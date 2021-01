Comme Michelle obama est descendu les escaliers du Capitole des États-Unis pour faire son apparition officielle le jour de l’inauguration, un monde d’yeux regardait – y compris Sergio Hudson‘s.

Le designer était à plus de 160 km de Washington, DC, entrant dans un salon d’un aéroport de Philadelphie quand il a vu l’ancienne première dame enfiler son dessin pour l’occasion pour la première fois. «Je suis entré dans le salon pour recharger mon téléphone et j’ai regardé l’écran et Michelle Obama descendait les escaliers», a-t-il rappelé aux fans dans un Vidéo Instagram. Alors qu’il avait reçu un texte du styliste d’Obama, Meredith Koop, lui disant qu’elle portait bien son look, le téléphone d’Hudson est alors immédiatement mort et il a vu les résultats de son travail pour la première fois, tout comme le reste du monde.

Bien sûr, même si vous n’avez pas regardé les événements historiques de la journée le 20 janvier, il est probable que vous ayez rencontré une photo d’Obama de l’inauguration présidentielle, son look puissant loué instantanément en ligne. Comme Hudson l’a décrit sur Instagram, Obama était « d’humeur entière » car elle arborait avec confiance un ensemble monochromatique de « prune aux baies de vin » –Terme de Koop— Composé d’un pull à col roulé et d’un pantalon taille haute à jambes larges, cintré avec une ceinture et superposé sous un manteau coordonné. Comme Hudson l’a expliqué à E! News, le look était inspiré de celui qu’il avait déjà réalisé.

Koop « m’a contacté et m’a dit: » J’aime vraiment ce look de votre collection. Pouvons-nous faire ce travail pour Mme O? « », A rappelé Hudson à E! Nouvelles. « Nous avons transformé une robe-pull en pull, nous avons ajouté un pantalon large et nous avons étendu le manteau au sol pour un peu plus de drame et pour la garder au chaud par temps glacial et c’est ainsi que la tenue s’est réunie. »