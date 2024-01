Les détails financiers de Hunter Biden révélés dans l’enquête House GOP

George Berges, propriétaire d’une galerie d’art de Los Angeles, a déclaré aux législateurs de la Chambre qu’il avait vendu pour 1,5 million de dollars de peintures de Hunter Biden.

Kevin Morris, un avocat qui s’est lié d’amitié avec Hunter Biden, a accordé près de 5 millions de dollars de prêts pour aider le fils du président à payer ses dettes et ses frais de subsistance.

Les peintures de Hunter Biden se sont vendues pour 1,5 million de dollars et il a reçu près de 5 millions de dollars de prêts pour couvrir les impôts et les frais de subsistance, selon les transcriptions de l’enquête républicaine sur le fils du président.

Deux des principaux alliés de Biden – un galeriste de Los Angeles et un avocat et romancier d’Hollywood – ont révélé ces détails financiers au House GOP impliqué dans ces enquêtes. Le galeriste qui a vendu les tableaux, George Berges, et l’avocat californien Kevin Morris, qui a prêté l’argent, ont tous deux déclaré aux commissions de la Chambre qu’ils n’avaient pas discuté de leurs affaires avec la Maison Blanche ni demandé de faveurs.

Trois comités de la Chambre – Pouvoir judiciaire, Contrôle et responsabilité, et Voies et moyens – enquêtent sur les finances de Hunter Biden pour déterminer une éventuelle influence sur l’administration du président Joe Biden. Hunter Biden a programmé sa déposition auprès des commissions le 28 février après les avoir défiées pendant des mois.

Berges a déclaré qu’il n’avait jamais dit à Hunter Biden qui achetait ses peintures parce qu’il ne voulait pas que les artistes commencent à traiter directement avec des collectionneurs.

« Je n’ai jamais eu de conversation avec la Maison Blanche », a déclaré Berges aux législateurs lors de son entretien transcrit le 9 janvier.

Les républicains insistent sur le fait que les arrangements financiers soulèvent des questions sur une éventuelle corruption au sein de l’administration Biden. L’un des trois acheteurs d’art dont le nom a été rapporté dans les médias a été nommé à une commission présidentielle.

“La Maison Blanche a beaucoup à expliquer pour tromper le peuple américain”, a déclaré Représentant James Comer, R-Ky.qui dirige le comité de surveillance, a déclaré à propos des transactions artistiques.

« Le soutien financier massif de Kevin Morris à Hunter Biden soulève des problèmes d’éthique et de financement de campagne pour le président Joe Biden. » Venu ajouté.

Le « théâtre de l’échec » du GOP

Mais un porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a appelé les transcriptions dans une publication sur les réseaux sociaux le dernier en date du « théâtre d’échec » de la House GOP », car le galeriste et l’avocat « ont déclaré qu’ils n’avaient jamais discuté d’affaires avec Joe Biden ni recherché ou reçu de lui un quelconque avantage ».

Berges a déclaré qu’il avait été inspiré pour cultiver Biden et son art en raison de son histoire de personne en convalescence après une toxicomanie. Berges a comparé Biden au personnage de Sylvester Stallone, Rocky Balboa, un outsider en quête de rédemption.

Leur contrat initial du 11 décembre 2020 exigeait que Berges dise à Biden qui achetait ses peintures. Mais le galeriste a déclaré qu’il ne l’avait jamais fait. Un contrat ultérieur, le 1er septembre 2021, a modifié les termes pour ne pas divulguer les acheteurs, après que la Maison Blanche a répondu aux informations sur les ventes en affirmant qu’elles seraient traitées de manière éthique.

Une collectionneuse, Elizabeth Naftali, a acheté deux tableaux après l’investiture de Joe Biden pour un montant total de 94 000 $. Le président l’a nommée à la Commission américaine pour la préservation du patrimoine américain le 1er juillet 2022.

Morris est devenu l’ami et l’avocat de Hunter Biden après l’avoir rencontré lors d’une collecte de fonds à Los Angeles pour son père en novembre 2019. Une entité contrôlée par Morris, Kuliaky Art LLC, a acheté plusieurs peintures de Biden pour un total de 875 000 $ le 19 janvier 2023.

Mais Morris a nié avoir discuté des accords avec la Maison Blanche ou demandé des avantages.

Naftali, Morris et William Jacques, actionnaire de la galerie Berges, ont été révélés dans la presse, mais sept autres acheteurs ne l’ont pas été. Les critiques des arrangements ont fait valoir que les acheteurs eux-mêmes pouvaient dire à Hunter Biden ou à la Maison Blanche qu’ils avaient acheté l’œuvre d’art.

Berges, qui a perçu 40 % des ventes dans le cadre du deuxième contrat, a déclaré qu’il n’avait jamais dit à Hunter Biden qui avait acheté ses tableaux et n’avait pas discuté des ventes avec la Maison Blanche.

“S’il le savait, ce n’était pas à cause de moi”, a déclaré Berges, dont le contrat de vente des œuvres d’art de Biden a expiré en septembre.

200 000 $ de loyer pour une maison à Los Angeles et 11 000 $ pour payer une Porsche

Hunter Biden a été accusé de non-paiement des impôts fédéraux de 2016 à 2019. Il a plaidé non coupable après l’échec d’un accord visant à éviter potentiellement une peine de prison.

Biden avait payé les impôts avant d’être inculpé. Morris a prêté au fils du président près de 5 millions de dollars dans le cadre d’une série de transactions pour couvrir ses dettes et ses frais de subsistance.. Ces frais de subsistance comprenaient le loyer de 200 000 $ pour une maison dans le quartier de Venice à Los Angeles et le remboursement de 11 000 $ pour une Porsche.

Morris, un alcoolique en convalescence qui n’a pas bu depuis 27 ans, a déclaré s’être lié avec Hunter Biden au cours d’une conversation de cinq heures lors de la collecte de fonds de son père. Morris a déclaré qu’il avait aidé son fils à trouver un nouvel endroit où vivre pour une meilleure sécurité, car sa femme était enceinte de cinq mois.

Morris a déclaré aux législateurs qu’il n’était pas un lobbyiste enregistré, qu’il n’avait aucune arrière-pensée dans sa relation avec le fils du président et qu’il n’y avait aucune corruption impliquée.

“C’est mon client,” Morris a déclaré: “et c’est mon très bon ami.”