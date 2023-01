Les détenteurs belges se méfient de la résilience allemande lors du Summit Clash

La Belgique, championne olympique, cherchera à vaincre une Allemagne résiliente et à devenir seulement la quatrième nation à défendre le titre de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH lorsque les deux équipes s’affronteront en finale ici dimanche.

Le Pakistan, l’Australie et l’Allemagne ont remporté des titres consécutifs dans le passé et la Belgique, qui a atteint l’élite mondiale il y a à peine une décennie, chercherait à réaliser cet exploit et à défendre son titre, qu’elle a remporté en 2018, à le même stade Kalinga.

Avec 11 joueurs âgés de plus de 30 ans et trois de plus de 35 ans, la “génération dorée” de joueurs de hockey belges, qui ont remporté les médailles d’or de la Coupe du monde 2018 et des Jeux olympiques de Tokyo, a montré qu’ils sont extrêmement en forme et que l’expérience compte plus que l’âge. La Belgique est venue avec l’essentiel de l’équipe qui avait remporté la dernière édition de l’événement et les Jeux de Tokyo.

Il est difficile de trouver une faiblesse majeure dans cette équipe belge qui compte parmi les meilleurs joueurs offensifs et défensifs du monde ainsi que des spécialistes des coins de pénalité.

Ils ont également l’un des meilleurs gardiens de but au monde sous la forme de Vincent Vanasch.

La Belgique a marqué 18 buts avec l’attaquant vedette Tom Boon qui en a inscrit sept, et n’en a encaissé que cinq en autant de matches.

Mais l’équipe n ° 2 mondiale se méfierait de la “culture allemande de la résilience” qui s’est pleinement manifestée dans cette Coupe du monde alors que les Die Honamas sont revenus deux fois de 0-2 pour atteindre la finale.

L’Allemagne, double championne (2002 et 2006), menait de deux buts contre l’Angleterre en quarts de finale, mais a marqué deux fois au cours des deux dernières minutes et demie pour mener le match aux tirs au but, où ils sont sortis vainqueurs.

En demi-finale vendredi, les Allemands, numéro quatre mondiaux, étaient à nouveau derrière l’Australie, l’un des prétendants au titre, par 0-2 à la mi-temps, mais leur attitude de ne jamais dire mourir est apparue au premier plan alors qu’ils se sont battus pour égaliser les scores avant. trouver le vainqueur de façon spectaculaire avec seulement six secondes au compteur.

“Nous avons beaucoup de respect pour l’équipe allemande qui est sortie de prison deux fois dans ce tournoi et a gagné. C’est quelque chose qui fait partie de leur culture”, a déclaré l’entraîneur-chef de la Belgique, Michel van del Heuvel.

“L’Allemagne est une équipe très dure. Nous espérons garder le meilleur pour la fin. Nous allons analyser leur jeu et élaborer notre plan”, a ajouté le capitaine belge Felix Denayer.

La profondeur de l’équipe belge peut également être mesurée par le fait que l’absence de l’expert en corner et défenseur vedette Alexander Hendrickx en raison d’une blessure au début du tournoi ne s’est pas fait sentir.

La seule faille dans leur armure pourrait être que la Belgique dépendait principalement de Boon pour marquer les buts. Florent Van Aubel, Cédric Charlier et Sébastien Dockier n’ont marqué que deux buts chacun.

Arthur Van Doren et Arthur de Sloover seront les principaux hommes de la défense belge tandis que le capitaine Denayer et Victor Wegnez tenteront de contrôler le milieu de terrain.

L’Allemagne, quant à elle, cherchera à décrocher son premier titre après 2006 et à rejoindre le club des trois autres pays qui ont remporté la Coupe du monde trois fois ou plus. Outre l’avantage d’avoir enregistré deux victoires par derrière, les Allemands ont su réussir dans différentes situations de jeu.

L’Allemagne a adopté le jeu de marquage d’homme à homme contre l’Angleterre, alors qu’elle jouait un système zonal contre l’Australie en demi-finale.

Ils n’ont pas permis aux Australiens normalement fluides de jouer leur style de jeu offensif, avec plus de possession de balle.

La forme de l’expert en coin de pénalité Gonzalo Peillat, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2016 avec l’Argentine mais représente maintenant l’Allemagne, sera la clé pour les Die Honamas car son triplé a joué un rôle déterminant dans la victoire 4-3 contre l’Australie.

« Nous devons continuer à nous faire confiance en nos capacités et en notre force mentale. Notre match de possession de balle contre l’Australie était incroyable et nous voudrions continuer. Nous voulons gagner la Coupe du monde”, a déclaré le capitaine allemand Mats Grambusch. Les deux équipes étaient ensemble dans le même groupe et il n’y avait rien à séparer entre elles lors de leur match nul 2-2 dans la poule B.

Tom Grambusch, le frère cadet du capitaine Mats, et Niklas Wellen ont marqué lors de ce match, et le duo sera à nouveau les joueurs clés de l’Allemagne dimanche.

Tom sera le rempart défensif tandis que Wellen, l’homme du match contre l’Australie, a été le joueur hors concours de l’Allemagne dans cet événement avec ses incursions fascinantes dans le cercle adverse avec six buts en autant de matchs.

Historiquement aussi, il n’y a pas grand-chose à différencier entre les deux équipes, la Belgique ayant remporté 15 des 35 matches qu’elles se sont disputées. L’Allemagne a gagné 13 fois alors que sept matches ont été nuls.

L’Allemagne n’a battu la Belgique qu’une seule fois – lors d’un match de la FIH Pro League en novembre de l’année dernière – depuis juillet 2017.

Les demi-finalistes perdants, l’Australie et les Pays-Bas, s’affronteront dans le match pour la médaille de bronze plus tôt dans la journée.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)