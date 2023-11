Les détecteurs de rayons X Bendy pourraient révolutionner le traitement du cancer

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Une photo du Dr Nanayakkara tenant le nouveau détecteur est disponible ici. Crédit : Dr Prabodhi Nanayakkara.



De nouveaux matériaux développés à l’Université de Surrey pourraient ouvrir la voie à une nouvelle génération de détecteurs de rayons X flexibles, avec des applications potentielles allant du traitement du cancer à de meilleurs scanners d’aéroport.

Traditionnellement, les détecteurs de rayons X sont constitués d’un matériau lourd et rigide tel que le silicium ou le germanium. Les nouveaux détecteurs flexibles sont moins chers et peuvent être façonnés autour des objets à scanner, améliorant ainsi la précision lors du dépistage des patients et réduisant les risques lors de l’imagerie des tumeurs et de l’administration de radiothérapie.

Le Dr Prabodhi Nanayakkara, qui a dirigé la recherche à l’Université de Surrey, a déclaré : « Ce nouveau matériau est flexible, peu coûteux et sensible. Mais ce qui est passionnant, c’est que ce matériau est équivalent aux tissus. Cela ouvre la voie à la dosimétrie en direct. ce qui n’est tout simplement pas possible avec la technologie actuelle. »

La plupart des détecteurs de rayons X actuellement sur le marché sont lourds, rigides, énergivores et coûteux s’il faut couvrir une grande surface.

Les substances constituées d’hydrogène et de carbone, connues sous le nom de semi-conducteurs organiques, offrent une solution plus flexible, mais jusqu’à présent, elles ne permettaient pas de produire une image radiographique aussi détaillée que les détecteurs traditionnels.

Pour résoudre ce défi, des scientifiques de l’Advanced Technology Institute de l’Université de Surrey ont créé des dispositifs basés sur une encre en ajoutant de faibles quantités d’éléments à numéro atomique élevé à un semi-conducteur organique.

S’appuyant sur les recherches antérieures de l’équipe dans ce domaine, leur nouveau détecteur se comporte davantage comme un tissu humain soumis aux rayons X, ce qui pourrait conduire à de nouvelles techniques plus sûres pour administrer la radiothérapie, la mammographie et la radiographie. L’article intitulé « Détecteurs de rayons X organiques incurvés équivalents aux tissus utilisant des analogues de polythiophène à numéro atomique élevé » est publié dans le Science avancée.

Le professeur Ravi Silva, directeur de l’Advanced Technology Institute de Surrey, a déclaré : « Cette nouvelle technologie pourrait être utilisée dans divers contextes, tels que la radiothérapie, l’analyse d’artefacts historiques et dans les scanners de sécurité. L’Université de Surrey et sa spin-off SilverRay Ltd continuent pour ouvrir la voie aux détecteurs de rayons X flexibles : nous sommes heureux de constater que la technologie s’avère réellement prometteuse pour une gamme d’utilisations. »

Le co-auteur, le professeur Martin Heeney, de l’Imperial College de Londres, a commenté : « Nous développons depuis un certain temps des analogues lourds des semi-conducteurs organiques traditionnels, et nous avons été intrigués lorsque le Dr Imalka Jayawardena a suggéré leur application dans les détecteurs de rayons X. Ces résultats sont très excitant, surtout si l’on considère qu’il s’agit du premier matériau étudié, et qu’il existe de nombreuses possibilités d’améliorations supplémentaires. »