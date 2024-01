Les détectives scientifiques utilisent la technologie pour détecter les falsifications et le plagiat dans les recherches publiées

Les allégations de falsification de recherches dans un centre de cancérologie de premier plan ont mis en lumière l’intégrité scientifique et les détectives amateurs découvrant des manipulations d’images dans des recherches publiées.

Le Dana-Farber Cancer Institute, affilié à la Harvard Medical School, a annoncé le 22 janvier qu’il demandait des rétractations et des corrections d’articles scientifiques après qu’un blogueur britannique ait signalé des problèmes début janvier.

Le blogueur Sholto David, 32 ans, de Pontypridd, au Pays de Galles, est un scientifique détective qui détecte les manipulations d’images par copier-coller dans les articles scientifiques publiés.

Il n’est pas le seul amateur à fouiller dans les pixels. D’autres champions de l’intégrité scientifique tiennent les chercheurs et les revues scientifiques sur leurs gardes. Ils utilisent des logiciels spéciaux, des écrans d’ordinateur surdimensionnés et leurs yeux d’aigle pour trouver des images retournées, dupliquées et étirées, ainsi que des plagiats potentiels.

Un regard sur la situation chez Dana-Farber et les détectives à la recherche d’erreurs bâclées et de pures inventions :

QUE EST-IL ARRIVÉ CHEZ DANA-FARBER ?

Dans un Article de blog du 2 janvierSholto David a présenté des images suspectes provenant de plus de 30 articles publiés par quatre scientifiques de Dana-Farber, dont la PDG Laurie Glimcher et le COO William Hahn.

De nombreuses images semblaient comporter des segments dupliqués, ce qui rendrait les résultats des scientifiques plus solides. Les articles examinés impliquent des recherches en laboratoire sur le fonctionnement des cellules. L’un d’eux concernait des échantillons de moelle osseuse provenant de volontaires humains.

Le billet de blog incluait des problèmes repérés par David et d’autres précédemment exposés par des détectives sur PubPeerun site qui permet des commentaires anonymes sur des articles scientifiques.

Étudiants journalistes à Le cramoisi de Harvard a couvert l’histoire le 12 janvier, suivi de reportages dans d’autres médias d’information. La récente enquête pour plagiat impliquant l’ancienne présidente de Harvard, Claudine Gay, qui a attiré l’attention, a attiré l’attention. a démissionné au début de cette année.

COMMENT DANA-FARBER A-T-ELLE RÉPONDÉ ?

Dana-Farber a déclaré qu’elle avait déjà examiné certains des problèmes avant la publication du billet de blog. Le 22 janvier, l’institution a déclaré qu’elle était en train de demander six rétractations de recherches publiées et que 31 autres articles méritaient des corrections.

Les rétractations sont sérieuses. Lorsqu’une revue retire un article, cela signifie généralement que la recherche est tellement erronée que les résultats ne sont plus fiables.

Le Dr Barrett Rollins, responsable de l’intégrité de la recherche chez Dana-Farber, a déclaré dans un communiqué : « Conformément à la pratique habituelle chez Dana-Farber consistant à examiner toute erreur de données potentielle et à apporter des corrections lorsque cela est justifié, l’institution et ses scientifiques ont déjà pris des mesures rapides et décisives. action dans 97 pour cent des cas signalés par le blogueur Sholto David.

QUI SONT LES DÉTECTEURS ?

La microbiologiste californienne Elisabeth Bik, 57 ans, mène des recherches depuis une décennie. Sur la base de son travail, des revues scientifiques ont retiré 1 133 articles, corrigé 1 017 autres et imprimé 153 expressions d’inquiétude, selon un tableur dans lequel elle suit ce qui se passe après avoir signalé des problèmes.

Elle a trouvé des images falsifiées de bactéries, de cultures cellulaires et de Western Blots, une technique de laboratoire permettant de détecter les protéines.

« La science devrait avoir pour but de trouver la vérité », a déclaré Bik à l’Associated Press. Elle a publié une analyse dans l’American Society for Microbiology en 2016 : sur plus de 20 000 articles évalués par des pairs, près de 4 % présentaient des problèmes d’image, dont environ la moitié où la manipulation semblait intentionnelle.

Le travail de Bik rapporte des dons des abonnés Patreon d’environ 2 300 $ par mois et des honoraires occasionnels provenant de conférences. David a déclaré à AP que ses revenus Patreon avaient récemment augmenté pour atteindre 216 $ par mois.

La technologie a rendu plus facile l’élimination de la manipulation d’images et du plagiat, a déclaré Ivan Oransky, professeur de sciences à l’Université de New York et co-fondateur de l’association. Montre de rétraction Blog. Les détectives téléchargent des articles scientifiques et utilisent des outils logiciels pour aider à trouver des problèmes.

D’autres personnes effectuant le travail d’enquête restent anonymes et publient leurs conclusions sous des pseudonymes. Ensemble, ils ont « changé l’équation » dans la publication scientifique, a déclaré Oransky.

« Ils veulent que la science soit meilleure et qu’elle fasse mieux », a déclaré Oransky. « Et ils sont frustrés par le manque d’intérêt de la plupart des universitaires – et certainement de l’édition – à corriger les faits. » Ils s’inquiètent également de l’érosion de la confiance du public dans la science.

QU’EST-CE QUI MOTIVE UNE MAUVAISE CONDUITE ?

Bik a déclaré que certaines erreurs pourraient être des erreurs bâclées où les images étaient mal étiquetées ou « quelqu’un vient de prendre la mauvaise photo ».

Mais certaines images sont évidemment modifiées avec des sections dupliquées, pivotées ou retournées. Les scientifiques qui bâtissent leur carrière ou cherchent à obtenir un poste sont confrontés à des pressions pour être publiés. Certains peuvent intentionnellement falsifier les données, sachant que le processus d’évaluation par les pairs – lorsqu’une revue envoie un manuscrit à des experts pour commentaires – est peu susceptible de détecter la falsification.

“En fin de compte, la motivation est d’être publié”, a déclaré Oransky. “Lorsque les images ne correspondent pas à l’histoire que vous essayez de raconter, vous les embellissez.”

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Les revues scientifiques enquêtent sur les erreurs portées à leur attention, mais gardent généralement leurs processus confidentiels jusqu’à ce qu’elles prennent des mesures en rétractant ou en corrigeant.

Certains journaux ont déclaré à l’AP qu’ils étaient conscients des préoccupations soulevées par le billet de blog de David et qu’ils étudiaient la question.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.