Il n’a toujours pas été prouvé dans quelle mesure le vaccin fonctionne chez les personnes de plus de 55 ans, un groupe crucial car la plupart des maladies graves, des hospitalisations et des décès dus à la covid-19 surviennent chez les patients les plus âgés.

Les chercheurs étudient également quel schéma posologique peut offrir la meilleure protection.

Pourtant, les résultats montrent un vaccin « très efficace », un vaccin moins cher (2 ou 3 dollars par dose) et plus facile à fabriquer, à transporter et à stocker que ses concurrents, a écrit Maria Deloria Knoll du John Hopkins Bloomberg. École de santé publique commentant l’article du Lancet.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils soumettaient maintenant leurs données aux régulateurs pour approbation afin d’utiliser le vaccin dans des campagnes de vaccination de masse en Grande-Bretagne, au Brésil, en Inde et dans des pays d’Europe, entre autres.

Le vaccin AstraZeneca, s’il est approuvé, sera en concurrence avec d’autres, notamment un vaccin produit par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui serait efficace à 95%.

Le vaccin Pfizer a été approuvé pour une utilisation d’urgence en Grande-Bretagne, et les premières injections d’une campagne massive ont commencé mardi. Il est maintenant en cours d’examen par la Food and Drug Administration, avec une approbation possible d’ici la fin de la semaine.

Un autre vaccin, fabriqué par la société américaine Moderna, est également efficace à plus de 90%.

Dans The Lancet, les scientifiques d’AstraZeneca et d’Oxford rapportent les résultats intermédiaires de deux essais cliniques en Grande-Bretagne et au Brésil, impliquant 11 636 participants – la moitié a reçu le vaccin et l’autre moitié un placebo.

Ils ont constaté que 62% des volontaires ayant reçu deux doses complètes du vaccin étaient protégés contre les symptômes de la covid-19.

Il y avait aussi un résultat intrigant, mais toujours mystérieux: un sous-groupe qui, accidentellement – ou par coïncidence, comme l’ont dit les chercheurs – a reçu une demi-dose, puis une dose complète de 90% de protection contre la covid-19.

Mais ce sous-groupe était trop petit pour prouver une efficacité aussi élevée. Les scientifiques ont déclaré que leurs essais cliniques sont en cours et que d’autres données seront fournies.

L’article du Lancet a déclaré que les résultats combinés des deux schémas posologiques différents donnaient un taux efficace de 70%.

Les chercheurs ont souligné qu’aucun décès, hospitalisation ou maladie grave n’a été observé dans les groupes vaccinés à partir de trois semaines après la première dose. AstraZeneca a déclaré que le vaccin devrait dépasser les seuils légaux.

Cependant, l’efficacité du vaccin dans les groupes plus âgés n’a pas pu être évaluée – parce que seulement 12 pour cent des participants à l’étude avaient plus de 55 ans, trop peu pour fournir une réponse statistiquement solide.

La valeur du vaccin pour les personnes âgées sera déterminée dans les analyses futures après l’apparition d’autres cas dans cette tranche d’âge, ont déclaré les scientifiques.

«C’est bien qu’ils l’aient publié. Ils sont transparents », a déclaré Peter Jay Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Le vaccin semble être efficace et présente des avantages, notamment la possibilité d’être conservé à la température régulière du réfrigérateur pendant de longues périodes, ce qui pourrait faciliter la distribution dans le monde entier.

Mais la complexité de l’essai – qui a utilisé des dosages différents, des intervalles différents entre la première et la deuxième injection et différents groupes témoins – peut signifier que davantage de données doivent être collectées pour comprendre et satisfaire les régulateurs.

La situation réglementaire aux États-Unis pour AstraZeneca n’est pas claire, car une étude en cours sur 30 000 personnes ne devrait pas rapporter ses résultats avant la fin janvier ou le début février.

Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, le gouvernement américain, a déclaré dans une interview lundi qu’il s’attendait à ce que le vaccin soit disponible aux États-Unis fin février sur la base de ces projections.

Ce pourrait être un outil puissant pour le monde et pour les États-Unis, où l’on s’inquiète déjà d’assurer un approvisionnement suffisant. Après que Pfizer ait commandé aux États-Unis les 100 premiers millions de doses qu’il a commandées, on ne sait pas si le pays aura accès à beaucoup plus de doses en juin ou en juillet.

« Nous en aurons besoin pour les États-Unis », a déclaré Hotez. «Je ne pense pas que nous serons en mesure de vacciner un pourcentage significatif de la population américaine avec le médicament [Pfizer and Moderna] vaccins. «