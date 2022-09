Les détails horribles de la mort en parachute ascensionnel plongent dans le pont qui a tué maman et blessé 2 enfants lorsque le capitaine du bateau a coupé la ligne

Des détails effrayants sont apparus sur une mère tuée en parachute ascensionnel dans un pont avec son enfant et son neveu.

Le capitaine du bateau a été accusé d’homicide involontaire coupable et détenu sur 100 000 $ pour avoir coupé le cordon de parachute ascensionnel, a déclaré le bureau du shérif.

Supraja Alaparthi, 33 ans, a été tuée en parachute ascensionnel à Marathon, en Floride, aux côtés de son fils, Sriakshith Alaparthi, 10 ans, et de son neveu Vishant Sadda, 9 ans, qui a survécu à l’incident mais a été blessé. Crédit : CABINET D’AVOCATS HAGGARD

Daniel Gavin Couch, 49 ans, était le capitaine du bateau de parachute ascensionnel. Il a été accusé d’homicide involontaire pour son rôle dans l’accident Crédit : BUREAU DU SHERIFF DU COMTÉ DE MONROE

Supraja a été tué sur le coup lorsque le parachute ascensionnel a percuté le pont Seven Mile Crédit : CABINET D’AVOCATS HAGGARD

Une vidéo terrifiante montre la famille traînée sur l’eau à grande vitesse Crédit : CABINET D’AVOCATS HAGGARD

Daniel Gavin Couch, 49 ans, a été incarcéré jeudi dans une prison de Floride pour un chef d’accusation d’homicide involontaire pour la mort de Supraja Alaparthi, 33 ans, selon CBS Miami News.

Couch a emmené la femme de l’Illinois en vacances, son fils Sriakshith Alaparthi, 10 ans, et son neveu Vishant Sadda, 9 ans, sur le bateau pendant un week-end particulièrement venteux de la fête du Travail à Marathon, en Floride.

Peu de temps après avoir pris l’air, les conditions météorologiques extrêmes auraient menacé de prendre le contrôle du parachute ascensionnel depuis le bateau.

Cela aurait incité Couch à couper la corde qui attachait la famille au bateau, entraînant violemment la femme et les deux enfants sur l’eau jusqu’à ce qu’ils percutent le pont Old Seven Mile, tuant Supraja instantanément.

Les deux enfants ont été blessés.

Une vidéo terrifiante a été prise par des témoins du moment de la terreur.

La famille en deuil de Supraja a intenté une action en justice à la suite de l’accident.

Selon l’avocat de la famille, 11 membres de la famille étaient sur le bateau pendant la tragédie et ont vu Couch couper l’accord, a écrit CBS.

L’accusation affirme que “tous les membres de la famille criaient au capitaine, accrochez-les, utilisez un engin de sauvetage, sautez dans l’eau… Faites quelque chose pour sauver notre famille”, selon le média.

“Ils les ont vus crier, les ont vus crier à l’aide alors que le vent soufflait et les a éloignés du bateau.”

Les procureurs poursuivent également des poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles contre Lighthouse Parasail, la société de parachute ascensionnel impliquée dans l’incident.