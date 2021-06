Internet est un endroit étrange. Et parfois, il parvient à s’emparer du monde non virtuel : un excellent cas sur ce point serait le mème-crypto-monnaie, Dogecoin. Dogecoin a commencé comme une blague. En 2021, cependant, la blague semble s’être retournée contre ceux qui n’ont pas pris au sérieux la crypto-monnaie meme. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant les 10 cents pour la première fois. La capitalisation boursière de DogeCoin – qui a commencé comme une blague et est littéralement classée comme « une pièce de monnaie » – est actuellement de plus de 34,97 milliards de dollars. C’est le plus élevé jamais enregistré pour la crypto-monnaie, et le résultat d’un mouvement semi-ironique qui a impliqué des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un cent. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont pris leur envol, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de retomber à 2,5 cents.La pièce avait passé les derniers mois dans la fourchette de trois à sept cents.

Actuellement, le prix du Dogecoin est de 0,268678 $. Son ascension peut être largement attribuée au PDG de Tesla et patron de SpaceX, Musk, qui, avec un programme étrange, a rallié le soutien à la crypto-monnaie – sans cesse. Le jour de la fête des pères (20 juin, dimanche), le monde crypto a commencé à souhaiter à Musk d’être le « Dogefather ».

Joyeuse fête des Doges ! — Blockfolio (@blockfolio) 20 juin 2021

Y compris le fondateur de Dogecoin.

Suite au tweet de Musk, Dogecoin a enregistré un pic à 01h59 IST (+5h30 GMT), selon Coindesk. Le changement global de 24 heures, cependant, est toujours resté en moins.

Lors d’une signature publique, Musk a mentionné que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il déclare : « Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Alors la question est de savoir qui va gagner ? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré.

Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devienne la vraie monnaie. »

Dans la vidéo, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

