Les détails du Samsung Galaxy S23 Ultra apparaissent sur TENAA, confirment les principales spécifications

Une paire de téléphones Galaxy S23 a été repérée à la FCC il y a quelques semaines, cependant, la FCC préfère garder les choses secrètes. On ne peut pas en dire autant de TENAA, qui a publié une fiche technique assez complète pour le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le téléphone mesure 163,4 x 78,1 x 8,9 mm et pèse 233 g. Comme prévu, il a les mêmes dimensions que le S22 Ultra sortant. L’écran a également les mêmes dimensions, 6,8 pouces, avec une résolution de 1 440 x 3 088 pixels (rapport d’aspect 19,3: 9). La batterie a une capacité nominale de 4 855 mAh, donc la capacité typique doit être indiquée comme 5 000 mAh comme d’habitude.







Spécifications du Samsung Galaxy S23 Ultra par TENAA (traduction automatique)

La fréquence du processeur du téléphone répertorie trois clusters : 3,36 GHz, 2,8 GHz et 2,0 GHz. Cela coïncide avec les vitesses d’horloge plus élevées du Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AC, dont on dit qu’il alimente la série Galaxy S23 à l’échelle mondiale (le GPU est également overclocké, mais TENAA ne le mentionne pas).

Le chipset sera couplé avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Le Galaxy S22 Ultra avait également une version de base de 8/128 Go, bien que celle-ci ne vienne peut-être pas en Chine.

En parlant de choses qui ne viennent pas en Chine, il n’y a aucun signe du support de communication par satellite supposé. Bien sûr, cela n’était pas disponible sur les iPhone 14 vendus en Chine également, nous ne nous attendons donc pas à le voir répertorié sur TENAA. Celui-ci utilisera prétendument le réseau satellite Iridium et sera disponible pour un usage général, contrairement au système Apple (la rumeur disait que vous seriez capable d’envoyer des messages courts et même des images à des amis).











Rendus spéculatifs du Samsung Galaxy S23 Ultra (crédit image)

Ne sont pas non plus répertoriés les appareils photo, qui sont censés inclure un nouveau capteur 200MP (1/1,3″, 0,6µm, résolution par défaut 12MP), des téléobjectifs 3x et 10x avec un matériel similaire mais une qualité d’image améliorée. La caméra principale ferait enfin le saut vers la vidéo 8K @ 30fps (les modèles précédents s’en tiennent à une cinématique 24fps).

L’événement Samsung Unpacked aura lieu la première semaine de février, selon des informations privilégiées, le lancement devrait avoir lieu quelques semaines plus tard fin février.

La source (en chinois) | Passant par