Les détails du premier jour de prison de Todd et Julie Chrisley révélés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Todd Chrisley et sa femme, Julie, sont officiellement entrés en prison, où ils purgeront une peine combinée de 19 ans derrière les barreaux après avoir été reconnus coupables d’accusations fédérales, notamment de fraude fiscale, de fraude électronique et d’évasion fiscale. Bien que les deux pénitenciers fédéraux soient éloignés l’un de l’autre – Todd, 53 ans, a été condamné à 12 ans dans une prison de Pensacola, en Floride, tandis que Julie, 49 ans, a été condamnée à 7 ans dans une prison de Lexington, Kentucky – le premier jour pour chacun d’eux était très similaire. HollywoodLa Vie a obtenu des documents officiels du Bureau des prisons, qui ont révélé qu’ils étaient tous deux obligés de subir une “fouille à nu approfondie” et une “radiographie complète du corps” dès leur arrivée. Et ce n’était que l’introduction de leur premier jour.

Suite Nouvelles des célébrités

Selon le manuel d’admission du BOP, leurs premières étapes consistaient à «se faire scanner, fouiller et photographier», ainsi qu’à recevoir «un sac brun ou un plateau-repas de la salle à manger». De plus, “Tous les nouveaux arrivants reçoivent une radiographie complète du corps, une fouille à nu, des empreintes digitales et des photographies.” Le manuel a également révélé que Todd et Julie devaient également subir une «fouille à nu approfondie, y compris une inspection visuelle de la bouche, des cheveux, des oreilles et des organes génitaux» – et a ajouté: «Cela peut être la première expérience d’une personne avec le squat et la toux. .”

Todd et Julie se sont un jour vantés d’avoir dépensé 300 000 $ en vêtements en un an, ce qui leur a donné à tous les deux une énorme garde-robe de vêtements de créateurs. Leur nouvelle tenue n’est pas si chic, cependant. «Ensuite, les nouveaux arrivants reçoivent leurs vêtements de R&D, qui comprennent un t-shirt blanc ou marron, des chaussettes, un pantalon de bus à taille élastique et une paire de chaussures à enfiler. Les gens portent leurs vêtements de R&D jusqu’à ce qu’ils obtiennent un ensemble complet de vêtements institutionnels, généralement du service de blanchisserie », indique le manuel.

Après avoir fini de porter leur nouvelle tenue, ils ont dû se soumettre à des “procédures de prise d’empreintes digitales et de photographie pour recevoir leur carte d’identité de prison”, qui est une carte d’identité en plastique avec photo avec leur nom et leur numéro d’enregistrement, ainsi que la couleur des yeux, la taille, Et poids. Ils doivent tous les deux avoir leur carte d’identité sur eux en tout temps pendant tout leur séjour.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La phase suivante de leur processus d’admission impliquait leurs entretiens initiaux avec des membres du personnel médical et psychologique. “Le personnel médical (généralement une infirmière ou un assistant médical) de l’unité des services de santé mène un bref entretien avec chaque nouvel arrivant pour documenter l’état de santé physique général de la personne”, ont révélé les documents d’admission. “Un membre du personnel de psychologie mène une brève entrevue avec chaque nouvel arrivant pour vérifier son état de santé mentale général.”

Après la partie liée à la santé de leur admission, chacun d’entre eux s’est vu attribuer un conseiller, ou gestionnaire de cas, qui leur fournira une brève description de ce à quoi s’attendre pendant leur enfermement. Ce membre du personnel leur a également dit «ce que la prison offre en termes d’éducation, de programmation, d’affectations de travail et de loisirs», selon le document d’admission. “Lors de l’admission, le personnel du superviseur d’enquête spécial (SIS) doit déterminer s’il existe une raison (autre que médicale ou psychologique) pour laquelle une personne ne devrait pas faire partie de la population générale.” les formes indiquées.

Lien connexe Lié: Les enfants de Todd Chrisley : tout savoir sur les 5 enfants qu’il partage avec Julie

Pour la phase finale de leur admission, connue sous le nom de “processus d’accueil”, Todd et Julie ont reçu leur affectation initiale au logement. “La plupart des nouveaux arrivants iront dans la population générale une fois le processus d’admission terminé”, conclut le document. Comme les fans le savent, leur arrangement de logement derrière les barreaux sera très différent de l’immense manoir de Nashville, Tennesse, dans lequel ils vivaient, qui a également été utilisé comme décor pour leur émission USA Network désormais annulée, Chrisley sait mieux.

Todd et Julie ont cinq enfants, qui ont tous parlé de la situation malheureuse de leurs parents. — Savane25, Grayson16 et Chasser26, Lindsie33, et Kyle 31. Ils ont fait appel de la décision du tribunal et espéraient éviter la prison alors qu’ils tentaient d’annuler leur condamnation, mais ont été déboutés une semaine avant leur enregistrement.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.