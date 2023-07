Les «détectives de la tornade» de l’université travaillent à démystifier l’histoire du twister du Canada

Confirmer une tornade au Canada était un peu comme le proverbial arbre qui tombe dans la forêt : si personne n’était là pour le voir, cela ne s’est jamais produit officiellement.

Mais un groupe de météorologues, d’ingénieurs et d’étudiants universitaires canadiens est sur le point de changer tout cela grâce à la technologie moderne et à un travail médico-légal acharné – plus une grande partie de ce bois renversé susmentionné.

« J’aime me considérer davantage comme un détective des tornades », a déclaré Connell Miller, ingénieur éolien à temps plein du Northern Tornadoes Project de l’Université Western à London, en Ontario.

«Je ne vais pas là-bas personnellement et je me mets en danger. Je laisserai ça aux chasseurs de tempêtes.

Le projet, fondé en 2017 avec l’aide d’ImpactWX, un fonds d’impact social basé à Toronto et axé sur l’atténuation des conséquences des phénomènes météorologiques violents, est en passe de devenir un pionnier dans le domaine des enquêtes post-tornades.

Avec le changement climatique en marche, les objectifs du fonds incluent une meilleure détection et prévision des tornades et une compréhension plus large des événements atmosphériques extrêmes, le tout dans le but d’aider à protéger les personnes et les biens.

Le Canada est le deuxième derrière les États-Unis pour la fréquence des tornades. Mais jusqu’au projet Northern Tornadoes, le nombre réel d’atterrissages de tornades au nord de la frontière était un mystère – estimé à environ 60 chaque année.

En vérité, le total annuel typique est plus du double de ce nombre.

« Nous ne pensions pas que le nombre de tornades signalées au Canada chaque année était correct – nous pensions qu’il était faible », a déclaré le cofondateur du projet, Greg Kopp, professeur d’ingénierie de l’Ouest et expert en impact du vent.

« Nous sommes donc partis à la recherche de ces tornades manquantes. »

À l’aide de caméras haute résolution montées sur drone et d’images satellites, l’équipe peut obtenir une vue d’ensemble détaillée des conséquences et rechercher des signes révélateurs d’activité tornade – des modèles de chute d’arbres au hasard, par exemple, plutôt que les dommages uniformes qui peuvent indiquent une rafale descendante ou des vents rectilignes.

Le projet a permis de confirmer un record de 117 tornades en 2021 et de 117 autres en 2022 – des chiffres qui dépendent davantage d’un examen approfondi que d’une fréquence plus élevée. Mais Kopp et compagnie sont bien conscients que le changement climatique change l’équation.

« Il y a des indications que les choses au Canada pourraient empirer avec le changement climatique alors que les choses se déplacent en quelque sorte vers le nord et que le sud des États-Unis devient trop chaud et sec.

La saison de cette année ne fait que commencer et le projet a déjà confirmé 30 tornades rien qu’en 2023, y compris une vicieuse tornade EF4 le jour de la fête du Canada qui a balayé Didsbury, en Alberta, avec des vents entre 267 et 322 km/h.

Miller était sur le terrain dès le lendemain, faisant partie d’une équipe d’enquêteurs médico-légaux utilisant des recherches en soufflerie, des témoignages oculaires et des drones pour examiner les conséquences et déduire les caractéristiques du coupable.

« La communauté qui a vécu cette tornade a eu beaucoup de chance, je pense », a-t-il déclaré – les événements EF4 et EF5, les catégories les plus violentes et les plus destructrices sur l’échelle Fujita améliorée, incluent généralement des décès.

« Heureusement, ils ont été avertis à temps et les personnes qui se trouvaient dans des endroits vulnérables se sont rendues dans des endroits où elles seraient en sécurité. »

Aux États-Unis, la saison 2023 s’est déjà avérée chargée, selon les données du Center for Disaster Philanthropy, qui s’efforce de maximiser l’efficacité des dons de bienfaisance aux communautés et aux résidents touchés.

