Les détails financiers révélés alors qu’Arsenal fait une “offre de contrat formelle” à Bukayo Saka

Par Conor Laird









La starlette d’Arsenal, Bukayo Saka, a reçu une nouvelle offre de contrat du club, selon des informations.

Le sujet de l’avenir de l’international anglais Saka a bien sûr pris sa place au premier plan dans les gros titres de la moitié rouge du nord de Londres ces derniers mois.

Cela vient avec la campagne stellaire de l’homme large doué la dernière fois après avoir vu l’intérêt pour ses services commencer à monter.

Alors qu’il ne reste que deux ans à ses mandats actuels aux Emirats, ceux qui occupent une position de pouvoir à Arsenal, à leur tour, n’ont eu d’autre choix que d’agir, ouvrant des négociations avec Saka sur un nouveau contrat amélioré.

Et maintenant, comme mentionné ci-dessus, un nouvel aperçu de la situation a été fourni.

L’information est fournie par Sami Mokbel du Daily Mail, qui affirme qu’Edu Gaspar et co. sont allés jusqu’à déposer une offre d’ouverture à leur produit d’académie doué et à ses représentants.

L’accord en question, il est entendu, verrait le salaire actuel de Saka d’environ 70 000 £ doublé, et plus encore.

De telles conditions feraient du joueur de 20 ans, malgré ses jeunes années, l’un des joueurs les mieux payés des livres d’Arsenal, un témoignage de son importance pour la cause dans le nord de Londres.

Il est réitéré que “dans l’état actuel des choses, il n’y a pas d’accord” entre les parties, mais la confiance serait élevée parmi tous ceux associés à Arsenal qu’un terrain d’entente, en temps voulu, sera trouvé.

