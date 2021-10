Les détectives en ligne de Gabby Petito repèrent un indice qui les convainc qu’elle avait pleuré sur une photo avec Brian Laundrie

Les détectives d’INSTAGRAM ont repéré un « signe » potentiel indiquant que Gabby Petito avait pleuré tout en publiant des photos avant sa disparition.

ça vient après des images de la police sont apparues du blogueur « van life » pleurant après une altercation avec son petit ami Brian Blanchisserie ce qui les a poussés à heurter un trottoir et a incité la police à les héler.

C’est la photo en ligne qui, selon les détectives, indique que Gaby avait déjà pleuré en juillet Crédit : Instagram @gabspetito

La chasse est ouverte pour la seule personne d’intérêt en lien avec la mort de Gabby Crédit : Instagram @gabspetito

Lisez notre Blog en direct de Gabby Petito pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Les deux amoureux du lycée documenté leur « vie de van » nomade à travers les parcs nationaux de l’Ouest américain sur Instagram et YouTube.

Et le couple voyageait depuis juillet avant que M. Laundrie ne rentre seul en Floride avec sa camionnette blanche le 1er septembre. Il n’a pas contacté la police ni la famille Petito à son retour.

La famille de Mme Petito l’a signalée disparu 10 jours plus tard et le 19 septembre 2021, les autorités de Wyoming a annoncé un le corps a été retrouvé dans la zone où la recherche de Petito était en cours.

Plusieurs semaines plus tôt, la police de la ville de Moab, dans l’Utah, avait été appelée pour un éventuel incident de violence domestique.

Des images de Bodycam ont été montrées Mme Petito pleurer et se plaindre de sa santé mentale, se faire dire de passer une nuit à part. Un rapport de police a déclaré plus tard que M. Laundrie avait affirmé que Mme Petito l’avait frappé lors d’une dispute.

Aucune accusation n’a été déposée, les agents recommandant que le couple passe la nuit séparément. Ce qui s’est passé ensuite n’est pas clair.

M. Laundrie, actuellement le seule personne d’intérêt dans cette affaire, reste manquant et ne pas coopérer avec la police.

Sa famille a signalé sa disparition le week-end dernier, affirmant qu’il était parti en randonnée le 14 septembre et qu’il n’était jamais revenu.

La police et le FBI en sont au septième jour de leur recherche de M. Laundrie. Les équipes parcourent la réserve Carlton, un parc de comté de 24 000 acres dans le comté de Sarasota en Floride avec des chiens policiers, des drones et des véhicules tout-terrain.

Et un avocat a affirmé que le FBI sait peut-être où il se trouve, mais qu’il n’est pas encore prêt à le mettre en détention.

Sur une photo datée du 22 juillet, des détectives en ligne soucieux de connaître la vérité sur le sort du couple, disent qu’ils peuvent déjà sentir que quelque chose n’allait pas entre les voyageurs apparemment heureux.

Le selfie montre Gabby sans maquillage et Brian avec des lunettes de soleil et une casquette avec un décor rocheux pittoresque dans le parc national de Bryce Canyon.

Ils affirment que les yeux de Gabby semblent gonflés à force de pleurer, ce qui semble plausible étant donné qu’elle a été retrouvée en train de pleurer par la police en août.

Un utilisateur d’Instragram a commenté: « Ses yeux ont l’air gonflés ici comme si elle pleurait la nuit précédente. »

Un autre a convenu: « Je l’ai remarqué sur sa vidéo YouTube. Si vous manquez de cinq minutes, on dirait que son œil droit est enflé, comme à quel point vos yeux sont gonflés lorsque vous pleurez. »

Un autre a ajouté : « La 2e photo de ce groupe est étrange. Qu’est-ce qu’il essaie de cacher sous ces nuances ? Et elle n’a pas l’air heureuse.

« Où est son beau sourire comme on le voit sur presque toutes les autres photos ? On dirait qu’elle est forcée sur la photo, contre lui. Je prie vraiment pour ton retour sain et sauf, Sweet Girl ! J’espère que ce n’est qu’un gros malentendu ! »

Un autre a spéculé: « Cette légende a été modifiée et ressemble plus à quelque chose qu’il a écrit à nouveau. Est-ce qu’il revient aux anciens messages et les modifie pour qu’ils correspondent aux nouveaux ?? »

Le corps du blogueur ‘van life’ a été retrouvé dans le Wyoming en septembre Crédit : Instagram @gabspetito

Son dernier message date du 25 août Crédit : Instagram