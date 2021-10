L’art de BRIAN Laundrie mettant en vedette « du sang » et « beaucoup de sang » pourrait donner des indices sur la mort de Gabby Petito, selon les détectives d’Internet qui suivent de près l’affaire.

L’homme recherché Instagram présente des photos de lui et de Gabby entrecoupées d’inspiration artistique et de ses propres dessins, dont beaucoup montrent des thèmes troublants de sang et de violence.

Le poste présentait des croquis de dessins animés Crédit : Instagram/Brian Laverie

Les détectives d’Internet ont été dérangés par la légende violente Crédit : Instagram/Brian Laverie

L’un montre plusieurs croquis de têtes de personnages de dessins animés, accompagnés de la légende : « C’était amusant ! Je veux leur donner des petits corps avec du sang qui jaillit de leurs cous, beaucoup de sang, peut-être une hache ou une tronçonneuse, des trucs génériques qui démangent et grattent. 🙂 »

Les utilisateurs de la section commentaires ont immédiatement sauté sur le message, attirant l’attention sur les « indices » qu’il pourrait fournir pour Le destin de Gabby Petito.

Un utilisateur a commenté: « TOUT LE MONDE euhhh avez-vous remarqué dans la légende qu’il dit qu’il veut qu’ils aient du sang qui coule de leur cou, beaucoup de sang peut-être une hache ou un pousse-pousse, des trucs génériques qui démangent et qui grattent, puis ils décident d’avoir un ‘ van life’ et voyager à travers les pays, c’est honnêtement effrayant »

Un autre avait une théorie selon laquelle Brian avait retardé retournant en Floride parce qu’il créait « une sorte d’art » avec le corps de Gabby.

« Il a passé le 28 août, une journée entière avec un cadavre. Je ne peux qu’imaginer qu’il a essayé de faire une sorte d’art et cela explique comment ils ont pu si facilement l’identifier comme un homicide. »

La recherche furieuse à travers le pays pour le jeune de 23 ans se poursuit alors que les suiveurs de l’affaire attendent les résultats complets de L’autopsie de Gabby.

Des agents du FBI sont revenus au domicile de Brian jeudi pour « récupérer des objets personnels appartenant à Brian qui aideront les chiens dans leur recherche de Brian », selon Steven Bertolino, l’avocat de la famille Laundrie.

Les autorités enquêtent également sur la possibilité que Brian ait acheté un téléphone à graveur le 14 septembre, le jour de sa disparition.

Une source a dit TMZ que Brian a acheté un téléphone au magasin AT&T avec une « femme plus âgée » le jour même de sa disparition après que ses parents Chris et Roberta aient déclaré qu’il était parti en randonnée.

Des agents seraient en train d’examiner des images de sécurité prises dans le magasin près du domicile de ses parents à North Port, en Floride.

Le magasin a déclaré dans une déclaration au Sun: « Nous ne confirmons ni ne nions rien et nous ne faisons aucune déclaration, merci et bonne journée. »

Bertolino a insisté sur le fait que le seul téléphone de Brian était son ancien, qu’il avait laissé chez lui avant sa disparition soudaine.

Il a déclaré: « À ma connaissance, ils ont acheté un nouveau téléphone et c’est le même téléphone que Brian a quitté chez lui et dont le FBI est en possession. »

Bertolino aussi a publié une déclaration révélant que la famille croit Brian est peut-être encore en Floride.

Il a dit à propos des parents de Brian : « Ils sont inquiets mais espèrent qu’il sera retrouvé vivant. »

La recherche policière est passé au sentier des Appalaches après que la police de Caroline du Nord a reçu plusieurs informations sur les observations de Brian la semaine dernière.

Les agents du comté de Watauga ont arrêté une voiture après avoir reçu un pourboire, mais n’ont rien trouvé de pertinent à la recherche de Brian.

Ils continuent de surveiller les médias sociaux après que beaucoup ont affirmé avoir vu Brian à Boone, en Caroline du Nord, mais rien n’a été vérifié jusqu’à présent.

« S’il y a quelque chose de légitime, nous le vérifierons. Et s’il y a quelque chose de plus, alors le FBI sera contacté, mais pas à chaque appel », a déclaré le shérif du comté de Watauga, Len Hagaman.

Il vient comme un avocat a affirmé sur TikTok que le Le FBI peut savoir où se trouve la blanchisserie, mais ne sont pas prêts à le mettre en détention.

Jarred Dunn, de l’Alabama, a expliqué pourquoi il pense que les autorités pourraient retarder une arrestation sur une vidéo publiée mercredi.

Il a dit : « Si vous pensez tous que les autorités ne savent pas où se trouve ce type, vous vivez au pays des merveilles. »

Selon la théorie de Dunn, les autorités attendent d’appréhender Brian car elles n’ont pas encore suffisamment de preuves pour l’accuser du meurtre de Gabby.

Il a affirmé : « La police n’a pas assez de preuves pour condamner [Brian] de meurtre.

« Ils sont allés chercher des accusations de fraude pour essayer de leur gagner du temps et de se débarrasser du public. »

La police offre une récompense pour la capture de Brian Crédit : Instagram

Brian a disparu le 14 septembre Crédit : bizarre_design_/Instagram

