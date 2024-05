Les détectives des maladies tentent de protéger le monde de la grippe aviaire

Le Dr Luch s’est reproché de ne pas avoir pensé à tester le garçon un jour plus tôt, alors qu’elle aurait pu le sauver si elle l’avait traité contre la grippe.

Mais l’alarme qu’elle a déclenchée et l’activité urgente qui a suivi témoignent de la solidité du système cambodgien de suivi des maladies et de son importance pour le système mondial de biosurveillance.

C’est le fruit d’années d’investissements internationaux et locaux, de formation et d’éducation publique. Il montre à quel point le travail de première ligne dans les pays à faible revenu est de plus en plus vital pour un système mondial de détection des maladies zoonotiques – des agents pathogènes qui passent de l’animal à l’humain, comme l’a fait le Covid-19. L’objectif est de les identifier et de les contenir, en gagnant du temps pour produire suffisamment de vaccins ou de médicaments pour les traiter, ou de se lancer dans une mission effrénée pour développer quelque chose de nouveau.

Une menace croissante

Le H5N1 est l’un des nombreux virus responsables de la grippe chez les oiseaux. Il est apparu à Hong Kong en 1996 et a depuis évolué vers des versions qui ont provoqué des épidémies chez les oiseaux sauvages et d’élevage et ont parfois été transmises aux humains.

En 2020, une nouvelle maladie, particulièrement mortelle, a attiré l’attention des scientifiques alors qu’elle se propageait le long des routes migratoires vers certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

En 2022, il avait atteint l’Amérique du Nord et du Sud et tuait des animaux sauvages et domestiques, notamment du bétail et des mammifères marins.

Les scientifiques ont donc été alarmés lorsqu’en février 2023, le Cambodge a signalé deux personnes infectées par le H5N1. Était-ce la nouvelle version du virus, revenue en Asie et tuant des gens ? Il n’y a eu aucun cas humain de ce type dans le pays depuis près d’une décennie, même si les scientifiques ont découvert que le virus était présent chez les oiseaux pendant toutes ces années.

L’analyse génétique a établi que le virus infectant les Cambodgiens était le sous-type familier, et non celui des Amériques – un soulagement. Pourtant, au cours de l’année écoulée, le Cambodge a signalé 11 personnes infectées par la grippe aviaire, et cinq d’entre elles sont décédées, soit plus que partout ailleurs dans le monde.

L’inquiétude mondiale concernant le H5N1 s’est accrue ces dernières semaines, depuis que le virus a été détecté chez des chèvres et des vaches laitières aux États-Unis, puis chez un ouvrier agricole du Texas tombé malade.

À mesure que le virus se déplace d’une espèce à l’autre, les scientifiques craignent qu’il évolue et se propage facilement non seulement des oiseaux aux mammifères, mais aussi d’une personne à l’autre.