir les fans du monde entier pour une célébration du beau jeu. Les fans découvriront la chaleureuse hospitalité du Qatar tout en profitant d’une action passionnante sur le terrain et de nombreuses options de divertissement. Ce sera vraiment une Coupe du monde inoubliable – et qui changera la donne pour le Qatar, le Moyen-Orient et le monde arabe.”

Plus de 2,45 millions de billets ont déjà été vendus pour le tournoi et la prochaine phase de vente commence plus tard ce mois-ci avec des ventes en vente libre qui devraient commencer plus tard. Plus de 500 000 billets ont été achetés lors de la dernière phase de vente en juillet et août.

Ce sera la première édition du tournoi à se tenir au Moyen-Orient et dans le monde arabe – et l’excitation dans toute la région est palpable. Le Qatar est sur le point d’accueillir l’édition la plus compacte du tournoi de l’histoire moderne. Les fans, les joueurs et les officiels seront toujours au cœur de l’action – avec la plus longue distance entre les stades à seulement 75 km.

Les organisateurs ont déclaré que pendant le tournoi, les supporters munis d’un billet pourront inviter jusqu’à trois supporters sans billet au Qatar, avec des frais d’entrée minimes pour les personnes sans billet âgées de 12 ans et plus. Cette fonctionnalité sera lancée en même temps que la période de vente de billets de dernière minute.

Nasser Al Khater, PDG de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, a déclaré : « Grâce à la nature compacte de ce tournoi, les fans ne seront jamais loin d’un stade ou d’une activation. Ils auront également – fait unique dans l’histoire moderne du tournoi – la chance d’assister à plus d’un match par jour pendant les premières étapes de l’événement. Les fans et les joueurs vont adorer nos stades ultramodernes, y compris le FIFA Fan Festival, qui accueillera des milliers de fans dans le magnifique parc Al Bidda.

Hayya

Les supporters se rendant au Qatar pour le tournoi, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, doivent demander la Hayya Card obligatoire. Tous les détenteurs de billets (résidents et visiteurs) doivent obtenir Hayya pour assister aux matchs. Hayya servira également de permis d’entrée au Qatar pour les fans internationaux.

Hébergement

Les organisateurs ont rappelé aux fans de réserver leur hébergement dès que possible. La plus large gamme d’options, y compris les cabines de bateau de croisière, les appartements, les villas, les hôtels et les villages de fans, peut être réservée via la Qatar Accommodation Agency (QAA). Les prix commencent à partir de 80 $ par nuit, sur la base d’une occupation pour deux personnes.

À partir de la semaine prochaine, le QAA contiendra une fonction de réservation tierce, qui permettra aux fans de postuler avec succès pour Hayyaaprès avoir réservé un hébergement à partir d’un source autre que le QAA ou séjour chez la famille/amis.

