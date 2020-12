Une enquête de six mois sur la distribution de cocaïne a abouti à l’arrestation de 37 personnes et à la saisie présumée de 272 000 dollars de drogues dangereuses et d’espèces.

Vendredi, les détectives de Fortitude Valley, dans le CBD de Brisbane, ont lancé 25 mandats de perquisition.

Au total, 215 accusations ont été portées.

Une enquête de six mois sur la distribution de cocaïne a abouti à l’arrestation de 37 personnes et à la saisie présumée de 272 000 dollars de drogues dangereuses et d’espèces.

Les détectives de Fortitude Valley, dans le CBD de Brisbane, ont lancé 25 mandats de perquisition vendredi

Un total de 215 accusations ont été portées à la suite des 25 mandats de perquisition exécutés vendredi

Cinq hommes – entre 25 et 28 ans – ont été accusés de trafic de drogues dangereuses, entre autres délits, et comparaîtront devant le tribunal samedi.

L’inspecteur-détective Glen Farmer a déclaré que l’opération avait rendu la ville plus sûre.

Il a déclaré que la police avait réussi à démanteler un prétendu réseau sophistiqué d’approvisionnement en cocaïne.

Le surintendant détective Tony Fleming, le coordonnateur de la criminalité et du renseignement de la région de Brisbane, a fait l’éloge des détectives impliqués.

Cinq hommes – entre 25 et 28 ans – ont été accusés de trafic de drogues dangereuses, entre autres infractions, et comparaîtront devant le tribunal samedi

L’inspecteur-détective Glen Farmer a déclaré que l’opération avait rendu la ville plus sûre

Il a déclaré que la police avait réussi à démanteler un prétendu réseau sophistiqué d’approvisionnement en cocaïne

Il a déclaré que la police continuerait de cibler les réseaux de drogue présumés dans la ville.

« Chaque semaine, nous constatons les méfaits des drogues illicites à Brisbane, en particulier en termes de violence », a déclaré l’inspecteur-détective Fleming.

«L’impact des drogues illicites sur la sécurité des personnes est courant dans les appels à service à la police du Queensland.

« Cette opération est un exemple du dévouement de la police de Brisbane à rendre notre communauté plus sûre. »

Des milliers de dollars en espèces auraient été saisis à la suite des raids de vendredi

La police a exécuté 25 mandats de perquisition vendredi dans le but d’obtenir des drogues dans les rues vendredi