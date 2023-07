Plus de détails ont été révélés sur le premier tournoi en saison de la NBA pour la saison 2023-24 samedi soir sur ESPN.

Le tournoi sera divisé en six poules avec cinq équipes chacune, et les poules seront composées d’équipes au sein de la même conférence, mais pas nécessairement de la même division. Les équipes joueront quatre matchs de groupe, affrontant chaque équipe de leur groupe une fois, les gagnants passant à une étape à élimination directe.

Chaque équipe aura 80 matchs sur son calendrier initial de saison régulière, tandis que ceux qui ne se qualifient pas pour les matchs éliminatoires du tournoi auront deux matchs supplémentaires ajoutés. Les deux équipes qui s’affrontent pour le championnat disputeront 83 matchs au total en saison régulière. De plus, les statistiques des matchs compteront pour les totaux de la saison régulière, à l’exception du match de championnat.

Le tournoi commence le 3 novembre et le match de championnat aura lieu le 9 décembre. Le « Final Four » aura lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada fin décembre, qu’ESPN Signalé précédemment.

Les joueurs qui font partie de l’équipe du championnat recevront un bonus de 500 000 $ et l’équipe remporte la nouvelle Coupe NBA.

Voici les six piscines :

Groupe A Ouest : Grizzlies de Memphis, Soleils de Phénix, les Lakers de Los Angeles, Jazz de l’Utah, Portland Trail Blazers

Groupe B Ouest : Pépites de Denver, Clippers LA, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Groupe C Ouest : Rois de Sacramento, Loups du Minnesota, Guerriers de l’État d’or, Tonnerre d’Oklahoma City, San Antonio Spurs

Groupe Est A : Philadelphie 76ers, Les Cavaliers de Cleveland, Hawks d’Atlanta, Pacers de l’Indiana, Pistons de Détroit

Groupe B Est : Dollars de Milwaukee, Knicks de New York, chaleur de Miami, Assistants de Washington, Charlotte Frelons

Groupe Est C : Celtics de Boston, filets de Brooklyn, Raptors de Toronto, Chicago Bulls, La magie d’Orlando

