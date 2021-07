Les détails exclusifs du compte bancaire révèlent que Raj Kundra a gagné des lakhs en une journée grâce à des films porno sur Hotshots – Vérifiez les détails à l’intérieur | Nouvelles des gens

New Delhi : le mari de l’homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. 19 juillet 2021).

Au moins 11 personnes, dont Raj Kundra, ont été arrêtées dans cette affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie. Avec son arrestation, une fois de plus le ventre noir de Bollywood est sous le scanner.

Avec les détails exclusifs du compte bancaire avec Zee News, on a appris que Raj Kundra gagnait des milliers d’euros en une journée grâce à l’application Hotshots avec des films porno. En outre, son entreprise a été impliquée dans une énorme quantité de virements bancaires via cette application.

22 décembre 2020, Rs 3 lakh transférés d’un compte HotHit à ce compte XX790.

25 décembre 2020, Rs 1 Lakh transféré d’un compte HotHit vers ce compte XX790.

26 décembre 2020, Rs 10 lakh transférés d’un compte HotHit à ce compte XX790.

28 décembre 2020, Rs 50 000 transférés d’un compte HotHit vers ce compte XX790.

3 janvier 2021, Rs 2, 50, 000 transférés d’un compte HotHit à ce compte XX790.

10 janvier 2021, Rs 3 lakh transférés d’un compte HotHit à ce compte XX790.

13 janvier 2021, Rs 2 lakh transférés d’un compte HotHit à ce compte XX790.

20 janvier 2021, Rs 1 lakh transféré d’un compte HotHit à ce compte XX790.

23 janvier 2021, Rs 95 000 transférés d’un compte HotHit vers ce compte XX790.

3 février 2021, Rs 2, 70 000 transférés d’un compte HotHit vers ce compte XX790.

Kundra a été réservé en vertu des sections 420 (triche), 34 (intention commune) de l’IPC, 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), mentionné.

Viaan Industries de Kundra avait un lien avec la société londonienne Kenrin, propriétaire de l’application ‘Hotshots’, qui serait impliquée dans la publication de films pornographiques, a déclaré un haut responsable de la police. « Bien que la société soit enregistrée à Londres, la création de contenu, l’exploitation de l’application et la comptabilité ont été effectuées par l’intermédiaire de Kundra’s Viaan Industries », a déclaré Milind Bharambe, commissaire conjoint de la police (criminalité), lors d’un point de presse.

Kenrin appartient au beau-frère de Kundra, a-t-il déclaré.

La police a rassemblé des preuves qui établissent des liens entre les deux entités commerciales, a déclaré l’officier. Ils ont trouvé leurs groupes WhatsApp, leurs échanges d’e-mails, leurs détails comptables et quelques films pro après une perquisition au bureau de Kundra à Mumbai, a déclaré Bharambe. « Alors que des preuves à charge ont été recueillies dans cette affaire, nous avons arrêté Raj Kundra et son directeur informatique Ryan Thorpe », a-t-il déclaré, ajoutant que « notre enquête est en cours ».

Parlant du retard dans l’arrestation de Kundra dans le cas où un acte d’accusation a été déposé en avril, Bharambe a déclaré qu’il y avait de nombreuses preuves électroniques à scanner pour constituer un dossier solide. Le transfert d’argent, la propriété réelle des comptes, le contenu et l’éditeur devaient être vérifiés avant que la police ne puisse prendre des mesures coercitives, a-t-il ajouté. La police a trouvé un transfert d’argent sur divers comptes bancaires, a déclaré Bharambe, ajoutant que les victimes du racket des films pornographiques n’avaient obtenu que quelques milliers de roupies.

Au cours de l’enquête, il est apparu qu’une société du nom d’Armsprime avait préparé l’application (Hotshots) pour Kenrin et il y avait aussi des applications individuelles, il a dit. Viaan Industries avait un accord avec Kenrin sur la responsabilité de la création de contenu et l’argent pour celui-ci était auparavant transféré à la société de Kundra par l’entité basée au Royaume-Uni, a déclaré l’officier de police. L’argent de l’abonnement (pour l’utilisation des applications) venait au nom de Kenrin bien que la direction soit de Mumbai, a-t-il déclaré. Avant que la branche criminelle de Mumbai ne prenne en charge l’affaire, il y avait eu une plainte auprès du Maharashtra Cyber ​​au sujet du racket, a déclaré Bharambe.

La police de Malwani avait déposé des FIR sur la base des plaintes reçues de deux femmes, tandis qu’une autre femme avait déposé une plainte au poste de police de Lonavla, à environ 120 km de Mumbai, a-t-il déclaré. La branche criminelle de Mumbai avait ouvert une enquête sur l’affaire après que certaines victimes se soient approchées du poste de police de Malwani en février 2021, a-t-il déclaré.

Au cours de l’enquête, il est apparu que certains artistes de petite envergure avaient été attirés en leur donnant une pause dans une série Web ou des nouvelles, a-t-il déclaré. Ces acteurs ont été convoqués pour des auditions et ont été invités à donner des scènes » audacieuses « , qui se sont ensuite avérées être des scènes semi-nues ou nues, qui étaient contre la volonté des acteurs, a déclaré Bharambe.

Au cours de l’enquête, il est également apparu qu’il y avait de nombreux applications liées à la pornographie qui fonctionnaient dans le cybermonde, il a dit. La police a ensuite arrêté la productrice Roma Khan, son mari, l’actrice Gehna Vashishth, le réalisateur Tanveer Hashmi et Umesh Kamath (qui s’occupait des opérations de la société Kundra en Inde), a-t-il déclaré. Au total, 11 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent dans cette affaire, a indiqué le policier. La branche du crime a jusqu’à présent gelé au moins 7,50 crores de roupies dans divers comptes d’opérateurs d’applications en tant que produit du crime, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait également des accusés recherchés.

« Après l’enquête, nous avons mis la main sur des preuves documentaires, des preuves électroniques et d’autres preuves qui nous sont parvenues », a déclaré l’officier. En raison du contenu, l’application au le centre de la raquette a été retiré de l’Apple Store en juin 2020, a-t-il déclaré. « Pour l’instant, ce que nous voyons, c’est que Kenrin n’a peut-être été créé que pour contourner les lois car en Inde, ce n’était pas autorisé…

(Avec entrées PTI)