Plus de 800 tornades avaient été confirmées aux États-Unis fin juin, dont 170 le mois dernier seulement. Janvier a vu 128 tornades, le deuxième total le plus élevé jamais enregistré pour un mois qui n’est généralement pas chargé.

La plupart d’entre eux frappent dans le couloir des Grandes Plaines connu sous le nom de Tornado Alley, une région vaguement définie qui s’étend au nord du Texas à travers l’Oklahoma et le Kansas, jusqu’aux Dakotas.

Ces dernières années, cependant, des études ont montré que la région s’étendait vers l’est, capturant des parties du Mississippi, de l’Alabama, de l’Arkansas, du Missouri et de l’Illinois.

L’année la plus meurtrière de l’histoire récente des États-Unis a été 2011, lorsqu’une tornade EF5 à plusieurs vortex a traversé Joplin, dans le Missouri, en mai de cette année-là, tuant 158 ​​personnes, en blessant plus de 1 000 autres et détruisant quelque 4 000 bâtiments.

Les tornades ont tué près de 75 personnes aux États-Unis jusqu’à présent cette année, un nombre qui est déjà trois fois le total pour toute l’année 2022, faisant de 2023 l’une des 10 années les plus meurtrières jamais enregistrées.

Cela comprenait un twister EF4 le 24 mars dans le Mississippi qui mesurait plus d’un kilomètre de large et a fait 21 morts pendant plus d’une heure au sol, déclenchant des vents de pointe de 273 km/h.

Tout cela s’ajoute à un présage troublant de ce qui est à venir pour le Canada et les États-Unis, surtout compte tenu de la difficulté de prédire les tornades violentes, sans parler d’identifier les zones peuplées où elles pourraient toucher le sol.

« L’amélioration des performances d’avertissement signifie que vous devez évaluer comment vous vous en sortez réellement avec vos prévisions et l’émission d’avertissements – et pour ce faire, une partie consiste à savoir ce qui s’est réellement passé sur le terrain », a déclaré Kopp.

« Si vous n’essayez pas systématiquement d’identifier les tornades et de les comparer ensuite à vos performances d’avertissement, vous n’allez pas vous améliorer. »

C’est ce que le projet a fait en 2022, en utilisant ses données confirmées sur les tornades de 2019 à 2021 pour déterminer si et quand Environnement et Changement climatique Canada a pu émettre des avertissements publics en temps opportun pour ces événements.

Les résultats ont été décevants, voire surprenants : un score de 37,5 sur 100, basé sur des critères tels que si et quand les « veilles » de tornade et les « avertissements » plus urgents ont été déployés avec succès.

Les membres du projet accordent également une attention particulière aux dommages structurels pour déterminer si les codes du bâtiment ont été correctement suivis et si des modifications de ces codes pourraient être un moyen utile et rentable d’atténuer les dangers.

Il serait pratiquement impossible de prévenir le genre de dommages qu’un EF4 ou EF5 peut causer, mais la grande majorité des tornades au Canada se produisent à une échelle beaucoup plus petite, a déclaré Miller.

Les chercheurs ont découvert que dans un certain nombre de cas, exiger une « connexion toit-mur » plus robuste n’ajouterait qu’environ 200 $ aux coûts de construction tout en réduisant considérablement le risque de détachement du toit.

Non seulement cela aiderait à assurer la sécurité des occupants, mais c’est un autre morceau de débris potentiellement mortel qui ne s’envolera pas et ne causera pas de dégâts encore plus importants, comme des éclats d’obus.

«Nous pouvons faire en sorte que ces maisons résistent à ces vents EF2 et soient à l’abri de 95% des tornades canadiennes», a-t-il déclaré.

« Je pense que pour les 200 $ que cela coûterait, cela en vaudrait plus que la peine. »

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juillet 2023.

James McCarten, La Presse Canadienne

Tornades