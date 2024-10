Les détectives arrêtent un homme de 43 ans dans la fusillade mortelle de Millwood ce week-end

15 octobre — Un homme de 43 ans accusé d’avoir tiré et tué samedi William McCreight, 53 ans, dans un parking de Millwood Safeway, s’était réuni pour un éventuel trafic de drogue, selon le bureau du shérif du comté de Spokane.

Les détectives du bureau du shérif du comté de Spokane, avec l’aide du US Marshals Service Pacific Northwest Violent Offender Task Force et de plusieurs autres organismes chargés de l’application de la loi, ont trouvé Johnathan M. Bryman dans une résidence de Hayden lundi après-midi et l’ont placé en détention sans incident, selon le bureau du shérif. communiqué de presse.

Bryman a été inscrit mardi dans la prison du comté de Spokane avec une caution d’un million de dollars pour suspicion de meurtre au deuxième degré.

Les premières informations indiquaient que Bryman et McCreight se sont rencontrés dans le parking Safeway, à l’angle nord-ouest de Trent Avenue et Argonne Road, pour un éventuel trafic de drogue, a indiqué le bureau du shérif. À un moment donné, Bryman a sorti une arme de poing et a tiré sur McCreight avant de fuir le parking dans son véhicule.

McCreight est décédé sur le coup. Le bureau du médecin légiste du comté de Spokane a déclaré que McCreight était décédé des suites de plusieurs blessures par balle.

Selon des documents judiciaires, McCreight et Bryman semblaient avoir quitté la station-service Maverik sur Pines Road, à quelques pâtés de maisons au nord de l’Interstate 90, dans des voitures séparées environ 15 minutes avant la fusillade, selon des documents judiciaires.

Une femme qui était avec McCreight a déclaré au bureau du shérif que McCreight, qu’elle disait ne pas connaître, lui avait proposé de l’emmener chercher de la nourriture. Elle est montée dans sa Ford Fusion 2010 blanche et McCreight l’a conduite à Maverik.

Elle a déclaré qu’une « voiture noire élégante », soupçonnée plus tard d’être la Chevrolet Camaro 2013 noire de Bryman, s’est arrêtée dans le parking Maverik et McCreight a parlé à quelqu’un à l’intérieur de la voiture, selon des documents. Des images de surveillance Maverik ont ​​montré la Camaro arrivant dans le parking de la station-service vers 6 heures du matin.

La femme a déclaré qu’ils étaient ensuite partis pour Safeway.

Là, McCreight a envoyé des SMS sur son téléphone pendant une minute avant de sortir de la voiture, a déclaré la femme à la police. Elle a déclaré que McCreight lui avait dit qu’il devait parler à son ami et lui avait dit de rester dans la voiture.

Elle pensait que l’ami était le même que celui à qui McCreight avait envoyé des messages. Elle était assise dans la Ford McCreight en train d’envoyer des SMS sur son téléphone lorsqu’elle a entendu un homme crier, suivi du bruit de quatre coups de feu, a-t-elle déclaré à la police. Elle a ensuite regardé ce qu’elle croyait être la même voiture noire passer devant la voiture de McCreight.

La surveillance Safeway a montré la Camaro garée derrière la Fusion dans le parking Safeway au moment de la fusillade.

Bryman est sorti de la Camaro et est entré dans le magasin vers 6 h 10. McCreight a été vu en train de se déplacer autour de la Camaro, et les feux arrière de la Camaro ont commencé à clignoter comme si l’alarme de la voiture avait été activée, a écrit un détective dans des documents.

Bryman a acheté du papier d’aluminium dans une caisse automatique Safeway et est sorti du magasin vers 6 h 13. McCreight a rencontré Bryman sur le parking, l’a accompagné vers la Camaro et s’est tenu près de l’arrière de la voiture où ils semblaient avoir une conversation. , montrent les images de la caméra.

Vers 6 h 14, McCreight est tombé au sol et Bryman est monté dans la Camaro et a quitté le parking.

Plusieurs personnes ont signalé que des coups de feu avaient été tirés dans le parking et qu’il y avait un homme inconscient au sol, selon les archives judiciaires.

Un adjoint a rapporté avoir trouvé McCreight au sol dans le parking avec un pistolet BB argenté près du corps de McCreight. Elle a fourni de l’aide à McCreight, mais les médecins sont arrivés et ont déclaré McCreight mort à 6h40, selon des documents.

La surveillance Safeway de Bryman, qui est blanc avec le crâne rasé, une moustache rouge et une barbichette de couleur foncée, correspondait à son apparence sur Facebook, selon des documents.

Les détectives ont déclaré dans les documents que Bryman et McCreight semblaient voyager ensemble ou être associés d’une manière ou d’une autre sur la base des images de surveillance.

Bryman avait deux armes à feu sur lui lorsqu’il a été arrêté. Il s’agit d’un criminel reconnu coupable de l’Idaho pour deux chefs de voies de fait graves et un chef de coups et blessures domestiques, selon des documents.

Les détectives continuent d’enquêter et des accusations supplémentaires ou des arrestations sont possibles, indique le communiqué.