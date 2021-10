Les détectives d’Internet de Gabby Petito pensent que sa publication Instagram d’anniversaire a peut-être préfiguré sa mort

Les détectives EN LIGNE pensent que la publication d’anniversaire de Gabby Petito sur Instagram aurait pu préfigurer sa mort.

Cette nouvelle théorie est basée sur les apparitions d’oranges sur un mur devant lequel Gabby a posé pour fêter ses 21 ans le 19 mars 2020.

Les détectives en ligne pensent que cette image publiée par Gabby Petito le jour de son anniversaire en 2020 aurait pu préfigurer sa mort Crédit : Instagram/Gabby Petito

Cette nouvelle théorie de détective est basée sur l’utilisation d’oranges au cinéma et à la télévision pour annoncer une mort prochaine Crédit : Instagram/Gabby Petito

Les trois images montrent la vlogueuse souriante devant un mur de feuilles vertes et d’oranges alors qu’elle pose avec des ballons qui mettent en valeur son âge.

Elle a sous-titré le message: « 21 oranges », avec un emoji orange.

Gabby a également utilisé l’emoji orange comme légende pour les photos qu’elle a publiées sur Instagram le 26 janvier 2020, depuis la Californie.

Certains détectives qui ont suivi l’affaire ont souligné que les oranges ont souvent été utilisées au cinéma et à la télévision pour préfigurer une mort ou une tragédie à venir.

Selon Uproxx, cela a commencé avec Le Parrain de 1972, où il y avait une orange dans chaque scène qui montrait quelqu’un en train de mourir.

Quand le Parrain se fait tirer dessus dans la rue, il tient des oranges, et quand Vito meurt, il en épluche une, entre autres exemples.

Depuis lors, les oranges ou la couleur orange ont été utilisées par les réalisateurs pour annoncer une catastrophe imminente dans des films tels que Requiem for a Dream et Point Break et dans des séries télévisées comme Family Guy, Lost et The Wire.

C’est pourquoi certains détectives en ligne ont commencé à théoriser si Gabby aurait pu envoyer un message avec son utilisation d’oranges sur ses publications Instagram.

Et ce n’est que la dernière théorie développée par des détectives qui sont obsédés par ce qui est exactement arrivé à Gabby et parcourent ses publications sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver des réponses.

Les détectives croient également qu’un photo publiée à Brian BlanchisserieLe compte rendu d’il y a 64 semaines pourrait offrir quelques indices sur le mystère.

Gabby a également utilisé un emoji orange pour sous-titrer un message de janvier 2020 Crédit : Instagram/Gabby Petito

Les détectives du Web sont obsédés par ce qui est exactement arrivé à Gabby et parcourent ses publications sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver des réponses. Crédit : Reuters

La photo montre Gabby posant près d’un feu de camp au coucher du soleil, que Brian a sous-titré « Petite escapade romantique à la montagne ».

Un autre poste sur l’Instagram de Gabby à partir du 31 juillet 2020, les enquêteurs en ligne ont également pensé qu’elle envoyait peut-être un message sur son humeur.

Gabby l’a légendé: « Je suis bleu da ba dee da ba daa 🦋 #imblue. »

La vlogueuse de 22 ans a été vue pour la dernière fois en août alors qu’elle et son fiancé, Brian Blanchisserie, voyageaient ensemble à travers le pays dans une camionnette.

Les restes de Gabby ont été trouvés dans le Wyoming le 19 septembre et sa mort a été jugé comme un homicide, bien que plus de détails n’aient pas encore été révélés par les autorités.

La blanchisserie est rentrée chez elle à Floride le 1er septembre sans sa fiancée et a refusé de coopérer avec la police.

Il a depuis disparu et le FBI a lancé une énorme chasse à l’homme, car il reste la seule personne d’intérêt, tandis que Gabby’s la famille craint qu’il soit responsable de sa mort.

Gabby Petito a partagé dans une vidéo TikTok qu’elle avait de «grands projets pour 2021» avant le voyage sur la route avec son fiancé Brian Laundrie