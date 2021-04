Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi qu’il était de plus en plus inquiet alors que la pénurie de vendeurs de bitcoins et d’autres actifs cryptographiques avait atteint un moment «messianique».

« À l’heure actuelle, il y a tellement d’actifs cultes – Coinbase, crypto-monnaies, stocks de meme, jetons non fongibles – que les vrais croyants refusent absolument de vendre », a déclaré l’hôte de « Mad Money ». « Ils abandonnent tout ce qu’ils possèdent à la place et cela met une pression réelle sur le reste du marché, et ce n’est pas un bon signe. »

Les commentaires interviennent après que Wall Street a accueilli la cotation directe de Coinbase, l’échange de crypto-monnaie qui a bondi de plus de 30% lors de ses débuts sur le marché.

Cramer, qui est optimiste sur Coinbase, a approuvé la société comme le meilleur jeu pour les fonds communs de placement à la recherche d’une exposition à la monnaie numérique.

Cependant, le trading messianique, qui a été mis au jour grâce au soutien de la foule de Wall Street Bets à des actions comme GameStop, saigne également dans l’espace crypto, a-t-il déclaré.

«Il y a une cohorte sur ce marché qui semble croire que c’est un péché de… vendre quoi que ce soit parce que posséder des actions [or cryptocurrency] est une cause et vendre signifie que vous trahissez cette cause », a déclaré Cramer.« Cela commence à me faire me demander si certains de ces adeptes sont en quarantaine mentale, en particulier dans leur capacité à ignorer tout signe que peut-être assez, c’est assez.

Les commentaires viennent après une journée de négociation mitigée à Wall Street.

Le Dow Jones a ajouté environ 53 points, ou 0,15%, pour clôturer à 33 730,89. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux glissé de moins de 1%.